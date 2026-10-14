Баҳодир Жалолов ва Соломон Дакрес тўқнашуви қачон бошланади?

·24·Спорт
Баҳодир Жалолов ва Соломон Дакрес тўқнашуви қачон бошланади?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Икки карра Олимпия чемпиони Баҳодир Жалолов 17-октябр куни Лондонда Соломон Дакресга қарши жанг ўтказади.
  • Мазкур мусобақа Тошкент вақти билан соат 21:00 да бошланади ва ДAZН платформаси орқали жонли эфирда намойиш этилади.
  • Профессионал фаолиятида мағлубият аламини тотмаган Жалолов 17 та жангдан 15 тасини нокаут билан якунлаган.

Икки карра Олимпия ўйинлари чемпиони, ўзбекистонлик машҳур супер оғир вазнли боксчи Баҳодир Жалолов 17 октябрь куни Лондон шаҳрида навбатдаги жангини ўтказади. Ҳамюртимизнинг рақиби британиялик тажрибали ва маҳоратли чарм қўлқоп устаси Соломон Дакрес бўлади.

Икки кучли боксчи ўртасидаги ушбу кураш дунё бокс ихлосмандлари ва мутахассисларнинг катта қизиқишига сабаб бўлмоқда.

Жанг вақти ва тўғридан-тўғри трансляция

Лондондаги катта бокс оқшоми тафсилотлари:

  • Бошланиш вақти: Мазкур мусобақа Тошкент вақти билан 17 октябрь куни соат 21:00 да старт олади;

  • Жонли эфир: Мухлислар ушбу ҳаяжонли баҳсни халқаро спорт стриминг гиганти ҳисобланган DAZN платформаси орқали тўғридан-тўғри томоша қилишлари мумкин.

Баҳодир Жалолов: Нокаутлар билан безатилган рекорд

Ҳамюртимиз профессионал рингда мағлубиятсиз одимламоқда:

  • Сўнгги жанг: Жалолов охирги марта 2026 йил май ойида Агрон Смакичига қарши рингга кўтарилиб, рақибини техник нокаут эвазига таслим этган эди;

  • Профессионал натижа: Ўзбекистонлик боксчи ҳисобида 17 та ғалаба мавжуд бўлиб, уларнинг 15 таси айнан муддатидан олдин, нокаут билан қўлга киритилган;

  • Юқори спорт формаси: Олимпия чемпиони супер оғир вазн элитаси сари ишонч билан одимламоқда ва ушбу жанг унинг чемпионлик камарларига яна бир қадам яқинлашишида муҳим ўрин тутади.

Соломон Дакрес: Ўз уйида жанг қиладиган рақиб

Британиялик боксчи ҳам анча жиддий ва ноқулай рақиб саналади:

  • Охирги баҳси: Дакрес сўнгги бор 2025 йил июль ойида Владислав Сиренкога қарши жанг ўтказиб, ҳакамларнинг якдил қарори билан ишончли ғалабага эришган;

  • Рингдаги статистика: Британиялик спортчи ҳисобида 10 та ғалаба ва атиги 1 мағлубият қайд этилган;

  • Мезбонлик омили: Жангнинг Лондонда ўтказилиши Дакресга маҳаллий мухлислар қўллаб-қувватлови ва руҳий устунлик бериши кутилмоқда.

Мазкур муросасиз тўқнашув ҳар икки спортчи учун ҳам жаҳон рейтингида юқорига кўтарилиш ва келажакдаги катта чемпионлик жангларига йўл очишда муҳим аҳамият касб этади.

Баҳодир ЖалоловСоломон ДакресЛондон бокс чалишлариDAZN
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Хорижлик эксперт “Катта ўзбек”нинг профессионал боксдаги қадамларини танқид қилдиХорижлик эксперт “Катта ўзбек”нинг профессионал боксдаги қадамларини танқид қилдиКеча 14:04YCHL ва Бундеслигада "Боруссия Дортмунд" ўйинлари трансляцияси белгиландиYCHL ва Бундеслигада "Боруссия Дортмунд" ўйинлари трансляцияси белгиланди28 апрел 13:32"Барселона" ўйинларини трансляция қилувчи телеканаллар рўйхати эълон қилинди"Барселона" ўйинларини трансляция қилувчи телеканаллар рўйхати эълон қилинди26 апрел 13:32IBF чемпиони Хрговичнинг Санчес билан жанги эълон қилинди: Жалоловга навбат қачон?IBF чемпиони Хрговичнинг Санчес билан жанги эълон қилинди: Жалоловга навбат қачон?22 сентябр 18:01Баҳодир Жалоловнинг навбатдаги жанги тафсилотлари маълум бўлдиБаҳодир Жалоловнинг навбатдаги жанги тафсилотлари маълум бўлди19 сентябр 10:19Ўзбек боксида катта шов-шув: Баҳодир Жалолов IBF рейтингида Фьюри ва Уайлдерни ортда қолдирдиЎзбек боксида катта шов-шув: Баҳодир Жалолов IBF рейтингида Фьюри ва Уайлдерни ортда қолдирди10 сентябр 07:09
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди