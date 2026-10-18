Ювентус — Лацио: таркиблар ва жонли матн

·26·Спорт
Ювентус — Лацио: таркиблар ва жонли матн

Италия А Серияси доирасидаги ЮвентусЛацио учрашуви 18 октябр, 23:45 (Тошкент вақти билан) бошланади.

Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.

Ювентус бошланғич таркиби: 25. Викарио Г., 15. Калулу П., 3. Бремер (капитан), 26. Лукуми Ж., 2. Челик З., 12. Дуглас Луис, 29. Сарр П. М., 31. Гонсалес Н., 22. Маккенни У., 17. Алайбегович К., 9. Коло Муани Р.

Ювентус захирадагилари: 13. Бога Ж., 32. Кабаль Х., 20. Камбьязо А., 7. Консейсан Ф., 4. Гатти Ф., 6. Келли Л., 8. Копмейнерс Т., 33. Нето, 23. Пинсольо К., 24. Ругани Д., 27. Вольтемаде Н., 11. Жегрова Э.

Лацио бошланғич таркиби: 35. Мандас К., 15. Флориани Р., 37. Шутало Й., 25. Провстгаард О., 17. Тавареш Н., 16. Фраттези Д., 21. Белаян Р., 24. Тейлор К., 11. Исаксен Г., 14. Нослин Т., 10. Закканьи М. (капитан).

Лацио захирадагилари: 32. Катальди Д., 7. Деле-Баширу Ф., 5. Духи Д., 71. Фаркомени В., 29. Лаццари М., 2. Лейте Д., 40. Мотта Э., 23. Педраса А., 3. Пеллегрини Лу., 9. Пинамонти А., 28. Пшиборек А., 47. Рензетти Д., 63. Серра Ф.

Лацио бош мураббийи: Гаттузо Г.

Жонли репортаж ЖОНЛИ
13
Ювентус - Лацио. Ҳисоб: 0-0. Дуглас Луис (Ювентус) бурчак зарбасини тезлик билан қисқа пас орқали амалга оширди.
12
Рандал Коло Муани (Ювентус) қулай имкониятни бой берди, унинг жарима майдончасига оширган тўпини ҳимоячилар тўсиб қолишди. Ҳакам ҳуштагини чалди, Ювентус бурчак зарбасини амалга оширади.
11
Николас Гонсалес (Ювентус) жуда катта имкониятни кўкка совурди! У жарима майдончаси ичида аниқ узатмани қабул қилиб олди ва дарвоза маркази томон пастлаб борувчи зарба йўллади. Бироқ унинг зарбасида куч етишмади ва дарвозабон тўпни қийинчиликсиз эгаллаб олди.
10
Кеннет Тейлор (Лацио) бўш ҳудуд топиб, қанотдан жарима майдончаси ичига тўпни узатди, аммо рақиб дарвозасига хавф солиши учун бу узатма аниқроқ бўлиши керак эди. Тўп майдон ташқарисига чиқиб кетди ва Ювентус дарвозасидан дарвоза зарбаси белгиланди.
8
Тижани Нослин (Лацио) яккахон рейд уюштирди, аммо рақиб ўйинчиси уни тўсиб қўйгани сабабли хавфли вазият ярата олмади.
7
Ҳимоячи томонидан амалга оширилган яхши қайтариш Ювентус учун бурчак зарбасидан ҳеч қандай наф чиқмаслигини англатади.
6
Пьер Калулу (Ювентус) жарима майдончасига хавфли узатмани амалга оширди, аммо ҳимоячилар тўпни қайтаришди. Тўп майдон ташқарисига чиқиб кетди ва ён ҳакам бурчак зарбасини кўрсатди. Ювентус фойдасига бурчак зарбаси.
5
Керим Алайбегович (Ювентус) дарвоза марказига кучли зарба йўллади ва бу Кристос Мандас учун кутилмаганда қийин сейв бўлди.
4
Густав Исаксен (Лацио) дарвоза томон югурди, аммо ҳимоячи ўз вақтида қайтиб, тўпни олиб қўйди. Тўп майдон ташқарисига чиқиб кетди ва Ювентус дарвозабони тўпни ўйинга киритади.
3
Хавфли вазият! Нуну Тавареш (Лацио) жарима майдончаси ичига тўпни узатди, аммо Гульельмо Викарио ҳужумни бартараф этиш учун ўз вақтида ҳаракат қилди.
1
Ўйин эндигина бошланди.
23:51
Ниҳоят футболчилар майдонга чиқиб келишди! Ўйинни Лацио бошлаб беради.
23:51
Бугунги ўйин учун бош ҳакам этиб Давиде Масса тайинланди.
23:51
Ушбу учрашув тафсилотларида, ўйин бошланиши арафасида жамоаларнинг таркиблари билан танишиб чиқишингиз мумкин.
23:51
Хуш келибсиз, хонимлар ва жаноблар, бизнинг матнли жонли эфиримизга! Бошланғич таркиблар тез орада эълон қилинади, шундай экан, жойлашиб олинг ва ўйин завқидан баҳраманд бўлишга тайёр туринг.
ЮвентусЛациоИталия А Серияси
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Аброр Шуҳратов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

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