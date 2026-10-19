Холанд ва Ҳусанов билан учрашув: Баҳодир Жалолов «Манчестер Сити» қароргоҳига борди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Баҳодир Жалолов Лондондаги ғалабасидан сўнг «Манчестер Сити» қароргоҳига ташриф буюриб, футбол юлдузи Эрлинг Холанд ва ҳамюрти Абдуқодир Ҳусанов билан учрашди.
- Жалолов Соломон Дакрес устидан 10 раундлик жангда ғалаба қозониб, профессионал рекордини 18-0 (15 КО) га етказди.
- Учрашувда Холанд ва Ҳусанов билан спортдаги тажрибалар ва муваффақиятлар ҳақида суҳбатлашди ҳамда Ҳусановга миллий қўллаб-қувватлаш билдирди.
Ҳаваскор боксда икки карра Олимпия ва икки карра жаҳон чемпиони, профессионал рингда мағлубиятсиз одимлаётган ўзбекистонлик енгилмас боксчи Баҳодир Жалолов (18-0, 15 КО) Лондондаги муваффақиятли жангидан сўнг Англиянинг номдор клуби — «Манчестер Сити» машғулотлар базасига ташриф буюрди.
«Big Uzbek» жаҳон футболи юлдузи Эрлинг Холанд ҳамда «шаҳарликлар» сафида тўп сураётган ҳамюртимиз Абдуқодир Ҳусанов билан дийдорлашиб, самимий мулоқотда бўлди.
Лондондаги 18-ғалаба ва 5-раунддаги нокдаун
Баҳодир Жалоловнинг Британияга сафари расмий рингдаги навбатдаги ишончли зафар билан бошланган эди:
Соломон Дакрес устидан ғалаба: Лондоннинг машҳур O2 Arena мажмуасида ўтган профессионал бокс оқшомида ҳамюртимиз мезбонлар вакили Соломон Дакресга (10-2, 3 КО) қарши тўлиқ 10 раундлик баҳс олиб борди;
5-раунддаги оғир зарба: Тўқнашув давомида тўлиқ устунлик қилган Жалолов бешинчи раундда рақибини мувозанатдан чиқариб, нокдаун ҳолатига тушириб қўйди;
Мағлубиятсиз серия: Ҳакамларнинг якдил қарори билан ғалаба қозонган 32 ёшли паҳлавонимиз ўз рекордини 18 та ғалабага (15 таси нокаут) етказди ва ҳали бирор марта енгилмаган мақомини мустаҳкамлади.
«Манчестер Сити» қароргоҳидаги учрашув: Холанд ва Ҳусанов далдаси
Лондондаги беллашув якунлангач, Жалолов ва унинг жамоаси Манчестер шаҳрига йўл олиб, «шаҳарликлар» клуби ихтиёрида бўлди:
Эрлинг Холанд билан суҳбат: Баҳодир Жалолов жаҳон футболининг энг кучли тўпурарларидан бири, норвегиялик ҳужумчи Эрлинг Холанд билан учрашиб, спортдаги тажрибалари ва муваффақиятлари ҳақида фикр алмашди;
Абдуқодир Ҳусановга миллий қўллов: «Манчестер Сити» шарафини ҳимоя қилаётган Ўзбекистон миллий терма жамоаси ҳимоячиси Абдуқодир Ҳусановни шахсан қўллаб-қувватлаб, унга АПЛ ва Европа майдонларидаги фаолиятида улкан зафарлар тилади;
Ижтимоий тармоқлардаги муносабат: Баҳодир ўзининг Instagram саҳифасида Холанд, Ҳусанов ва жамоадошлари билан тушган тарихий суратни жойлаштириб: «Биз “Манчестер Сити”нинг машғулот базасига ташриф буюрдик! Ажойиб саёҳат учун клубга катта раҳмат!», дея самимий қайд қолдирди.
Ўз вазн тоифасида мутлақ жаҳон чемпионлик камарини қўлга киритишни асосий мақсад қилган Баҳодир Жалоловнинг бундай халқаро сафарлари ўзбек спортининг дунё миқёсидаги нуфузини яна бир бор намоён этмоқда.
Изоҳлар 0
…