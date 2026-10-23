Ипсвич — Ноттингем: таркиблар ва жонли матн

·15·Спорт
Ипсвич — Ноттингем: таркиблар ва жонли матн

Англия Премьер-лигаси доирасидаги ИпсвичНоттингем учрашуви 24 октябр, 00:00 (Тошкент вақти билан) бошланади.

Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.

Ипсвич бошланғич таркиби: 28. Уолтон К., 3. Дэвис Л., 6. Диоп И., 19. Эмерсон, 10. Энсисо Х., 7. Фатаву И., 12. Флорентино, 26. О'Ши Д., 42. Уаттара А., 25. Паласиос Э., 11. Филоген Дж.

Ипсвич захирадагилари: 29. Акпом Ч., 47. Кларк Дж., 9. Флемминг З., 2. Ферлонг Д., 24. Гривз Дж., 38. Маэда Д., 5. Матусива А., 32. Нуньес М., 37. Схерпен К.

Ипсвич бош мураббийи: О'Нил Г.

Ноттингем бошланғич таркиби: 26. Селс М., 23. Кунья, 19. Делап Л., 10. Гиббс-Уайт М., 24. Макати Дж., 31. Миленкович Н., 27. Муньос Д., 5. Мурильо, 14. Ндойе Д., 21. Шлагер Кс., 3. Уильямс Н.

Ноттингем захирадагилари: 34. Айна О., 2. Диоманде О., 7. Хадсон-Одои К., 12. Джон Виктор, 15. Калимуэндо А., 25. Нетц Л., 6. Сангаре И., 9. Вуд К., 22. Йейтс Р.

Ноттингем бош мураббийи: Гласнер О.

ИпсвичНоттингемАнглия Премьер-лигаси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Аброр Шуҳратов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ноттингем — Арсенал: таркиблар ва жонли матнНоттингем — Арсенал: таркиблар ва жонли матн18 октябр 19:26Манчестер Сити — Ипсвич: таркиблар ва жонли матнМанчестер Сити — Ипсвич: таркиблар ва жонли матн17 октябр 17:53Абдуқодир Ҳусановнинг «Ипсвич»га қарши ўйиндаги ҳаракатлари қандай баҳоланди?Абдуқодир Ҳусановнинг «Ипсвич»га қарши ўйиндаги ҳаракатлари қандай баҳоланди?17 октябр 21:50Экспертлар томонидан “Манчестер Сити” футболчилари ўйини қандай баҳоланди?Экспертлар томонидан “Манчестер Сити” футболчилари ўйини қандай баҳоланди?17 октябр 21:40АПЛ 7-турида “Манчестер Сити” ҳамда “Ливерпуль” муҳим сафар ғалабасини қўлга киритдиАПЛ 7-турида “Манчестер Сити” ҳамда “Ливерпуль” муҳим сафар ғалабасини қўлга киритди17 октябр 21:11«Фулҳэм» Альваро Арбелоага кескин ультиматум қўйди — 2 та ўйинда 4 очко«Фулҳэм» Альваро Арбелоага кескин ультиматум қўйди — 2 та ўйинда 4 очко12 октябр 17:29
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди