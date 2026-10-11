Бир киши кам бўлиб қолган «Тоттенҳэм» сўнгги сонияларда «МЮ»ни ғалабадан маҳрум қилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Англия Премер-лигасининг 6-турида «Манчестер Юнайтед» ва «Тоттенҳем» ўртасидаги марказий учрашув 1:1 ҳисобидаги жанговар дуранг билан якунланди.
- Ўйиннинг сўнгги сонияларида, «Тоттенҳем» майдонда бир киши кам бўлиб қолганида, Доминик Соланке томонидан урилган гол «шпорлар»га муқаррар мағлубиятдан қутулиб қолиш имконини берди.
Англия Премьер-лигасининг 6-тури доирасида кечган марказий учрашув мухлисларга ҳақиқий драматик кульминацияни тақдим этди. Турнир жадвалида оғир аҳволга тушиб қолган икки номдор клуб — «Манчестер Юнайтед» ҳамда «Тоттенҳэм» тўқнашуви 1:1 ҳисобидаги жанговар дуранг билан якунланди.
Ўйин тақдири аллақачон ҳал бўлгандек кўринган ва «шпорлар» майдонда бир киши кам бўлиб қолган паллада Доминик Соланке томонидан қўшиб берилган дақиқаларда урилган гол «Олд Траффорд» трибуналарини карахт аҳволга солиб қўйди.
Ўйин хроникаси: Мбеумонинг голи, қизил карточка ва Соланкедан «совуқ душ»
Биринчи бўлим тенг курашлар остида ва голсиз якунланган бўлса, асосий воқеалар баҳснинг охирги 20 дақиқалигига тўғри келди:
Мбеумонинг зарбаси (73-дақиқа): Мезбонларнинг узлуксиз босими 73-дақиқага келиб самара берди — камерунлик ҳужумчи Брайан Мбеумо рақиб дарвозасини аниқ нишонга олиб, манкунианликларни олдинга олиб чиқди;
Бентанкурнинг майдондан четлатилиши (78-дақиқа): Орадан атиги беш дақиқа ўтиб, меҳмонлар аҳволи янада оғирлашди. Захирадан майдонга тушган Родриго Бентанкур қўполлиги учун бош ҳакам томонидан тўғридан-тўғри майдондан четлатилди;
Соланкедан камбэк (90+2-дақиқа): Бир киши кам бўлиб ҳаракат қилган «Тоттенҳэм» сўнгги ҳужумга борди ва қўшиб берилган дақиқаларда марказий ҳужумчи Доминик Соланке манкунианликлар дарвозасини ишғол этиб, жамоасини муқаррар мағлубиятдан қутқариб қолди.
Мусобақа жадвалидаги вазият
Ушбу дуранг ҳар икки жамоанинг инқироздан тўлиқ чиқиб кетиши учун етарли бўлмади:
«Манчестер Юнайтед»: Қўлга киритилган бир очкодан сўнг ўз очколари сонини 6 тага етказди ва АПЛ жадвалида ҳамон пастки поғонада — 12-ўринда қолмоқда;
«Тоттенҳэм»: Иродали дуранг эвазига очколарини 3 тага етказиб, турнир жадвалининг 18-поғонасига кўтарилиб олди ва хавфли ҳудуддан чиқиш учун курашни давом эттирмоқда.
Ўйин қайдномаси ва таркиблар
АПЛ. 6-тур
«Манчестер Юнайтед» — «Тоттенҳэм» 1:1
Голлар: Мбеумо (73) — Соланке (90+2).
«Манчестер Юнайтед»: Ламменс, Магуайр, Мартинес, Йоро (Далот, 59), Амад (Зиркзее, 59), Шоу, Тилеманс (Балеба, 59), Майну, Фернандеш, Кунья, Мбеумо.
«Тоттенҳэм»: Кински, Сенеси, ван Хекке, Удожи (ван де Вен, 74), Галлахер (Мэддисон, 74), Грей, Бергвалл (Бентанкур, 66), Тонали, Савио, Соланке, Кудус (Мармуш, 66).
Огоҳлантиришлар: Шоу (80), Фернандеш (84), Мартинес (87) — Галлахер (4), ван Хекке (79).
Четлатиш: Бентанкур (78).
«Манчестер Юнайтед» ғалабани қўлдан чиқариб, мухлислари олдида очко йўқотган бўлса, «шпорлар» озчиликда кўрсатган иродаси эвазига оғир вазиятда муҳим очкони илиб кетишга муваффақ бўлди.
Изоҳлар 0
…