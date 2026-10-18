Ноттингем — Арсенал: таркиблар ва жонли матн
Англия Премьер-лигаси доирасидаги Ноттингем — Арсенал учрашуви 18 октябр, 20:30 (Тошкент вақти билан) бошланади.
Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.
Ноттингем бошланғич таркиби: 26. Селс М., 23. Кунья, 2. Диоманде О., 5. Мурильо, 27. Муньос Д., 21. Шлагер Кс., 8. Домингес Н., 3. Уильямс Н. (капитан), 24. Макати Дж., 14. Ндойе Д., 19. Делап Л.
Ноттингем захирадагилари: 34. Айна О., 7. Хадсон-Одои К., 12. Джон Виктор, 15. Калимуэндо А., 31. Миленкович Н., 25. Нетц Л., 6. Сангаре И., 9. Вуд К., 22. Йейтс Р.
Ноттингем бош мураббийи: Гласнер О.
Арсенал бошланғич таркиби: 1. Райя Д., 4. Уайт Б., 15. Конса Э., 6. Габриэл, 33. Калафьори Р., 41. Райс Д., 39. Бруно Гимараэс, 7. Сака Б., 8. Эдегор М. (капитан), 10. Эзе Э., 29. Хаверц К.
Арсенал захирадагилари: 56. Дауман М., 14. Дьёкереш В., 49. Льюис-Скелли М., 20. Мадуэке Н., 23. Мерино М., 30. Мелье И., 3. Москера К., 12. Тимбер Ю., 36. Зубименди М.
Арсенал бош мураббийи: Артета М.
Изоҳлар 0
…