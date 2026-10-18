Ювентус — Лацио: таркиблар ва жонли матн

Италия А Серияси доирасидаги Ювентус — Лацио учрашуви 18 октябр, 23:45 (Тошкент вақти билан) бошланади.

Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.

Ювентус бошланғич таркиби: 25. Викарио Г., 15. Калулу П., 3. Бремер (капитан), 26. Лукуми Ж., 2. Челик З., 12. Дуглас Луис, 29. Сарр П. М., 31. Гонсалес Н., 22. Маккенни У., 17. Алайбегович К., 9. Коло Муани Р.

Ювентус захирадагилари: 13. Бога Ж., 32. Кабаль Х., 20. Камбьязо А., 7. Консейсан Ф., 4. Гатти Ф., 6. Келли Л., 8. Копмейнерс Т., 33. Нето, 23. Пинсольо К., 24. Ругани Д., 27. Вольтемаде Н., 11. Жегрова Э.

Лацио бошланғич таркиби: 35. Мандас К., 15. Флориани Р., 37. Шутало Й., 25. Провстгаард О., 17. Тавареш Н., 16. Фраттези Д., 21. Белаян Р., 24. Тейлор К., 11. Исаксен Г., 14. Нослин Т., 10. Закканьи М. (капитан).

Лацио захирадагилари: 32. Катальди Д., 7. Деле-Баширу Ф., 5. Духи Д., 71. Фаркомени В., 29. Лаццари М., 2. Лейте Д., 40. Мотта Э., 23. Педраса А., 3. Пеллегрини Лу., 9. Пинамонти А., 28. Пшиборек А., 47. Рензетти Д., 63. Серра Ф.

Лацио бош мураббийи: Гаттузо Г.