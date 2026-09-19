Де Зербига қарши «даф бўл!» ҳайқириқлари: «Тоттенҳэм» мухлислари ғазаб отига минди

·38·Спорт
Де Зербига қарши «даф бўл!» ҳайқириқлари: «Тоттенҳэм» мухлислари ғазаб отига минди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • «Тоттенҳем» мухлислари «Астон Вилла»га қарши 2:3 ҳисобида мағлуб бўлганидан сўнг бош мураббий Роберто де Зербига қарши норозилик билдиришди.
  • Учрашув давомида ҳисоб 0:3 бўлганида минглаб мухлислар стадионни тарк этди ва қолганлар мураббийнинг истеъфосини талаб қилди.
  • Бешта турдан сўнг «Тоттенҳем» атиги 2 очко билан 18-ўринда, тушиб кетиш зонасида жойлашган.

Англия Премьер-лигасида инқироз ботқоғига тобора чуқурроқ ботаётган Лондоннинг «Тоттенҳэм» клуби атрофида ҳақиқий мухлислар исёни бошланди. 19 сентябрь, шанба оқшомида ўз майдонида «Астон Вилла»га қарши кечган драматик тўқнашувда 2:3 ҳисобида имкониятни бой берган «шпорлар» нафақат уч очкони йўқотди, балки ўз ишқибозларининг сабр косасини ҳам тўлдириб юборди. Учрашув давомида ҳисоб 0:3 кўринишига келиб, жамоа шармандали мағлубият сари кетаётган пайтда минглаб ишқибозлар баҳс якунланишини кутмасдан, оммавий равишда «Тоттенҳэм Ҳотспур Стэдиум» аренасини тарк этишни бошлади.

84-дақиқага келиб стадион ташқарисида минглаб норози томошабинлар оқими пайдо бўлди. Трибуналарда охиригача қолган мухлислар эса жамоанинг сўнгги дақиқаларда урган 2 та кеч голига ҳам эътибор қаратмай, бош мураббий Роберто де Зербига қарши ғазабли ҳайқириқларни ёғдирди ва италиялик мутахассиснинг зудлик билан истеъфога чиқарилишини талаб қилди. Ортда қолган 5 турдан сўнг бор-йўғи 2 очко билан турнир жадвалининг ҳалокатли 18-поғонаси (қуйи лигага тушиб кетиш зонаси)да қолаётган гранд клубда бошқарув тизими чил-парчин бўлгандек таассурот уйғотмоқда.

Хўш, Де Зербининг лондонликлар бошқарувидаги фаолиятига шунчалик тез нуқта қўйиладими, «шпорлар» мухлисларининг бу кескин норозилиги раҳбариятни тезкор қарор қабул қилишга мажбур қиладими ва «Тоттенҳэм» бу оғир психологик чуқурликдан қандай чиқиб кетади?

«Бўшаб қолган трибуналар ва очиқ қарғишлар»: Лондондаги исён манзараси

«Тоттенҳэм Ҳотспур Стэдиум»да 19 сентябрь оқшомида юз берган асосий воқеалар:

  • Оммавий эвакуация (0:3): Учинчи тўп ўтказиб юборилгач, мухлислар жамоанинг иродасиз ўйинига чидай олмай, 84-дақиқадаёқ стадиондан чиқиб кета бошлади;

  • «Де Зерби, даф бўл!» талаби: Трибунада қолган фанатлар италиялик мураббий манзилига истеъфо чорловлари ва кескин ҳақоратли ҳайқириқларни янгратди;

  • Кечиккан голлар тасалли бўлмади: Ўйиннинг сўнгги лаҳзаларида урилган 2 та жавоб тўпи мухлисларнинг ғазабини юмшата олмади — жамоа 2:3 ҳисобида ютқазди;

  • Турнир жадвалидаги фалокат: «Тоттенҳэм» 5 та учрашувдан кейин атиги 2 очко жамғариб, 18-ўринга — тушиб кетиш зонасига равона бўлди.

«2 очко ва 18-ўрин»: Инқирознинг асл сабаблари нимада?

