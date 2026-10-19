Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?

·37·Спорт
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Баҳодир Жалоловнинг Лондондаги навбатдаги ғалабаси ғарб шарҳловчилари орасида баҳс-мунозараларни келтириб чиқарди, чунки улар унинг услубини «зерикарли ва эҳтиёткорликка асосланган» деб танқид қилишди.
  • Британиялик мустақил блогер Бохинг Гуру бу танқидларни икки томонлама стандартлар қўлланилаётганини таъкидлаб, кескин қоралади.
  • Унинг фикрича, агар Жалолов британиялик бўлганида, унинг техникаси ва маҳорати юқори баҳоланган бўларди.

Икки карра Олимпия ўйинлари чемпиони, ўзбекистонлик машҳур оғир вазнли боксчи Баҳодир Жалоловнинг Лондонда маҳаллий чарм қўлқоп устаси устидан қозонган навбатдаги ғалабаси жаҳон бокс жамоатчилигида қизғин баҳс-мунозараларни келтириб чиқарди.

17 октябрь куни бўлиб ўтган жангда ҳамюртимиз британиялик Соломон Дакресни ҳакамларнинг якдил қарори билан ишончли тарзда мағлуб этиб, баҳс давомида уни оғир нокдаун ҳолатига ҳам туширди. Шунга қарамай, айрим ғарблик шарҳловчилар ва экспертлар ўзбек гигантининг ҳаракатларини «зерикарли ва эҳтиёткорликка асосланган» деб баҳолаб, уни очиқ танқид қила бошлади.

Мазкур вазиятга бокс бўйича таниқли британиялик мустақил блогер ва таҳлилчи Boxing Guru кескин муносабат билдириб, ҳамюртимизга нисбатан очиқдан-очиқ икки томонлама стандартлар қўлланилаётганини таъкидлади.

«Агар у инглиз бўлганида...»: Британиялик экспертнинг очиқ иқрори

Boxing Guru ўзининг чиқишида экспертларнинг Жалоловга нисбатан нохолис ва ғаразли қарашларини рўй-рост танқид остига олди:

  • Мақсадли босим: «Очиғини айтганда, ҳа, Жалоловни рингда кузатиш айрим пайтларда зерикарли туюлиши мумкин. Аммо шарҳловчилар ва экспертларнинг унга нисбатан тўхтовсиз ҳужумлари, камситувчи ва камситувчи оҳангдаги изоҳлари меъёрдан ошиб кетди ҳамда бу деярли мақсадли кампанияга ўхшаб бормоқда;

  • Икки томонлама стандартлар: Агар Баҳодир Жалолов британиялик боксчи бўлганида, худди шу шарҳловчилар унинг техникаси, масофани ҳис қилиш маҳоратини тўхтовсиз мақтаб, “унда афсонавий Муҳаммад Алидан нимадир бор” дея кўкларга кўтарган бўлишарди», — дея таъкидлади Boxing Guru.

Профессионал рингда 18 та мағлубиятсиз жанг

Ғарб матбуотидаги нохолис баҳоларга қарамай, рақамлар ва ҳақиқат Баҳодир Жалоловнинг оғир вазн дивизионидаги кучи ва хавфини яққол исботлаб турибди:

  • 18-ғалаба қайд этилди: Соломон Дакрес устидан қозонилган муваффақият ўзбекистонлик оғир вазнли юлдузнинг профессионал фаолиятидаги 18-ғалабасига айланди;

  • 15 та нокаут: Ўзининг бенуқсон рекордига эга бўлган Жалолов 18 та жангидан 15 тасини рақибларини муддатидан олдин таслим этиш орқали якунлаган;

  • Рақиб уйида мутлақ устунлик: Британия рингида маҳаллий боксчини нафақат очколар бўйича енгиш, балки уни ерга қулатиш орқали Баҳодир ҳар қандай босим ва нохолислик қаршисида ўз сўзини аниқ айта олишини намойиш этди.

Жалолов профессионал бокс саҳнасида юксалишда давом этмоқда ва кўплаб экспертларнинг фикрича, унинг прагматик ҳамда хавфсиз техникаси бўлажак чемпионлик камарлари учун курашда энг асосий қурол бўлиб хизмат қилади.

Баҳодир ЖалоловСоломон ДакресЛондон бокс турнирБокс Гуру
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Холанд ва Ҳусанов билан учрашув: Баҳодир Жалолов «Манчестер Сити» қароргоҳига бордиХоланд ва Ҳусанов билан учрашув: Баҳодир Жалолов «Манчестер Сити» қароргоҳига бордиБугун 11:09Баҳодир Жалолов Соломон Дакресни мағлуб этди — «Big Uzbek»нинг 18-ғалабаси (видео)Баҳодир Жалолов Соломон Дакресни мағлуб этди — «Big Uzbek»нинг 18-ғалабаси (видео)Кеча 06:48Лондондаги катта тўқнашув олдидан Баҳодир Жалолов ва Соломон Дакрес тарозидан ўтдиЛондондаги катта тўқнашув олдидан Баҳодир Жалолов ва Соломон Дакрес тарозидан ўтди17 октябр 07:38Баҳодир Жалолов ва Соломон Дакрес тўқнашуви қачон бошланади?Баҳодир Жалолов ва Соломон Дакрес тўқнашуви қачон бошланади?14 октябр 13:24Хорижлик эксперт “Катта ўзбек”нинг профессионал боксдаги қадамларини танқид қилдиХорижлик эксперт “Катта ўзбек”нинг профессионал боксдаги қадамларини танқид қилди13 октябр 14:04Ўзбек боксида катта шов-шув: Баҳодир Жалолов IBF рейтингида Фьюри ва Уайлдерни ортда қолдирдиЎзбек боксида катта шов-шув: Баҳодир Жалолов IBF рейтингида Фьюри ва Уайлдерни ортда қолдирди10 сентябр 07:09
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Хорижлик эксперт “Катта ўзбек”нинг профессионал боксдаги қадамларини танқид қилди
Хорижлик эксперт “Катта ўзбек”нинг профессионал боксдаги қадамларини танқид қилди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия