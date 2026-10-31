Брентфорд — Ноттингем: таркиблар ва жонли матн

Англия Премьер-лигаси доирасидаги Брентфорд — Ноттингем учрашуви 31 октябр, 20:00 (Тошкент вақти билан) бошланади.

Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.

Брентфорд бошланғич таркиби: 1. Келлехер К., 20. Айер К., 27. Янельт В., 8. Йенсен М. (капитан), 33. Кайоде М., 23. Льюис-Поттер К., 11. Уаттара Д., 18. Сангаре М., 7. Шаде К., 9. Тьяго И., 4. ван ден Берг С.

Брентфорд захирадагилари: 19. Энтони Дж., 22. Коллинз Н., 24. Дамсгор М., 25. Диуф М., 39. Густаво Нунес, 2. Хики А., 44. Шустер Й., 12. Валдимарссон Х. Р., 13. Уилсон К.

Брентфорд бош мураббийи: Эндрюс К.

Ноттингем бошланғич таркиби: 26. Селс М., 34. Айна О., 23. Кунья, 19. Делап Л., 10. Гиббс-Уайт М. (капитан), 24. Макати Дж., 31. Миленкович Н., 5. Мурильо, 14. Ндойе Д., 21. Шлагер Кс., 3. Уильямс Н.

Ноттингем захирадагилари: 2. Диоманде О., 7. Хадсон-Одои К., 12. Джон Виктор, 15. Калимуэндо А., 27. Муньос Д., 25. Нетц Л., 6. Сангаре И., 9. Вуд К., 22. Йейтс Р.

Ноттингем бош мураббийи: Гласнер О.