“Лацио” сафарда “Сассуоло”ни тор-мор этиб, турнир жадвалида пешқадамга айланди

·53·Спорт
“Лацио” сафарда “Сассуоло”ни тор-мор этиб, турнир жадвалида пешқадамга айланди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Италия А Сериясининг 9-турида «Лацио» клуби сафарда «Сассуоло» дарвозасига олтита тўп киритиб, 6:2 ҳисобида йирик ғалабани қўлга киритди.
  • Ушбу муваффақиятдан сўнг римликлар ўз очколари сонини 25 тага етказиб, турнир жадвалида якка пешқадамга айланиб олишди.
  • Ўйинда Тижани Нослин дубл қайд этган бўлса, Тейлор, Густав Исаксен, Флориани ва Маттиа Дзаккани биттадан голга муаллифлик қилишди.
  • Мағлубиятга учраган «Сассуоло» эса 8 очко билан 14-ўринда қолди.

Италия А Сериясининг 9-тури ҳақиқий голлар фестивали билан бошланди. Сафарда «Сассуоло» меҳмони бўлган Римнинг «Лацио» клуби рақиб дарвозасига нақ олтита тўп йўллаб, 6:2 ҳисобида йирик ва ёрқин ғалабага эришди.

Тижани Нослиннинг дубли ва римликларнинг ҳужумкор ўйини уларга муҳим уч очкони тақдим этди. Ушбу муваффақият ортидан пойтахт клуби очколари ҳисобини 25 тага етказиб, чемпионат турнир жадвалида якка пешқадамга айланиб олди.

Римликларнинг ҳужумкор босими: Голлар шоуси тафсилотлари

«Мапей» стадионида кечган беллашув дастлабки дақиқалардан бошлаб очиқ ва шиддатли курашга айланиб кетди:

  • Шиддатли биринчи бўлим: Баҳснинг 2-дақиқасидаёқ Тэйлор ҳисобни очган бўлса, орадан 5 дақиқа ўтиб Кристиан Торстведт мувозанатни тиклади (1:1);

  • «Лацио»нинг тезкор зарбалари: 13-дақиқада Густав Исаксен ва 16-дақиқада Флориани кетма-кет тўп киритиб, римликларнинг устунлигини таъминлади;

  • Бўлим сўнгидаги алмашинув: 43-дақиқада мезбонлардан Франческо Эспозито фарқни қисқартирган бўлса, 45-дақиқада Маттиа Дзакканьи жавоб бериб, жамоаларни танаффусга 2:4 ҳисобида олиб чиқди;

  • Нослиннинг бенефиси: Иккинчи бўлимда Тижани Нослин тўлиқ ўз сўзини айтди — 55 ва 65-дақиқаларда икки бор рақиб посбонини ожиз қолдириб, дублни расмийлаштирди ва якуний ҳисобни ўрнатди — 2:6.

Турнир жадвалидаги ҳолат ва ўйин баёни

  • «Сассуоло» — «Лацио» 2:6

  • Голлар: Торстведт (7), Эспозито (43) — Тэйлор (2), Исаксен (13), Флориани (16), Дзакканьи (45), Нослин (55, 65);

  • «Сассуоло» таркиби: Турати, Одентал, Чалета, Чинкеграно, Дойг, Торстведт, Баколя (Сулемана, 46), Берарди (Канде, 63), Лоренте, Липани, Эспозито (Боуи, 63);

  • «Лацио» таркиби: Мандас, Флориани, Тавареш (Педраса, 63), Лейте, Шутало, Тэйлор (Баширу, 46), Белахяне, Фраттези, Исаксен (Канчеллери, 63), Нослин (Пинамонти, 71), Дзакканьи;

  • Жадвалдаги силжиш: Йирик ғалаба туфайли «Лацио» 25 очко билан чемпионат пешқадамига айланди. Оғир мағлубиятни қабул қилиб олган «Сассуоло» эса 8 очко билан 14-поғонада қолмоқда.

Рим клуби намойиш этаётган барқарорлик ва ҳужумкор ўйин А Серияда чемпионлик пойгаси жорий мавсумда ҳар қачонгидан ҳам қизғин кечишидан далолат бермоқда.

ЛациоСассуолоИталия А СериясиТижани Нослин
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Сассуоло — Лацио: таркиблар ва жонли матнСассуоло — Лацио: таркиблар ва жонли матнКеча 21:34Комо — Сассуоло: таркиблар ва жонли матнКомо — Сассуоло: таркиблар ва жонли матн24 октябр 17:04Гаттузо жамоаси “Лацио” Римда “Парма”ни енгиб, А Серияда карвонбоши бўлиб олдиГаттузо жамоаси “Лацио” Римда “Парма”ни енгиб, А Серияда карвонбоши бўлиб олди25 октябр 10:07Лацио — Парма: таркиблар ва жонли матнЛацио — Парма: таркиблар ва жонли матн24 октябр 22:51Фрозиноне — Сассуоло: таркиблар ва жонли матнФрозиноне — Сассуоло: таркиблар ва жонли матн16 октябр 22:51А Серияда "сенсация": «Лацио» сафарда «Ювентус»ни тор-мор этиб, «Интер»га етиб олдиА Серияда "сенсация": «Лацио» сафарда «Ювентус»ни тор-мор этиб, «Интер»га етиб олди19 октябр 06:51
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди