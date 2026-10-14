Баҳодир Жалолов ва Соломон Дакрес тўқнашуви қачон бошланади?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Икки карра Олимпия чемпиони Баҳодир Жалолов 17-октябр куни Лондонда Соломон Дакресга қарши жанг ўтказади.
- Мазкур мусобақа Тошкент вақти билан соат 21:00 да бошланади ва ДAZН платформаси орқали жонли эфирда намойиш этилади.
- Профессионал фаолиятида мағлубият аламини тотмаган Жалолов 17 та жангдан 15 тасини нокаут билан якунлаган.
Икки карра Олимпия ўйинлари чемпиони, ўзбекистонлик машҳур супер оғир вазнли боксчи Баҳодир Жалолов 17 октябрь куни Лондон шаҳрида навбатдаги жангини ўтказади. Ҳамюртимизнинг рақиби британиялик тажрибали ва маҳоратли чарм қўлқоп устаси Соломон Дакрес бўлади.
Икки кучли боксчи ўртасидаги ушбу кураш дунё бокс ихлосмандлари ва мутахассисларнинг катта қизиқишига сабаб бўлмоқда.
Жанг вақти ва тўғридан-тўғри трансляция
Лондондаги катта бокс оқшоми тафсилотлари:
Бошланиш вақти: Мазкур мусобақа Тошкент вақти билан 17 октябрь куни соат 21:00 да старт олади;
Жонли эфир: Мухлислар ушбу ҳаяжонли баҳсни халқаро спорт стриминг гиганти ҳисобланган DAZN платформаси орқали тўғридан-тўғри томоша қилишлари мумкин.
Баҳодир Жалолов: Нокаутлар билан безатилган рекорд
Ҳамюртимиз профессионал рингда мағлубиятсиз одимламоқда:
Сўнгги жанг: Жалолов охирги марта 2026 йил май ойида Агрон Смакичига қарши рингга кўтарилиб, рақибини техник нокаут эвазига таслим этган эди;
Профессионал натижа: Ўзбекистонлик боксчи ҳисобида 17 та ғалаба мавжуд бўлиб, уларнинг 15 таси айнан муддатидан олдин, нокаут билан қўлга киритилган;
Юқори спорт формаси: Олимпия чемпиони супер оғир вазн элитаси сари ишонч билан одимламоқда ва ушбу жанг унинг чемпионлик камарларига яна бир қадам яқинлашишида муҳим ўрин тутади.
Соломон Дакрес: Ўз уйида жанг қиладиган рақиб
Британиялик боксчи ҳам анча жиддий ва ноқулай рақиб саналади:
Охирги баҳси: Дакрес сўнгги бор 2025 йил июль ойида Владислав Сиренкога қарши жанг ўтказиб, ҳакамларнинг якдил қарори билан ишончли ғалабага эришган;
Рингдаги статистика: Британиялик спортчи ҳисобида 10 та ғалаба ва атиги 1 мағлубият қайд этилган;
Мезбонлик омили: Жангнинг Лондонда ўтказилиши Дакресга маҳаллий мухлислар қўллаб-қувватлови ва руҳий устунлик бериши кутилмоқда.
Мазкур муросасиз тўқнашув ҳар икки спортчи учун ҳам жаҳон рейтингида юқорига кўтарилиш ва келажакдаги катта чемпионлик жангларига йўл очишда муҳим аҳамият касб этади.
Изоҳлар 0
…