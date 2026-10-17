Экспертлар томонидан “Манчестер Сити” футболчилари ўйини қандай баҳоланди?

·58·Спорт
Экспертлар томонидан “Манчестер Сити” футболчилари ўйини қандай баҳоланди?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • "Манчестер Сити" ўз майдонида "Ипсвич"ни 3:2 ҳисобида мағлуб этиб, Англия Премер-лигасида пешқадамлигини давом эттирди.
  • Учрашувда Эрлинг Ҳоланд дубл қайд этиб, 8,5/10 рейтингга сазовор бўлди, шунингдек, Абдуқодир Ҳусанов 77-дақиқада майдонга тушиб, ҳимояда фаол ҳаракат қилди ва 6/10 баҳоланди.
  • "Манчестер Сити" ушбу ғалаба билан очколарини 21 тага етказиб, турнир жадвалида биринчи ўринни сақлаб қолди.

Англия Премьер-лигасининг (АПЛ) навбатдаги тури доирасида турнир жадвали пешқадами — «Манчестер Сити» ўз майдонида курашувчан «Ипсвич» жамоасини қабул қилиб, кескин ва шиддатли кечган учрашувда 3:2 ҳисобида муҳим ғалабага эришди.

Мазкур беллашув ўзбекистонлик футбол ишқибозлари учун ҳам алоҳида аҳамият касб этди. Терма жамоамиз ҳимоячиси Абдуқодир Ҳусанов ўйиннинг муҳим палласида майдонга тушиб, ҳисобни сақлаб қолиш ва ҳимояни мустаҳкамлашда фаол қатнашди.

Ҳоланддан яна бир дубль, аммо «Ипсвич» охиригача курашди

Голларга бой ва драмаларга тўла учрашувнинг асосий воқеалари қуйидагича кечди:

  • Тезкор ҳужумлар ва тезда тикланган мувозанат: Баҳснинг 19-дақиқасида Фил Фоден ҳисобни очди. Бироқ мезбонларнинг қувончи узоққа чўзилмади — орадан икки дақиқа ўтиб, Дайдзэн Маэда қарши ҳужумда мувозанатни тиклади (1:1);

  • Эрлинг Ҳоланднинг бенефиси: Норвегиялик тўпурар 34 ва 69-дақиқаларда иккита аниқ зарба йўллаб, дублини расмийлаштирди ҳамда «Сити»ни 3:1 ҳисобида олдинга олиб чиқди;

  • 90-дақиқадаги пенальти: «Ипсвич» сўнгги сонияларгача таслим бўлмади ва 90-дақиқада Зеки Флемминг пенальтини аниқ амалга ошириб, орадаги фарқни қисқартирди, аммо бу мувозанатни тиклаш учун етарли бўлмади — 3:2.

Ҳусановнинг ўйинга қўшилиши ва экспертларнинг баҳолари

Баҳснинг 77-дақиқасида жароҳат олган Матеуш Нуньеш ўрнига Абдуқодир Ҳусанов ўнг қанот ҳимоясига туширилди. Ҳамюртимиз асли марказий ҳимоячи бўлишига қарамай, янги амплуада ҳам совуққон ва ишончли ҳаракат қилиб, рақибнинг барча босимларини бартараф этди:

  • Эрлинг Ҳоланд — 8,5/10: Майдоннинг энг яхши ўйинчиси; иккита муҳим гол уриб, ғалабани таъминлади.

  • Илиман Ндиайе ва Жереми Доку — 8/10: Иккала қанотда ҳам тинимсиз босим яратди ва голли узатмалар муаллифи бўлди.

  • Матеус Нуньес — 8/10: Жароҳат олгунига қадар ўнг қанотда бенуқсон ўйин кўрсатди.

  • Фил Фоден, Матео Ковачич ва Айюб Буадди — 7,5/10: Майдон марказини тўлиқ назорат қилди; Фоден узоқ кутилган голини урди, Ковачич эса ассистентлик қилди.

  • Рубен Диаш — 7/10: Сардор сифатида ҳимоя чизиғини ишонч билан бошқарди.

  • Абдуқодир Ҳусанов — 6/10: Ўйинга юқори иштиёқ билан қўшилди, яккакурашларда фаол қатнашди ва ўзи масъул бўлган қанотда хавф туғилишига йўл қўймади.

  • Йошко Гвардиол, Энцо Фернандес, Нико О'Рейли ва Эллиот Андерсон — 6,5/10: Ҳужумларда фаол ҳаракат қилди, бироқ мудофаада айрим сусткашликларга йўл қўйди.

  • Жанлуижи Доннарумма ва Антуан Семеньо — 6/10: Дарвозабон голларда айбдор эмас эди, лекин айрим узатмаларни қайтаришда қийналди.

  • Марк Гехи — 5/10: Дастлабки голда позицион хатога йўл қўйди ва ўйин якунида пенальти ишлаб олди.

Турнир жадвалидаги вазият ва навбатдаги ўйинлар

Ушбу муҳим муваффақиятдан сўнг «Манчестер Сити» ўз очколарини 21 тага етказиб олиб, АПЛ турнир жадвалида яккапешқадамликни давом эттирмоқда. «Ипсвич» эса 9 очко билан 10-поғонада қолди.

  • Европа Чемпионлар Лигаси: «Манчестер Сити» кейинги учрашувини ўз майдонида Грециянинг АЕК жамоасига қарши ўтказади — ўйин Тошкент вақти билан 21 октябрга ўтар кечаси соат 00:00 да бошланади;

  • АПЛ: 24 октябрь куни эса манкунианлар сафарда «Астон Вилла»га қарши майдонга тушади (баҳс старти — 16:30).

Манчестер СитиИпсвичАбдукодир ҲусановАПЛ турнир жадвали
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Абдуқодир Ҳусановнинг «Ипсвич»га қарши ўйиндаги ҳаракатлари қандай баҳоланди?Абдуқодир Ҳусановнинг «Ипсвич»га қарши ўйиндаги ҳаракатлари қандай баҳоланди?Бугун 21:50АПЛ 7-турида “Манчестер Сити” ҳамда “Ливерпуль” муҳим сафар ғалабасини қўлга киритдиАПЛ 7-турида “Манчестер Сити” ҳамда “Ливерпуль” муҳим сафар ғалабасини қўлга киритдиБугун 21:11Манчестер Сити — Ипсвич: таркиблар ва жонли матнМанчестер Сити — Ипсвич: таркиблар ва жонли матнБугун 17:53«Фулҳэм» Альваро Арбелоага кескин ультиматум қўйди — 2 та ўйинда 4 очко«Фулҳэм» Альваро Арбелоага кескин ультиматум қўйди — 2 та ўйинда 4 очко12 октябр 17:29Ҳусанов ўйнаган баҳсда “Сити”нинг энг яхши ва энг ёмон футболчилари кимлар бўлди?Ҳусанов ўйнаган баҳсда “Сити”нинг энг яхши ва энг ёмон футболчилари кимлар бўлди?15 октябр 07:04Абдуқодир Ҳусанов «ПСЖ»га қарши ўйинда неча балл олди?Абдуқодир Ҳусанов «ПСЖ»га қарши ўйинда неча балл олди?15 октябр 05:57
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Хорижлик эксперт “Катта ўзбек”нинг профессионал боксдаги қадамларини танқид қилди
Хорижлик эксперт “Катта ўзбек”нинг профессионал боксдаги қадамларини танқид қилди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Фабио Каннаваро жамоасини ноябрь ойида яна бир кучли синов кутмоқда...
Фабио Каннаваро жамоасини ноябрь ойида яна бир кучли синов кутмоқда...