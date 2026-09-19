Де Зербига қарши «даф бўл!» ҳайқириқлари: «Тоттенҳэм» мухлислари ғазаб отига минди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- «Тоттенҳем» мухлислари «Астон Вилла»га қарши 2:3 ҳисобида мағлуб бўлганидан сўнг бош мураббий Роберто де Зербига қарши норозилик билдиришди.
- Учрашув давомида ҳисоб 0:3 бўлганида минглаб мухлислар стадионни тарк этди ва қолганлар мураббийнинг истеъфосини талаб қилди.
- Бешта турдан сўнг «Тоттенҳем» атиги 2 очко билан 18-ўринда, тушиб кетиш зонасида жойлашган.
Англия Премьер-лигасида инқироз ботқоғига тобора чуқурроқ ботаётган Лондоннинг «Тоттенҳэм» клуби атрофида ҳақиқий мухлислар исёни бошланди. 19 сентябрь, шанба оқшомида ўз майдонида «Астон Вилла»га қарши кечган драматик тўқнашувда 2:3 ҳисобида имкониятни бой берган «шпорлар» нафақат уч очкони йўқотди, балки ўз ишқибозларининг сабр косасини ҳам тўлдириб юборди. Учрашув давомида ҳисоб 0:3 кўринишига келиб, жамоа шармандали мағлубият сари кетаётган пайтда минглаб ишқибозлар баҳс якунланишини кутмасдан, оммавий равишда «Тоттенҳэм Ҳотспур Стэдиум» аренасини тарк этишни бошлади.
84-дақиқага келиб стадион ташқарисида минглаб норози томошабинлар оқими пайдо бўлди. Трибуналарда охиригача қолган мухлислар эса жамоанинг сўнгги дақиқаларда урган 2 та кеч голига ҳам эътибор қаратмай, бош мураббий Роберто де Зербига қарши ғазабли ҳайқириқларни ёғдирди ва италиялик мутахассиснинг зудлик билан истеъфога чиқарилишини талаб қилди. Ортда қолган 5 турдан сўнг бор-йўғи 2 очко билан турнир жадвалининг ҳалокатли 18-поғонаси (қуйи лигага тушиб кетиш зонаси)да қолаётган гранд клубда бошқарув тизими чил-парчин бўлгандек таассурот уйғотмоқда.
Хўш, Де Зербининг лондонликлар бошқарувидаги фаолиятига шунчалик тез нуқта қўйиладими, «шпорлар» мухлисларининг бу кескин норозилиги раҳбариятни тезкор қарор қабул қилишга мажбур қиладими ва «Тоттенҳэм» бу оғир психологик чуқурликдан қандай чиқиб кетади?
«Бўшаб қолган трибуналар ва очиқ қарғишлар»: Лондондаги исён манзараси
«Тоттенҳэм Ҳотспур Стэдиум»да 19 сентябрь оқшомида юз берган асосий воқеалар:
Оммавий эвакуация (0:3): Учинчи тўп ўтказиб юборилгач, мухлислар жамоанинг иродасиз ўйинига чидай олмай, 84-дақиқадаёқ стадиондан чиқиб кета бошлади;
«Де Зерби, даф бўл!» талаби: Трибунада қолган фанатлар италиялик мураббий манзилига истеъфо чорловлари ва кескин ҳақоратли ҳайқириқларни янгратди;
Кечиккан голлар тасалли бўлмади: Ўйиннинг сўнгги лаҳзаларида урилган 2 та жавоб тўпи мухлисларнинг ғазабини юмшата олмади — жамоа 2:3 ҳисобида ютқазди;
Турнир жадвалидаги фалокат: «Тоттенҳэм» 5 та учрашувдан кейин атиги 2 очко жамғариб, 18-ўринга — тушиб кетиш зонасига равона бўлди.
«2 очко ва 18-ўрин»: Инқирознинг асл сабаблари нимада?
«Шпорлар»нинг мавсум стартидаги муваффақиятсизлигига таъсир қилган омиллар:
Тактик номутаносиблик: Роберто де Зербининг хавфли позицион ва пастдан чиқиш услуби АПЛнинг зич прессингига қарши ҳимояда улкан бўшлиқларни келтириб чиқармоқда;
Ғалаба ҳиссининг йўқолиши: Жамоа 5 тур давомида бирорта ҳам ғалаба нашидасини сура олмади ва ўз майдонида ҳам рақибларга осонгина таслим бўлмоқда;
Етакчиларнинг сустлиги: Ҳимоя чизиғидаги қўпол хатолар ва ҳужумчиларнинг вазиятлардан фойдалана олмаслиги натижаларга бевосита салбий таъсир кўрсатмоқда;
Раҳбариятга босим: Клуб хўжайинлари олдида энди Де Зербига яна вақт бериш ёки терма жамоалар танаффусигача янги мураббий қидириш танлови турибди.
Спорт таҳлили: Мутахассислар Де Зербининг тақдири ҳақида
Англия футболи экспертлари ва таҳлилчиларининг вазият бўйича хулосалари:
Мухлислар ишончини йўқотиш — охирги нуқта: АПЛда ишқибозларнинг оммавий равишда стадионни тарк этиши ва мураббийни истеъфога чақириши одатда раҳбарият учун якуний сигнал ҳисобланади;
Италиялик мутахассиснинг хатоси: «Брайтон»даги фалсафасини «Тоттенҳэм»дек улкан босим остидаги клубда ҳимоявий мувозанатсиз қўллаш де Зербининг бошига етмоқда;
Кейинги турлар — ҳаёт-мамот масаласи: Агар тез орада ғалабали серия бошланмаса, 18-ўриндаги гранд клуб декабрга қадар ўз устози билан расман хайрлашиши муқаррар.
«Астон Вилла»га қарши кечган беллашув «Тоттенҳэм»да муаммо фақат футболчилар ёки битта ўйинда эмас, балки бутун тизимда жиддий инқироз бошланганини очиқ-ойдин намойиш этди.
Сизнингча, «Тоттенҳэм» раҳбарияти Роберто де Зербини зудлик билан истеъфога чиқариши керакми ёки италиялик мутахассисга вазиятни ўнглаш учун яна имкон бериш лозимми? Мавсумни 18-ўринда бошлаётган «шпорлар» бу йил кучли тўртликка қайтишига ишонасизми? Ўз таҳлилий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва Лондон клуби атрофидаги ушбу қайноқ драма таҳлилини барча футбол ихлосмандлари ҳамда яқинларингизга улашинг!
Изоҳлар 0
…