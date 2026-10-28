“Лацио” сафарда “Сассуоло”ни тор-мор этиб, турнир жадвалида пешқадамга айланди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Италия А Сериясининг 9-турида «Лацио» клуби сафарда «Сассуоло» дарвозасига олтита тўп киритиб, 6:2 ҳисобида йирик ғалабани қўлга киритди.
- Ушбу муваффақиятдан сўнг римликлар ўз очколари сонини 25 тага етказиб, турнир жадвалида якка пешқадамга айланиб олишди.
- Ўйинда Тижани Нослин дубл қайд этган бўлса, Тейлор, Густав Исаксен, Флориани ва Маттиа Дзаккани биттадан голга муаллифлик қилишди.
- Мағлубиятга учраган «Сассуоло» эса 8 очко билан 14-ўринда қолди.
Италия А Сериясининг 9-тури ҳақиқий голлар фестивали билан бошланди. Сафарда «Сассуоло» меҳмони бўлган Римнинг «Лацио» клуби рақиб дарвозасига нақ олтита тўп йўллаб, 6:2 ҳисобида йирик ва ёрқин ғалабага эришди.
Тижани Нослиннинг дубли ва римликларнинг ҳужумкор ўйини уларга муҳим уч очкони тақдим этди. Ушбу муваффақият ортидан пойтахт клуби очколари ҳисобини 25 тага етказиб, чемпионат турнир жадвалида якка пешқадамга айланиб олди.
Римликларнинг ҳужумкор босими: Голлар шоуси тафсилотлари
«Мапей» стадионида кечган беллашув дастлабки дақиқалардан бошлаб очиқ ва шиддатли курашга айланиб кетди:
Шиддатли биринчи бўлим: Баҳснинг 2-дақиқасидаёқ Тэйлор ҳисобни очган бўлса, орадан 5 дақиқа ўтиб Кристиан Торстведт мувозанатни тиклади (1:1);
«Лацио»нинг тезкор зарбалари: 13-дақиқада Густав Исаксен ва 16-дақиқада Флориани кетма-кет тўп киритиб, римликларнинг устунлигини таъминлади;
Бўлим сўнгидаги алмашинув: 43-дақиқада мезбонлардан Франческо Эспозито фарқни қисқартирган бўлса, 45-дақиқада Маттиа Дзакканьи жавоб бериб, жамоаларни танаффусга 2:4 ҳисобида олиб чиқди;
Нослиннинг бенефиси: Иккинчи бўлимда Тижани Нослин тўлиқ ўз сўзини айтди — 55 ва 65-дақиқаларда икки бор рақиб посбонини ожиз қолдириб, дублни расмийлаштирди ва якуний ҳисобни ўрнатди — 2:6.
Турнир жадвалидаги ҳолат ва ўйин баёни
«Сассуоло» — «Лацио» 2:6
Голлар: Торстведт (7), Эспозито (43) — Тэйлор (2), Исаксен (13), Флориани (16), Дзакканьи (45), Нослин (55, 65);
«Сассуоло» таркиби: Турати, Одентал, Чалета, Чинкеграно, Дойг, Торстведт, Баколя (Сулемана, 46), Берарди (Канде, 63), Лоренте, Липани, Эспозито (Боуи, 63);
«Лацио» таркиби: Мандас, Флориани, Тавареш (Педраса, 63), Лейте, Шутало, Тэйлор (Баширу, 46), Белахяне, Фраттези, Исаксен (Канчеллери, 63), Нослин (Пинамонти, 71), Дзакканьи;
Жадвалдаги силжиш: Йирик ғалаба туфайли «Лацио» 25 очко билан чемпионат пешқадамига айланди. Оғир мағлубиятни қабул қилиб олган «Сассуоло» эса 8 очко билан 14-поғонада қолмоқда.
Рим клуби намойиш этаётган барқарорлик ва ҳужумкор ўйин А Серияда чемпионлик пойгаси жорий мавсумда ҳар қачонгидан ҳам қизғин кечишидан далолат бермоқда.
Изоҳлар 0
…