А Серияда "сенсация": «Лацио» сафарда «Ювентус»ни тор-мор этиб, «Интер»га етиб олди
Италия А Сериясининг 7-туридан ўрин олган марказий беллашув Туриндаги «Альянц Стэдиум» стадионига йиғилган мухлислар учун кутилмаган ҳақиқий шок билан якунланди. Ўз майдонида Римнинг «Лацио» жамоасини қабул қилган «Ювентус» клуби рақибдан жавобсиз 3 та гол ўтказиб юбориб, йирик 0:3 ҳисобида мағлубиятга учради.
Женаро Гаттузо бошчилигидаги римликлар сафарда юқори интизом, совуққон қарши ҳужумлар ва мукаммал реализация намойиш этиб, қимматли 3 очкони нақд қилишди.
Римликларнинг ҳар иккала бўлимдаги аниқ зарбалари
Беллашув давомида меҳмонлар ўйин назоратини ўз қўлида сақлаб, режали ҳужумлар билан мезбонлар мудофаасини синдириб борди:
Провстгаард ҳисобни очди: 37-дақиқада «Лацио» футболчиси Провстгаард ҳимоядаги бўшлиқдан унумли фойдаланиб, Викарио қўриқлаётган дарвозани аниқ нишонга олди — 0:1;
Исаксеннинг қарши зарбаси: Иккинчи бўлимда «кекса синьора» ҳисобни тенглаштириш учун олдинга ташланган паллада, 66-дақиқада Густав Исаксен ҳисобни 0:2 кўринишига келтирди;
Деле-Баширудан якуний нуқта: 69-дақиқада захирадан ўйинга қўшилган Деле-Баширу 89-дақиқада туринликларнинг умидларига узил-кесил чек қўйиб, баҳсга якуний нуқтани қўйди — 0:3.
Ўйин баённомаси
А Серия. 7-тур
«Ювентус» — «Лацио» 0:3
18 октябрь, «Альянц Стэдиум».
Голлар: Провстгаард (37), Исаксен (66), Деле-Баширу (89).
Огоҳлантиришлар: Тэйлор (41), Дзакканьи (48).
«Ювентус»: Викарио, Калулу, Бремер, Лукуми, Маккенни, Сарр (Бога, 87), Луиз (Консейсау, 67), Челик (Камбьязо, 74), Гонсалес (Жегрова, 67), Алайбегович (Вольтемаде, 46), Коло-Муани.
«Лацио»: Мандас, Флориан, Шутало, Провстгаард, Тавареш, Фраттези, Белахиан, Тэйлор (Деле-Баширу, 69), Исаксен (Лаззари, 79), Нослин (Пинамонти, 69), Дзакканьи (Педраса, 86).
Турнир жадвали: «Лацио» пешқадамлик пойгасида, «Ювентус» эса 8-ўринда
Ушбу триумф Италия чемпионатининг чемпионлик интригасини максимал даражада ошириб юборди:
«Лацио» чемпион билан тенглашди: Гаттузо шогирдлари ўз очколари сонини 19 тага етказиб олиб, турнир жадвалида пешқадам «Интер»га тўлиқ тенглашиб олди ва тўплар нисбатига кўра 2-поғонани эгаллаб турибди;
«Ювентус» етакчилардан ортда қолмоқда: Муҳим очколарни бой берган Турин гранди ҳисобида 11 очко сақланиб қолди ва жамоа 8-поғонада қолиб кетмоқда.
Изоҳлар 0
…