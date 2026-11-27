Ноттингем — Челси: таркиблар ва жонли матн
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Англия Премьер-лигаси доирасидаги Ноттингем — Челси учрашуви 28 ноябр, 01:00 (Тошкент вақти билан) бошланади.
Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.
Ноттингем бошланғич таркиби: 26. Селс М., 23. Кунья, 19. Делап Л., 10. Гиббс-Уайт М. (капитан), 11. Игор Жезус, 24. Макати Дж., 31. Миленкович Н., 27. Муньос Д., 5. Мурильо, 21. Шлагер Кс., 3. Уильямс Н.
Ноттингем бош мураббийи: Гласнер О.
Челси бошланғич таркиби: 1. Мартинес Э., 34. Ачимпонг Ж., 25. Кайседо М. (капитан), 29. Чаварриа П., 3. Фофана У., 14. Ҳендерсон Ж., 45. Лавия Р., 7. Нету П., 10. Палмер К., 17. Рожерс М., 18. Уэлбек Д.
Челси бош мураббийи: Алонсо Х.
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