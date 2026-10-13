Хорижлик эксперт “Катта ўзбек”нинг профессионал боксдаги қадамларини танқид қилди

·12·Спорт
Хорижлик эксперт “Катта ўзбек”нинг профессионал боксдаги қадамларини танқид қилди

АҚШнинг машҳур Bad Left Hook нашри шарҳловчиси Жон Хансен икки карра Олимпиада чемпиони, мағлубият нималигини билмай келаётган ўзбекистонлик оғир вазнли боксчи Баҳодир Жалолов (17-0, 15 КО) ҳамда британиялик Соломон Дакрес (10-1, 3 КО) ўртасидаги бўлажак тўқнашув ҳақида кескин мулоҳазаларини билдирди.

Таҳлилчи Жалоловнинг профессионал рингдаги режалари ва фаолияти ривожига шубҳа билан қараётганини, 17 та ғалабали жангдан кейин ҳам унинг мартабасида жиддий сифат ўзгариши сезилмаётганини таъкидлади.

«3-5 йил олдин бўлганида қизиқ бўларди»: Хансеннинг кескин фикрлари

Америкалик эксперт Жалоловнинг профессионал йўналишдаги темпи ҳақида шундай ёзади:

  • Бир жойда депсиниш хавфи: «Агар Баҳодир Жалолов бундан уч-беш йил олдин Соломон Дакрес даражасидаги рақибга қарши рингга чиққанида, бу жанг мени жуда ҳаяжонлантирган бўларди. Бироқ ҳозир у 17 та профессионал жанг давомида амалда бир жойда туриб қолгандек таассурот уйғотмоқда»;

  • Олимпиада цикли ва профессионал бокс ихтилофи: Эксперт олдинда яна янги Олимпия саралаш цикли яқинлашиб келаётганига эътибор қаратди;

  • Икки хил эҳтимол: «Мени фақат икки нарсадан бирига ишонтириш мумкин: ё бу жанг Жалоловнинг профессионал фаолиятидаги илк ҳақиқий синови бўлади, ёки бу шунчаки мухлислар учун одатдагидан бироз қизиқроқ навбатдаги ўйин бўлиб, шундан сўнг Баҳодир яна учинчи олимпия олтини сари йўл олади».

Лондондаги бокс кечаси ва сўнгги ғалаба

Бўлажак жанг ва Жалоловнинг ҳозирги формаси ҳақида муҳим тафсилотлар:

  • Жанг вақти ва манзили: Жалолов — Дакрес қарама-қаршилиги 17 октябрь куни Буюк Британия пойтахти Лондон шаҳрида ташкил этиладиган катта бокс оқшомида бўлиб ўтади;

  • Оқшомнинг марказий воқеаси: Мазкур бокс турнирининг бош жангида Дэниэл Дюбуа ва Фабио Уордли ўртасидаги шов-шувли реванш беллашуви ўтказилади;

  • Жалоловнинг сўнгги жанги: Баҳодир Жалолов охирги марта профессионал рингга шу йилнинг 9 май куни Манчестерда кўтарилган ва хорватиялик тажрибали Агрон Смакичини (21-4, 19 КО) муддатидан олдин мағлубиятга учратган эди.

Лондондаги ушбу баҳс «Катта ўзбек» учун нафақат 18-ғалабани қўлга киритиш, балки ғарблик танқидчилар ва экспертларнинг эътирозларига рингда муносиб жавоб бериш имконияти бўлиши кутилмоқда.

Баҳодир ЖалоловСоломон ДакресBad Left HookЛондон бокс кечаси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистонлик боксчи Германияда рақибини биринчи раундда нокаут қилдиЎзбекистонлик боксчи Германияда рақибини биринчи раундда нокаут қилди10 сентябр 07:04«The Ring» бокс журнали Жавоҳир Умматалиев ва Шакур Стивенсон тўқнашувини эълон қилди«The Ring» бокс журнали Жавоҳир Умматалиев ва Шакур Стивенсон тўқнашувини эълон қилди22 сентябр 19:27Жавоҳир Умматалиев Манчестерда рақибини нокаут қилди (видео)Жавоҳир Умматалиев Манчестерда рақибини нокаут қилди (видео)19 июл 12:37Мужибилло Турсунов Якутскда россиялик боксчини енгдиМужибилло Турсунов Якутскда россиялик боксчини енгди31 август 08:59Александр Усик замонамизнинг энг кучли 5 нафар боксчисини эълон қилди!Александр Усик замонамизнинг энг кучли 5 нафар боксчисини эълон қилди!23 август 18:514 та нокдаун! Еркебулан Тоқтар ўзбекистонлик «Шоҳзода»ни нокаутга учратди (Видео)4 та нокдаун! Еркебулан Тоқтар ўзбекистонлик «Шоҳзода»ни нокаутга учратди (Видео)29 август 10:32
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди