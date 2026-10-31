Брентфорд — Ноттингем: таркиблар ва жонли матн

·43·Спорт
Брентфорд — Ноттингем: таркиблар ва жонли матн

Англия Премьер-лигаси доирасидаги Брентфорд — Ноттингем учрашуви 31 октябр, 20:00 (Тошкент вақти билан) бошланади.

Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.

Брентфорд бошланғич таркиби: 1. Келлехер К., 20. Айер К., 27. Янельт В., 8. Йенсен М. (капитан), 33. Кайоде М., 23. Льюис-Поттер К., 11. Уаттара Д., 18. Сангаре М., 7. Шаде К., 9. Тьяго И., 4. ван ден Берг С.

Брентфорд захирадагилари: 19. Энтони Дж., 22. Коллинз Н., 24. Дамсгор М., 25. Диуф М., 39. Густаво Нунес, 2. Хики А., 44. Шустер Й., 12. Валдимарссон Х. Р., 13. Уилсон К.

Брентфорд бош мураббийи: Эндрюс К.

Ноттингем бошланғич таркиби: 26. Селс М., 34. Айна О., 23. Кунья, 19. Делап Л., 10. Гиббс-Уайт М. (капитан), 24. Макати Дж., 31. Миленкович Н., 5. Мурильо, 14. Ндойе Д., 21. Шлагер Кс., 3. Уильямс Н.

Ноттингем захирадагилари: 2. Диоманде О., 7. Хадсон-Одои К., 12. Джон Виктор, 15. Калимуэндо А., 27. Муньос Д., 25. Нетц Л., 6. Сангаре И., 9. Вуд К., 22. Йейтс Р.

Ноттингем бош мураббийи: Гласнер О.

Жонли репортаж ЖОНЛИ
5
Мамаду Сангаре (Брентфорд) қайтган тўпни жарима майдончаси ташқарисидан тўғридан-тўғри дарвозага йўллади. Бу ажойиб зарба бўлди ва Матц Селсни қийин аҳволга солиб қўйди, аммо тўп дарвоза тўсини устидан ўтиб кетди. Тўп майдонни тарк этди ва Ноттингем дарвозасидан дарвоза зарбаси белгиланди.
4
Виталий Янелт (Брентфорд) томонидан амалга оширилган бурчак зарбасидан сўнг тўп шошилинч тарзда майдондан узоқлаштирилди.
3
Кевин Шаде (Брентфорд) жарима майдончаси ичидаги Игор Тьягога жуда аниқ пас узатди, аммо Матц Селс ўз вақтида ҳаракат қилиб, хавфни бартараф этди.
2
Брентфорд тўпни назорат қилмоқда, улар бир нечта пасларни амалга ошириб, зарба бериш учун қулай имкониятни кутишмоқда.
1
Учрашувнинг биринчи бўлими бошланиш арафасида.
20:01
Ўйинчилар майдонга чиқишди ва учрашув бошланиш арафасида. Брентфорд ўйинни бошлаб беради.
20:00
Ўйин бир дақиқалик сукут сақланиши муносабати билан кечиктирилади.
20:00
Даррен Ингленд бугунги ўйинга бош ҳакам этиб тайинланди ва у адолатли ҳакамлик қилишга ҳамда хатоларга йўл қўймасликка ҳаракат қилади.
20:00
Ушбу учрашув тафсилотларида ўйин бошланиши арафасида жамоаларнинг таркиблари билан танишиб чиқишингиз мумкин.
20:00
Барча футбол мухлисларига салом, биз сизга ушбу ўйиннинг жонли шарҳини тақдим этиш учун шу ердамиз ва энг қизиқарли ҳамда муҳим вазиятларни ёритиб борамиз. Биз ҳеч нарсани ўтказиб юбормаслигингизни таъминлаймиз, шунчаки бемалол ўтиринг ва завқ олинг.
БрентфордНоттингемАнглия Премьер-лигаси
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Аброр Шуҳратов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

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