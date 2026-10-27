Сассуоло — Лацио: таркиблар ва жонли матн

·26·Спорт
Сассуоло — Лацио: таркиблар ва жонли матн
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Италия А Серияси доирасидаги Сассуоло ва Лацио жамоалари ўртасидаги учрашув 27 октябр куни Тошкент вақти билан соат 22:30 да бошланади.
  • Аквилани А бошчилигидаги Сассуоло ҳамда Гаттузо Г бошқарувидаги Лацио жамоалари ўйин учун ўзларининг бошланғич таркибларини эълон қилди.
  • Ўйин давомида содир бўладиган воқеалар жонли матнли трансляция орқали янгиланиб борилади.

Италия А Серияси доирасидаги СассуолоЛацио учрашуви 27 октябр, 22:30 (Тошкент вақти билан) бошланади.

Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.

Сассуоло бошланғич таркиби: 80. Турати С., 50. Бакола Д., 10. Берарди Д., 15. Чалета-Цар Д., 46. Чинкуэграно С., 3. Дойг Дж., 94. Эспозито Се., 45. Лориенте А., 35. Липани Л., 26. Оденталь К., 42. Торстведт К.

Сассуоло захирадагилари: 17. Адзич В., 9. Боуи К., 5. Канде Ф., 25. Домингес Б., 8. Гион А., 21. Идзес Ж., 18. Матич Н., 49. Мурич А., 33. Обрадор Р., 77. Пьерини Н., 12. Саталино Г., 55. Сулемана И., 20. Ван дер Бремпт И., 7. Вольпато К., 6. Валюкевич С.

Сассуоло бош мураббийи: Аквилани А.

Лацио бошланғич таркиби: 35. Мандас К., 21. Белаян Р., 15. Флориани Р., 16. Фраттези Д., 11. Исаксен Г., 2. Лейте Д., 14. Нослин Т., 37. Шутало Й., 17. Тавареш Н., 24. Тейлор К., 10. Закканьи М.

Лацио захирадагилари: 33. Бордон Р., 22. Канчельери М., 32. Катальди Д., 7. Деле-Баширу Ф., 5. Духи Д., 71. Фаркомени В., 29. Лаццари М., 40. Мотта Э., 23. Педраса А., 3. Пеллегрини Лу., 9. Пинамонти А., 25. Провстгаард О., 28. Пшиборек А., 47. Рензетти Д., 63. Серра Ф.

Лацио бош мураббийи: Гаттузо Г.

СассуолоЛациоИталия А Серияси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Аброр Шуҳратов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Комо — Сассуоло: таркиблар ва жонли матнКомо — Сассуоло: таркиблар ва жонли матн24 октябр 17:04Гаттузо жамоаси “Лацио” Римда “Парма”ни енгиб, А Серияда карвонбоши бўлиб олдиГаттузо жамоаси “Лацио” Римда “Парма”ни енгиб, А Серияда карвонбоши бўлиб олди25 октябр 10:07Лацио — Парма: таркиблар ва жонли матнЛацио — Парма: таркиблар ва жонли матн24 октябр 22:51Фрозиноне — Сассуоло: таркиблар ва жонли матнФрозиноне — Сассуоло: таркиблар ва жонли матн16 октябр 22:51А Серияда "сенсация": «Лацио» сафарда «Ювентус»ни тор-мор этиб, «Интер»га етиб олдиА Серияда "сенсация": «Лацио» сафарда «Ювентус»ни тор-мор этиб, «Интер»га етиб олди19 октябр 06:51Ювентус — Лацио: таркиблар ва жонли матнЮвентус — Лацио: таркиблар ва жонли матн18 октябр 23:51
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди