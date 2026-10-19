А Серияда "сенсация": «Лацио» сафарда «Ювентус»ни тор-мор этиб, «Интер»га етиб олди

·0·Спорт
А Серияда "сенсация": «Лацио» сафарда «Ювентус»ни тор-мор этиб, «Интер»га етиб олди

Италия А Сериясининг 7-туридан ўрин олган марказий беллашув Туриндаги «Альянц Стэдиум» стадионига йиғилган мухлислар учун кутилмаган ҳақиқий шок билан якунланди. Ўз майдонида Римнинг «Лацио» жамоасини қабул қилган «Ювентус» клуби рақибдан жавобсиз 3 та гол ўтказиб юбориб, йирик 0:3 ҳисобида мағлубиятга учради.

Женаро Гаттузо бошчилигидаги римликлар сафарда юқори интизом, совуққон қарши ҳужумлар ва мукаммал реализация намойиш этиб, қимматли 3 очкони нақд қилишди.

Римликларнинг ҳар иккала бўлимдаги аниқ зарбалари

Беллашув давомида меҳмонлар ўйин назоратини ўз қўлида сақлаб, режали ҳужумлар билан мезбонлар мудофаасини синдириб борди:

  • Провстгаард ҳисобни очди: 37-дақиқада «Лацио» футболчиси Провстгаард ҳимоядаги бўшлиқдан унумли фойдаланиб, Викарио қўриқлаётган дарвозани аниқ нишонга олди — 0:1;

  • Исаксеннинг қарши зарбаси: Иккинчи бўлимда «кекса синьора» ҳисобни тенглаштириш учун олдинга ташланган паллада, 66-дақиқада Густав Исаксен ҳисобни 0:2 кўринишига келтирди;

  • Деле-Баширудан якуний нуқта: 69-дақиқада захирадан ўйинга қўшилган Деле-Баширу 89-дақиқада туринликларнинг умидларига узил-кесил чек қўйиб, баҳсга якуний нуқтани қўйди — 0:3.

Ўйин баённомаси

А Серия. 7-тур

«Ювентус» — «Лацио» 0:3

18 октябрь, «Альянц Стэдиум».

Голлар: Провстгаард (37), Исаксен (66), Деле-Баширу (89).

Огоҳлантиришлар: Тэйлор (41), Дзакканьи (48).

  • «Ювентус»: Викарио, Калулу, Бремер, Лукуми, Маккенни, Сарр (Бога, 87), Луиз (Консейсау, 67), Челик (Камбьязо, 74), Гонсалес (Жегрова, 67), Алайбегович (Вольтемаде, 46), Коло-Муани.

  • «Лацио»: Мандас, Флориан, Шутало, Провстгаард, Тавареш, Фраттези, Белахиан, Тэйлор (Деле-Баширу, 69), Исаксен (Лаззари, 79), Нослин (Пинамонти, 69), Дзакканьи (Педраса, 86).

Турнир жадвали: «Лацио» пешқадамлик пойгасида, «Ювентус» эса 8-ўринда

Ушбу триумф Италия чемпионатининг чемпионлик интригасини максимал даражада ошириб юборди:

  • «Лацио» чемпион билан тенглашди: Гаттузо шогирдлари ўз очколари сонини 19 тага етказиб олиб, турнир жадвалида пешқадам «Интер»га тўлиқ тенглашиб олди ва тўплар нисбатига кўра 2-поғонани эгаллаб турибди;

  • «Ювентус» етакчилардан ортда қолмоқда: Муҳим очколарни бой берган Турин гранди ҳисобида 11 очко сақланиб қолди ва жамоа 8-поғонада қолиб кетмоқда.

ЮвентусЛациоАльянц СтэдиумИталия А Серияси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ювентус — Лацио: таркиблар ва жонли матнЮвентус — Лацио: таркиблар ва жонли матнКеча 23:51Ювентус Жонатан Давидни сотишга тайёрланмоқдаЮвентус Жонатан Давидни сотишга тайёрланмоқда20 август 15:10Ювентус Эмилиано Мартинес трансфери бўйича музокаралар олиб бормоқдаЮвентус Эмилиано Мартинес трансфери бўйича музокаралар олиб бормоқда16 август 19:11Дуглас Коста Криштиану Роналду билан бирга ўйнагани ҳақида гапирдиДуглас Коста Криштиану Роналду билан бирга ўйнагани ҳақида гапирди27 июл 02:36Мирослав Клосе Лацио бош мураббийи лавозимига асосий номзодга айландиМирослав Клосе Лацио бош мураббийи лавозимига асосий номзодга айланди19 май 02:59Италия А Серияси янги мавсум учун расмий ўйинлар тақвимини эълон қилдиИталия А Серияси янги мавсум учун расмий ўйинлар тақвимини эълон қилди6 июн 21:44
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Хорижлик эксперт “Катта ўзбек”нинг профессионал боксдаги қадамларини танқид қилди
Хорижлик эксперт “Катта ўзбек”нинг профессионал боксдаги қадамларини танқид қилди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Фабио Каннаваро жамоасини ноябрь ойида яна бир кучли синов кутмоқда...
Фабио Каннаваро жамоасини ноябрь ойида яна бир кучли синов кутмоқда...