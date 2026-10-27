Сассуоло — Лацио: таркиблар ва жонли матн
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Италия А Серияси доирасидаги Сассуоло ва Лацио жамоалари ўртасидаги учрашув 27 октябр куни Тошкент вақти билан соат 22:30 да бошланади.
- Аквилани А бошчилигидаги Сассуоло ҳамда Гаттузо Г бошқарувидаги Лацио жамоалари ўйин учун ўзларининг бошланғич таркибларини эълон қилди.
- Ўйин давомида содир бўладиган воқеалар жонли матнли трансляция орқали янгиланиб борилади.
Италия А Серияси доирасидаги Сассуоло — Лацио учрашуви 27 октябр, 22:30 (Тошкент вақти билан) бошланади.
Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.
Сассуоло бошланғич таркиби: 80. Турати С., 50. Бакола Д., 10. Берарди Д., 15. Чалета-Цар Д., 46. Чинкуэграно С., 3. Дойг Дж., 94. Эспозито Се., 45. Лориенте А., 35. Липани Л., 26. Оденталь К., 42. Торстведт К.
Сассуоло захирадагилари: 17. Адзич В., 9. Боуи К., 5. Канде Ф., 25. Домингес Б., 8. Гион А., 21. Идзес Ж., 18. Матич Н., 49. Мурич А., 33. Обрадор Р., 77. Пьерини Н., 12. Саталино Г., 55. Сулемана И., 20. Ван дер Бремпт И., 7. Вольпато К., 6. Валюкевич С.
Сассуоло бош мураббийи: Аквилани А.
Лацио бошланғич таркиби: 35. Мандас К., 21. Белаян Р., 15. Флориани Р., 16. Фраттези Д., 11. Исаксен Г., 2. Лейте Д., 14. Нослин Т., 37. Шутало Й., 17. Тавареш Н., 24. Тейлор К., 10. Закканьи М.
Лацио захирадагилари: 33. Бордон Р., 22. Канчельери М., 32. Катальди Д., 7. Деле-Баширу Ф., 5. Духи Д., 71. Фаркомени В., 29. Лаццари М., 40. Мотта Э., 23. Педраса А., 3. Пеллегрини Лу., 9. Пинамонти А., 25. Провстгаард О., 28. Пшиборек А., 47. Рензетти Д., 63. Серра Ф.
Лацио бош мураббийи: Гаттузо Г.
Изоҳлар 0
…