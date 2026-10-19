Холанд ва Ҳусанов билан учрашув: Баҳодир Жалолов «Манчестер Сити» қароргоҳига борди

·14·Спорт
Холанд ва Ҳусанов билан учрашув: Баҳодир Жалолов «Манчестер Сити» қароргоҳига борди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Баҳодир Жалолов Лондондаги ғалабасидан сўнг «Манчестер Сити» қароргоҳига ташриф буюриб, футбол юлдузи Эрлинг Холанд ва ҳамюрти Абдуқодир Ҳусанов билан учрашди.
  • Жалолов Соломон Дакрес устидан 10 раундлик жангда ғалаба қозониб, профессионал рекордини 18-0 (15 КО) га етказди.
  • Учрашувда Холанд ва Ҳусанов билан спортдаги тажрибалар ва муваффақиятлар ҳақида суҳбатлашди ҳамда Ҳусановга миллий қўллаб-қувватлаш билдирди.

Ҳаваскор боксда икки карра Олимпия ва икки карра жаҳон чемпиони, профессионал рингда мағлубиятсиз одимлаётган ўзбекистонлик енгилмас боксчи Баҳодир Жалолов (18-0, 15 КО) Лондондаги муваффақиятли жангидан сўнг Англиянинг номдор клуби — «Манчестер Сити» машғулотлар базасига ташриф буюрди.

«Big Uzbek» жаҳон футболи юлдузи Эрлинг Холанд ҳамда «шаҳарликлар» сафида тўп сураётган ҳамюртимиз Абдуқодир Ҳусанов билан дийдорлашиб, самимий мулоқотда бўлди.

Лондондаги 18-ғалаба ва 5-раунддаги нокдаун

Баҳодир Жалоловнинг Британияга сафари расмий рингдаги навбатдаги ишончли зафар билан бошланган эди:

  • Соломон Дакрес устидан ғалаба: Лондоннинг машҳур O2 Arena мажмуасида ўтган профессионал бокс оқшомида ҳамюртимиз мезбонлар вакили Соломон Дакресга (10-2, 3 КО) қарши тўлиқ 10 раундлик баҳс олиб борди;

  • 5-раунддаги оғир зарба: Тўқнашув давомида тўлиқ устунлик қилган Жалолов бешинчи раундда рақибини мувозанатдан чиқариб, нокдаун ҳолатига тушириб қўйди;

  • Мағлубиятсиз серия: Ҳакамларнинг якдил қарори билан ғалаба қозонган 32 ёшли паҳлавонимиз ўз рекордини 18 та ғалабага (15 таси нокаут) етказди ва ҳали бирор марта енгилмаган мақомини мустаҳкамлади.

«Манчестер Сити» қароргоҳидаги учрашув: Холанд ва Ҳусанов далдаси

Лондондаги беллашув якунлангач, Жалолов ва унинг жамоаси Манчестер шаҳрига йўл олиб, «шаҳарликлар» клуби ихтиёрида бўлди:

  • Эрлинг Холанд билан суҳбат: Баҳодир Жалолов жаҳон футболининг энг кучли тўпурарларидан бири, норвегиялик ҳужумчи Эрлинг Холанд билан учрашиб, спортдаги тажрибалари ва муваффақиятлари ҳақида фикр алмашди;

  • Абдуқодир Ҳусановга миллий қўллов: «Манчестер Сити» шарафини ҳимоя қилаётган Ўзбекистон миллий терма жамоаси ҳимоячиси Абдуқодир Ҳусановни шахсан қўллаб-қувватлаб, унга АПЛ ва Европа майдонларидаги фаолиятида улкан зафарлар тилади;

  • Ижтимоий тармоқлардаги муносабат: Баҳодир ўзининг Instagram саҳифасида Холанд, Ҳусанов ва жамоадошлари билан тушган тарихий суратни жойлаштириб: «Биз “Манчестер Сити”нинг машғулот базасига ташриф буюрдик! Ажойиб саёҳат учун клубга катта раҳмат!», дея самимий қайд қолдирди.

Ўз вазн тоифасида мутлақ жаҳон чемпионлик камарини қўлга киритишни асосий мақсад қилган Баҳодир Жалоловнинг бундай халқаро сафарлари ўзбек спортининг дунё миқёсидаги нуфузини яна бир бор намоён этмоқда.

Баҳодир ЖалоловМанчестер СитиЭрлинг ХоландСоломон Дакрес
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Баҳодир Жалолов Соломон Дакресни мағлуб этди — «Big Uzbek»нинг 18-ғалабаси (видео)Баҳодир Жалолов Соломон Дакресни мағлуб этди — «Big Uzbek»нинг 18-ғалабаси (видео)Кеча 06:48Лондондаги катта тўқнашув олдидан Баҳодир Жалолов ва Соломон Дакрес тарозидан ўтдиЛондондаги катта тўқнашув олдидан Баҳодир Жалолов ва Соломон Дакрес тарозидан ўтди17 октябр 07:38Баҳодир Жалолов ва Соломон Дакрес тўқнашуви қачон бошланади?Баҳодир Жалолов ва Соломон Дакрес тўқнашуви қачон бошланади?14 октябр 13:24Хорижлик эксперт “Катта ўзбек”нинг профессионал боксдаги қадамларини танқид қилдиХорижлик эксперт “Катта ўзбек”нинг профессионал боксдаги қадамларини танқид қилди13 октябр 14:04Эрлинг Холанд фаолиятини қаерда давом эттирмоқчи эканини танладиЭрлинг Холанд фаолиятини қаерда давом эттирмоқчи эканини танлади13 октябр 07:44Эрлинг Холанд ва Норвегия устози ўртасидаги махфий суҳбат тафсилотлари ошкор бўлдиЭрлинг Холанд ва Норвегия устози ўртасидаги махфий суҳбат тафсилотлари ошкор бўлди5 октябр 12:31
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Хорижлик эксперт “Катта ўзбек”нинг профессионал боксдаги қадамларини танқид қилди
Хорижлик эксперт “Катта ўзбек”нинг профессионал боксдаги қадамларини танқид қилди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди