Экспертлар томонидан “Манчестер Сити” футболчилари ўйини қандай баҳоланди?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- "Манчестер Сити" ўз майдонида "Ипсвич"ни 3:2 ҳисобида мағлуб этиб, Англия Премер-лигасида пешқадамлигини давом эттирди.
- Учрашувда Эрлинг Ҳоланд дубл қайд этиб, 8,5/10 рейтингга сазовор бўлди, шунингдек, Абдуқодир Ҳусанов 77-дақиқада майдонга тушиб, ҳимояда фаол ҳаракат қилди ва 6/10 баҳоланди.
- "Манчестер Сити" ушбу ғалаба билан очколарини 21 тага етказиб, турнир жадвалида биринчи ўринни сақлаб қолди.
Англия Премьер-лигасининг (АПЛ) навбатдаги тури доирасида турнир жадвали пешқадами — «Манчестер Сити» ўз майдонида курашувчан «Ипсвич» жамоасини қабул қилиб, кескин ва шиддатли кечган учрашувда 3:2 ҳисобида муҳим ғалабага эришди.
Мазкур беллашув ўзбекистонлик футбол ишқибозлари учун ҳам алоҳида аҳамият касб этди. Терма жамоамиз ҳимоячиси Абдуқодир Ҳусанов ўйиннинг муҳим палласида майдонга тушиб, ҳисобни сақлаб қолиш ва ҳимояни мустаҳкамлашда фаол қатнашди.
Ҳоланддан яна бир дубль, аммо «Ипсвич» охиригача курашди
Голларга бой ва драмаларга тўла учрашувнинг асосий воқеалари қуйидагича кечди:
Тезкор ҳужумлар ва тезда тикланган мувозанат: Баҳснинг 19-дақиқасида Фил Фоден ҳисобни очди. Бироқ мезбонларнинг қувончи узоққа чўзилмади — орадан икки дақиқа ўтиб, Дайдзэн Маэда қарши ҳужумда мувозанатни тиклади (1:1);
Эрлинг Ҳоланднинг бенефиси: Норвегиялик тўпурар 34 ва 69-дақиқаларда иккита аниқ зарба йўллаб, дублини расмийлаштирди ҳамда «Сити»ни 3:1 ҳисобида олдинга олиб чиқди;
90-дақиқадаги пенальти: «Ипсвич» сўнгги сонияларгача таслим бўлмади ва 90-дақиқада Зеки Флемминг пенальтини аниқ амалга ошириб, орадаги фарқни қисқартирди, аммо бу мувозанатни тиклаш учун етарли бўлмади — 3:2.
Ҳусановнинг ўйинга қўшилиши ва экспертларнинг баҳолари
Баҳснинг 77-дақиқасида жароҳат олган Матеуш Нуньеш ўрнига Абдуқодир Ҳусанов ўнг қанот ҳимоясига туширилди. Ҳамюртимиз асли марказий ҳимоячи бўлишига қарамай, янги амплуада ҳам совуққон ва ишончли ҳаракат қилиб, рақибнинг барча босимларини бартараф этди:
Эрлинг Ҳоланд — 8,5/10: Майдоннинг энг яхши ўйинчиси; иккита муҳим гол уриб, ғалабани таъминлади.
Илиман Ндиайе ва Жереми Доку — 8/10: Иккала қанотда ҳам тинимсиз босим яратди ва голли узатмалар муаллифи бўлди.
Матеус Нуньес — 8/10: Жароҳат олгунига қадар ўнг қанотда бенуқсон ўйин кўрсатди.
Фил Фоден, Матео Ковачич ва Айюб Буадди — 7,5/10: Майдон марказини тўлиқ назорат қилди; Фоден узоқ кутилган голини урди, Ковачич эса ассистентлик қилди.
Рубен Диаш — 7/10: Сардор сифатида ҳимоя чизиғини ишонч билан бошқарди.
Абдуқодир Ҳусанов — 6/10: Ўйинга юқори иштиёқ билан қўшилди, яккакурашларда фаол қатнашди ва ўзи масъул бўлган қанотда хавф туғилишига йўл қўймади.
Йошко Гвардиол, Энцо Фернандес, Нико О'Рейли ва Эллиот Андерсон — 6,5/10: Ҳужумларда фаол ҳаракат қилди, бироқ мудофаада айрим сусткашликларга йўл қўйди.
Жанлуижи Доннарумма ва Антуан Семеньо — 6/10: Дарвозабон голларда айбдор эмас эди, лекин айрим узатмаларни қайтаришда қийналди.
Марк Гехи — 5/10: Дастлабки голда позицион хатога йўл қўйди ва ўйин якунида пенальти ишлаб олди.
Турнир жадвалидаги вазият ва навбатдаги ўйинлар
Ушбу муҳим муваффақиятдан сўнг «Манчестер Сити» ўз очколарини 21 тага етказиб олиб, АПЛ турнир жадвалида яккапешқадамликни давом эттирмоқда. «Ипсвич» эса 9 очко билан 10-поғонада қолди.
Европа Чемпионлар Лигаси: «Манчестер Сити» кейинги учрашувини ўз майдонида Грециянинг АЕК жамоасига қарши ўтказади — ўйин Тошкент вақти билан 21 октябрга ўтар кечаси соат 00:00 да бошланади;
АПЛ: 24 октябрь куни эса манкунианлар сафарда «Астон Вилла»га қарши майдонга тушади (баҳс старти — 16:30).
Изоҳлар 0
…