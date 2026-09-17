«Дунёдаги энг яхши клубни қурамиз!»: «Арсенал» бош мураббийидан шов-шувли баёнот
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- «Арсенал» бош мураббийи Микел Артета жамоанинг мақсадини Англияда гегемонлик ўрнатиш билан чекламасдан, балки дунёдаги энг қудратли клубни барпо этиш деб билдирди.
- Бу глобал даражага эришиш учун хўжайинларнинг амбициялари, футболчилар ва мухлислар бирдамлиги ҳамда кундалик меҳнат муҳим омиллар ҳисобланади.
Англия Премьер-лигасининг амалдаги чемпиони, шимолий Лондоннинг «Арсенал» клуби мураббийлар штаби глобал футбол чўққисини забт этишга қаратилган улкан стратегик режасини оммага ошкор қилди. Ўтган мавсумда 2004 йилдан буён — роппа-роса 20 йилдан зиёд давом этган танаффусга барҳам бериб, АПЛ чемпионлик кубогини боши узра кўтарган ҳамда клуб тарихида иккинчи бор Чемпионлар Лигаси финалигача етиб борган «тўпчилар» эришган муваффақиятлари билан чекланиб қолмоқчи эмас.
Нуфузли «Sky Sports» нашрига кенг қамровли интервью берган бош мураббий Микель Артета ўзининг бош мақсади фақатгина Англияда гегемонлик ўрнатиш эмас, балки сайёранинг энг қудратли жамоасини барпо этиш эканини очиқлади: «Бизнинг ўрта ва узоқ муддатли мақсадларимиз бор. Улар дунёдаги энг яхши клубни яратишдан иборат. Биз бунга интилишимиз керак, бунда ҳеч қандай шубҳа йўқ!» — дея таъкидлади испаниялик мутахассис. Артета ушбу глобал даражага чиқиш учун клуб хўжайинларининг юксак амбициялари, футболчилар ва мухлислар ўртасидаги мустаҳкам бирдамлик ҳамда кундалик тинимсиз меҳнат ҳал қилувчи омил эканини тушунтириб берди.
Хўш, «Арсенал» Европа ва жаҳонда «Реал» ёки «Манчестер Сити» каби мутлақ етакчига айлана оладими, Артета лойиҳаси қандай янги поғонага қадам қўймоқда ва лондонликларнинг бу даъвоси қитъа грандларига қандай чақириқ ташлайди?
«Сайёранинг энг яхшиси бўлиш вақти келди»: Артетанинг стратегик режаси
«Sky Sports» орқали эълон қилинган бош мураббийнинг дастурий фикрлари:
«Дунёнинг 1-рақамли клуби»: Микель Артета клубнинг асосий стратегик вазифаси жаҳондаги энг кучли ва енгилмас футбол машинасини шакллантириш эканини қатъий билдирди;
Тинимсиз кундалик меҳнат: Мутахассис бундай глобал даражага фақатгина баландпарвоз гаплар билан эмас, балки машғулотлардаги ҳар бир майда деталга эътибор ва узлуксиз меҳнат эвазига етиб борилишини таъкидлади;
Хўжайинлар ва раҳбарият амбицияси: Мураббий клуб эгаларининг молиявий ва ташкилий жиҳатдан жамоани суперклуб даражасига олиб чиқиш учун етарлича мотивация ва иродага эга эканига тўлиқ ишонишини қайд этди;
Ягона экотизим: Ходимлар, мураббийлар, футболчилар ва стадиондаги миллионлаб ишқибозларнинг бир мақсад йўлида ягона муҳит ҳосил қилиши ғалабалар гарови сифатида кўрсатилди.
2004 йилги лаънат синди: «Тўпчилар»нинг тарихий парвози
«Арсенал»нинг ўтган мавсумда кўрсатган феноменал натижалари:
АПЛ чемпиони: Жамоа афсонавий «енгилмас Арсенал» давридан сўнг, 2004 йилдан бери илк бор Англия Премьер-лигасининг олтин медалларини қўлга киритди;
Европа финали: Лондон клуби ўз тарихида иккинчи бор қитъанинг энг нуфузли мусобақаси — Чемпионлар Лигасининг финалигача етиб бориб, Европа элитасида эканини исботлади;
Барқарор прогресс: Бир неча йил олдин инқироз гирдобида бўлган клуб Артетанинг тактик интизоми ва ёш иқтидорларга таяниши эвазига жаҳоннинг энг харидоргир брендига айланди.
Янги эра талаблари: «Арсенал» бу мақсадга қандай эришади?
Спорт таҳлилчиларининг Артетанинг буюк режаси бўйича баҳолари:
Трансфер бозоридаги дадиллик: Мутлақ 1-ўринга чиқиш учун шимолий лондонликлар жаҳоннинг энг қимматбаҳо ва юқори савияли юлдузларини олиб келишда давом этиши керак;
Чемпионлик руҳиятини сақлаш: Бир марта чемпион бўлишдан кўра, чемпионлик титулини йиллар давомида ҳимоя қилиб туриш анча оғир вазифа ҳисобланади;
Халқаро титул зарурати: «Дунёнинг энг яхши клуби» мақомига эришиш учун «Арсенал» албатта Чемпионлар Лигаси бош кубогини боши узра кўтариши шарт.
Микель Артетанинг ушбу жарангдор баёноти «Арсенал»нинг узоқ йиллик кутиш даври бутунлай тугаганини ва клуб эндиликда фақатгина жаҳон футболининг мутлақ тахти учун курашаётганини кўрсатди.
Сизнингча, Микель Артета Англия чемпиони бўлган «Арсенал»ни ҳақиқатан ҳам дунёнинг энг яхши ва кучли клубига айлантира оладими? Бу мавсумда «тўпчилар» ўз АПЛ чемпионлигини сақлаб қолиб, Чемпионлар Лигасини ҳам ютишга қодирми? Ўз таҳлилий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва «Арсенал» бош мураббийининг ушбу улкан амбицияли баёноти шарҳини барча Премьер-лига ва футбол ишқибозларига улашинг!
Изоҳлар 0
…