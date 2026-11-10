«Манчестер Сити» лигадан ҳайдалса Эрлинг Холанд танлаши мумкин бўлган 4 та гранд клуб
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Молиявий қоидабузарликларда айбланаётган «Манчестер Сити» клуби Премер-лигадан четлатилган тақдирда, жамоа етакчиси Эрлинг Холанд бошқа клубга ўтишга мажбур бўлади.
- Норвегиялик тўпурар учун асосий даъвогарлар қаторида Мартин Эдегор омили туфайли «Арсенал» клуби, шунингдек, «Реал Мадрид», «Барселона» ва PSJ жамоалари тилга олинмоқда.
- Мутахассисларнинг фикрича, футболчининг глобал бренд мақоми ва юқори маоши унинг қуйи лигада қолишига имкон бермайди.
Англия футболи тарихидаги энг шов-шувли суд жараёни ўзининг ҳал қилувчи палласига кирмоқда. Премьер-лиганинг мустақил комиссияси томонидан молиявий қоидабузарликларда айбдор деб топилган «Манчестер Сити» ҳозирда апелляция жараёнига ҳозирлик кўрмоқда. Лига раҳбарияти ушбу ишни жорий мавсум охиригача тўлиқ якунлаб, санкцияларни зудлик билан кучга киритишга қатъий бел боғлаган.
Агар клубнинг апелляцияси рад этилса, экспертларнинг якдил фикрича, «шаҳарликлар»нинг Премьер-лигада қолиш имконияти деярли нолга тенг. Бундай фалокатли сценарий рўй берган тақдирда, клуб суперюлдузлари, хусусан, жамоанинг асосий гол машинаси Эрлинг Холанд Манчестерни тарк этишга мажбур бўлади — олий дивизиондан ташқарида бундай юқори маошларни молиялаштиришнинг имкони йўқ.
Сенсацион «Арсенал» варианти ва Эдегор омили
Football Insider нашрининг Холандлар оиласига яқин манбаларга таяниб хабар беришича, «Сити» олий лигадан четлатилса, норвегиялик тўпурар учун кутилмаган янги йўналиш очилади — Лондоннинг «Арсенал» клуби.
«Тўпчилар» молиявий барқарорлиги жиҳатидан Холанднинг трансфери ва маошини кўтара оладиган саноқли жамоалардан бири ҳисобланади. Бундан ташқари, у ерда Эрлингнинг Норвегия миллий терма жамоасидаги энг яқин ҳамкори ва сардори Мартин Эдегор тўп сурмоқда. Уларнинг майдондаги мукаммал тушуниши Лондон клубини жуда жозибали вариантга айлантиради.
Даъвогар клуб
Асосий устунлик
Трансфер эҳтимоли ва тўсиқлар
«Арсенал» (Англия)
Мартин Эдегор омили ва АПЛда қолиш истаги
Молиявий қудрат бор, аммо АПЛдаги тўғридан-тўғри рақобатчи
«Реал Мадрид» (Испания)
Чемпионлар Лигасида мутлақ етакчилик амбицияси
Ҳужум чизиғида Килиан Мбаппе ва Винисиус борлиги
«Барселона» (Испания)
Ҳужум марказидаги асосий фигура бўлиш кафолати
Клубнинг молиявий чекловлари ва FFP муаммолари
ПСЖ (Франция)
Чексиз молиявий имкониятлар ва шахсий контракт
Лига 1 савияси Холанднинг амбицияларига тўлиқ мос келмаслиги мумкин
«Агар клуб элитадан четлатилса, Холанд каби дунёнинг энг қимматбаҳо активлари қуйи лигада қола олмайди. Бу нафақат футболчининг фаолиятига, балки унинг глобал бренд мақомига ҳам мос келмайди».
Европа грандлари пойгада: «Реал», «Барселона» ва ПСЖ
Агар Холанд Англия ичида қолишни истамаса, қитъа миқёсида учта гигант уни кутиб олишга тайёр. «Реал Мадрид» узоқ вақтдан бери форвардга қизиқиш билдириб келади, бироқ Мбаппе келганидан сўнг ролларни тақсимлаш масаласи мураккаблашиши мумкин. «Барселона» эса Роберт Левандовскининг ўрнига узоқ муддатли етакчи қидирмоқда, бироқ каталонияликларнинг молиявий имкониятлари катта сўроқ остида.
Франциянинг ПСЖ клуби эса молиявий томондан ҳар қандай таклифни беришга қодир. Ҳозирда барча эътибор суд ҳайъатининг мавсум сўнгидаги якуний қарорига қаратилган. Агар «Сити» судда мағлуб бўлса, Европа трансфер бозори сўнгги ўн йилликдаги энг катта дўзахни бошдан кечиради.
Сизнингча, «Сити» АПЛдан ҳайдалса, Холанд қайси клубни танлагани маъқул: Премьер-лигада қолиб «Арсенал»га ўтишими ёки Ла Лигага йўл олишми? Фикрингизни изоҳларда қолдиринг!
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…