«Шпорлар»нинг мавсум стартидаги муваффақиятсизлигига таъсир қилган омиллар:

  • Тактик номутаносиблик: Роберто де Зербининг хавфли позицион ва пастдан чиқиш услуби АПЛнинг зич прессингига қарши ҳимояда улкан бўшлиқларни келтириб чиқармоқда;

  • Ғалаба ҳиссининг йўқолиши: Жамоа 5 тур давомида бирорта ҳам ғалаба нашидасини сура олмади ва ўз майдонида ҳам рақибларга осонгина таслим бўлмоқда;

  • Етакчиларнинг сустлиги: Ҳимоя чизиғидаги қўпол хатолар ва ҳужумчиларнинг вазиятлардан фойдалана олмаслиги натижаларга бевосита салбий таъсир кўрсатмоқда;

  • Раҳбариятга босим: Клуб хўжайинлари олдида энди Де Зербига яна вақт бериш ёки терма жамоалар танаффусигача янги мураббий қидириш танлови турибди.

Спорт таҳлили: Мутахассислар Де Зербининг тақдири ҳақида

Англия футболи экспертлари ва таҳлилчиларининг вазият бўйича хулосалари:

  • Мухлислар ишончини йўқотиш — охирги нуқта: АПЛда ишқибозларнинг оммавий равишда стадионни тарк этиши ва мураббийни истеъфога чақириши одатда раҳбарият учун якуний сигнал ҳисобланади;

  • Италиялик мутахассиснинг хатоси: «Брайтон»даги фалсафасини «Тоттенҳэм»дек улкан босим остидаги клубда ҳимоявий мувозанатсиз қўллаш де Зербининг бошига етмоқда;

  • Кейинги турлар — ҳаёт-мамот масаласи: Агар тез орада ғалабали серия бошланмаса, 18-ўриндаги гранд клуб декабрга қадар ўз устози билан расман хайрлашиши муқаррар.

«Астон Вилла»га қарши кечган беллашув «Тоттенҳэм»да муаммо фақат футболчилар ёки битта ўйинда эмас, балки бутун тизимда жиддий инқироз бошланганини очиқ-ойдин намойиш этди.

Сизнингча, «Тоттенҳэм» раҳбарияти Роберто де Зербини зудлик билан истеъфога чиқариши керакми ёки италиялик мутахассисга вазиятни ўнглаш учун яна имкон бериш лозимми? Мавсумни 18-ўринда бошлаётган «шпорлар» бу йил кучли тўртликка қайтишига ишонасизми? Ўз таҳлилий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва Лондон клуби атрофидаги ушбу қайноқ драма таҳлилини барча футбол ихлосмандлари ҳамда яқинларингизга улашинг!

ТоттенхэмРоберто де ЗербиАстон ВиллаАнглия Премьер-лиги
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

"Вердер"дан 0:2 дан кейинги суперкамбэк: Мёнхенгладбахда тўполон, Франкфуртда дуранг"Вердер"дан 0:2 дан кейинги суперкамбэк: Мёнхенгладбахда тўполон, Франкфуртда дурангБугун, 22:00«Башакшеҳир»нинг «Генчлербирлиги»га қарши асосий таркиби эълон қилинди«Башакшеҳир»нинг «Генчлербирлиги»га қарши асосий таркиби эълон қилиндиБугун, 21:35АПЛда кутилмаган сенсация: «Брайтон» "Арсенал"ни шармандали ҳисобда тор-мор этдиАПЛда кутилмаган сенсация: «Брайтон» "Арсенал"ни шармандали ҳисобда тор-мор этдиБугун, 21:13Моуринью «Реал» машғулотларига уни олиб кирди: «Атлетико»ни таслим эти учун янги қуролМоуринью «Реал» машғулотларига уни олиб кирди: «Атлетико»ни таслим эти учун янги қуролБугун, 20:20«Астон Вилла» меҳмонда «Тоттенҳэм»ни тиз чўктирди: «Шпорлар» мағлубиятдан қоча олмади«Астон Вилла» меҳмонда «Тоттенҳэм»ни тиз чўктирди: «Шпорлар» мағлубиятдан қоча олмадиБугун, 20:11Фламарионнинг бенефиси!: «Пахтакор» Ғузорда камчиликда ўйнаб «Машъал»ни таслим этдиФламарионнинг бенефиси!: «Пахтакор» Ғузорда камчиликда ўйнаб «Машъал»ни таслим этдиБугун, 20:04
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг