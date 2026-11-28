Эрлинг Холанд «Сити»ни тарк этиб, «Реал»га ўтиш вариантини жиддий кўриб чиқмоқда
«Манчестер Сити» клубининг норвегиялик тўпурари Эрлинг Холанднинг келажаги яна Европа трансфер бозорининг марказий мавзусига айланди. Испаниянинг Defensa Central нашри хабарига кўра, ҳужумчи Мадриднинг «Реал» клуби сафига ўтиш вариантини жиддий ўрганмоқда.
Отаси «Реал» варианти устида ишламоқда, «Барселона» эса ортга сурилди
Манбаларга кўра, Холанд айни пайтда «Манчестер Сити»даги айрим ҳолатлардан мамнун эмас ва шу сабабли жамоасини ўзгартиришга тайёр. Футболчининг отаси Алф-Инге Холанд эса айнан «қаймоқранглилар» лагерига трансфер масаласини фаол тарзда кўриб чиқмоқда.
Эътиборли жиҳати шундаки, бундан аввалроқ Эрлинг Холанднинг ўзи фаолиятини «Барселона» сафида давом эттиришни исташи ҳақида хабарлар тарқалган эди. Бироқ сўнгги маълумотларга кўра, айнан мадридликлар варианти биринчи ўринга чиқиб бормоқда.
Трансфер атрофидаги асосий тафсилотлар
Йўналиш
Маълумотлар
Футболчи ва жорий клуби
Эрлинг Холанд — «Манчестер Сити» (жамоадаги айрим ҳолатлардан норози)
Асосий даъвогар клуб
«Реал Мадрид» (биринчи ўринга чиққан вариант)
Музокаралар ташаббускори
Футболчининг отаси Алф-Инге Холанд
Аввалги режалар
Илгарироқ ҳужумчининг «Барселона»га ўтиш истаги ҳақида хабарлар тарқалган эди
Манба
Defensa Central (Испания)
Сизнингча, Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»ни тарк этса, унинг ўйин услуби «Реал Мадрид»га кўпроқ мос тушадими ёки «Барселона»гами?
Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва Европа футболи ҳамда трансфер бозоридаги энг қайноқ хабарларни кузатиб бораётган яқинларингизга ушбу мақолани дарҳол улашинг!
Кейинги янгилик
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…