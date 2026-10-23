Ипсвич — Ноттингем: таркиблар ва жонли матн

Англия Премьер-лигаси доирасидаги Ипсвич — Ноттингем учрашуви 24 октябр, 00:00 (Тошкент вақти билан) бошланади.

Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.

Ипсвич бошланғич таркиби: 28. Уолтон К., 3. Дэвис Л., 6. Диоп И., 19. Эмерсон, 10. Энсисо Х., 7. Фатаву И., 12. Флорентино, 26. О'Ши Д., 42. Уаттара А., 25. Паласиос Э., 11. Филоген Дж.

Ипсвич захирадагилари: 29. Акпом Ч., 47. Кларк Дж., 9. Флемминг З., 2. Ферлонг Д., 24. Гривз Дж., 38. Маэда Д., 5. Матусива А., 32. Нуньес М., 37. Схерпен К.

Ипсвич бош мураббийи: О'Нил Г.

Ноттингем бошланғич таркиби: 26. Селс М., 23. Кунья, 19. Делап Л., 10. Гиббс-Уайт М., 24. Макати Дж., 31. Миленкович Н., 27. Муньос Д., 5. Мурильо, 14. Ндойе Д., 21. Шлагер Кс., 3. Уильямс Н.

Ноттингем захирадагилари: 34. Айна О., 2. Диоманде О., 7. Хадсон-Одои К., 12. Джон Виктор, 15. Калимуэндо А., 25. Нетц Л., 6. Сангаре И., 9. Вуд К., 22. Йейтс Р.

Ноттингем бош мураббийи: Гласнер О.