Хорижлик эксперт “Катта ўзбек”нинг профессионал боксдаги қадамларини танқид қилди
АҚШнинг машҳур Bad Left Hook нашри шарҳловчиси Жон Хансен икки карра Олимпиада чемпиони, мағлубият нималигини билмай келаётган ўзбекистонлик оғир вазнли боксчи Баҳодир Жалолов (17-0, 15 КО) ҳамда британиялик Соломон Дакрес (10-1, 3 КО) ўртасидаги бўлажак тўқнашув ҳақида кескин мулоҳазаларини билдирди.
Таҳлилчи Жалоловнинг профессионал рингдаги режалари ва фаолияти ривожига шубҳа билан қараётганини, 17 та ғалабали жангдан кейин ҳам унинг мартабасида жиддий сифат ўзгариши сезилмаётганини таъкидлади.
«3-5 йил олдин бўлганида қизиқ бўларди»: Хансеннинг кескин фикрлари
Америкалик эксперт Жалоловнинг профессионал йўналишдаги темпи ҳақида шундай ёзади:
Бир жойда депсиниш хавфи: «Агар Баҳодир Жалолов бундан уч-беш йил олдин Соломон Дакрес даражасидаги рақибга қарши рингга чиққанида, бу жанг мени жуда ҳаяжонлантирган бўларди. Бироқ ҳозир у 17 та профессионал жанг давомида амалда бир жойда туриб қолгандек таассурот уйғотмоқда»;
Олимпиада цикли ва профессионал бокс ихтилофи: Эксперт олдинда яна янги Олимпия саралаш цикли яқинлашиб келаётганига эътибор қаратди;
Икки хил эҳтимол: «Мени фақат икки нарсадан бирига ишонтириш мумкин: ё бу жанг Жалоловнинг профессионал фаолиятидаги илк ҳақиқий синови бўлади, ёки бу шунчаки мухлислар учун одатдагидан бироз қизиқроқ навбатдаги ўйин бўлиб, шундан сўнг Баҳодир яна учинчи олимпия олтини сари йўл олади».
Лондондаги бокс кечаси ва сўнгги ғалаба
Бўлажак жанг ва Жалоловнинг ҳозирги формаси ҳақида муҳим тафсилотлар:
Жанг вақти ва манзили: Жалолов — Дакрес қарама-қаршилиги 17 октябрь куни Буюк Британия пойтахти Лондон шаҳрида ташкил этиладиган катта бокс оқшомида бўлиб ўтади;
Оқшомнинг марказий воқеаси: Мазкур бокс турнирининг бош жангида Дэниэл Дюбуа ва Фабио Уордли ўртасидаги шов-шувли реванш беллашуви ўтказилади;
Жалоловнинг сўнгги жанги: Баҳодир Жалолов охирги марта профессионал рингга шу йилнинг 9 май куни Манчестерда кўтарилган ва хорватиялик тажрибали Агрон Смакичини (21-4, 19 КО) муддатидан олдин мағлубиятга учратган эди.
Лондондаги ушбу баҳс «Катта ўзбек» учун нафақат 18-ғалабани қўлга киритиш, балки ғарблик танқидчилар ва экспертларнинг эътирозларига рингда муносиб жавоб бериш имконияти бўлиши кутилмоқда.
Изоҳлар 0
…