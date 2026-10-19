Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Баҳодир Жалоловнинг Лондондаги навбатдаги ғалабаси ғарб шарҳловчилари орасида баҳс-мунозараларни келтириб чиқарди, чунки улар унинг услубини «зерикарли ва эҳтиёткорликка асосланган» деб танқид қилишди.
- Британиялик мустақил блогер Бохинг Гуру бу танқидларни икки томонлама стандартлар қўлланилаётганини таъкидлаб, кескин қоралади.
- Унинг фикрича, агар Жалолов британиялик бўлганида, унинг техникаси ва маҳорати юқори баҳоланган бўларди.
Икки карра Олимпия ўйинлари чемпиони, ўзбекистонлик машҳур оғир вазнли боксчи Баҳодир Жалоловнинг Лондонда маҳаллий чарм қўлқоп устаси устидан қозонган навбатдаги ғалабаси жаҳон бокс жамоатчилигида қизғин баҳс-мунозараларни келтириб чиқарди.
17 октябрь куни бўлиб ўтган жангда ҳамюртимиз британиялик Соломон Дакресни ҳакамларнинг якдил қарори билан ишончли тарзда мағлуб этиб, баҳс давомида уни оғир нокдаун ҳолатига ҳам туширди. Шунга қарамай, айрим ғарблик шарҳловчилар ва экспертлар ўзбек гигантининг ҳаракатларини «зерикарли ва эҳтиёткорликка асосланган» деб баҳолаб, уни очиқ танқид қила бошлади.
Мазкур вазиятга бокс бўйича таниқли британиялик мустақил блогер ва таҳлилчи Boxing Guru кескин муносабат билдириб, ҳамюртимизга нисбатан очиқдан-очиқ икки томонлама стандартлар қўлланилаётганини таъкидлади.
«Агар у инглиз бўлганида...»: Британиялик экспертнинг очиқ иқрори
Boxing Guru ўзининг чиқишида экспертларнинг Жалоловга нисбатан нохолис ва ғаразли қарашларини рўй-рост танқид остига олди:
Мақсадли босим: «Очиғини айтганда, ҳа, Жалоловни рингда кузатиш айрим пайтларда зерикарли туюлиши мумкин. Аммо шарҳловчилар ва экспертларнинг унга нисбатан тўхтовсиз ҳужумлари, камситувчи ва камситувчи оҳангдаги изоҳлари меъёрдан ошиб кетди ҳамда бу деярли мақсадли кампанияга ўхшаб бормоқда;
Икки томонлама стандартлар: Агар Баҳодир Жалолов британиялик боксчи бўлганида, худди шу шарҳловчилар унинг техникаси, масофани ҳис қилиш маҳоратини тўхтовсиз мақтаб, “унда афсонавий Муҳаммад Алидан нимадир бор” дея кўкларга кўтарган бўлишарди», — дея таъкидлади Boxing Guru.
Профессионал рингда 18 та мағлубиятсиз жанг
Ғарб матбуотидаги нохолис баҳоларга қарамай, рақамлар ва ҳақиқат Баҳодир Жалоловнинг оғир вазн дивизионидаги кучи ва хавфини яққол исботлаб турибди:
18-ғалаба қайд этилди: Соломон Дакрес устидан қозонилган муваффақият ўзбекистонлик оғир вазнли юлдузнинг профессионал фаолиятидаги 18-ғалабасига айланди;
15 та нокаут: Ўзининг бенуқсон рекордига эга бўлган Жалолов 18 та жангидан 15 тасини рақибларини муддатидан олдин таслим этиш орқали якунлаган;
Рақиб уйида мутлақ устунлик: Британия рингида маҳаллий боксчини нафақат очколар бўйича енгиш, балки уни ерга қулатиш орқали Баҳодир ҳар қандай босим ва нохолислик қаршисида ўз сўзини аниқ айта олишини намойиш этди.
Жалолов профессионал бокс саҳнасида юксалишда давом этмоқда ва кўплаб экспертларнинг фикрича, унинг прагматик ҳамда хавфсиз техникаси бўлажак чемпионлик камарлари учун курашда энг асосий қурол бўлиб хизмат қилади.
Изоҳлар 0
…