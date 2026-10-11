Бир киши кам бўлиб қолган «Тоттенҳэм» сўнгги сонияларда «МЮ»ни ғалабадан маҳрум қилди

·29·Спорт
Бир киши кам бўлиб қолган «Тоттенҳэм» сўнгги сонияларда «МЮ»ни ғалабадан маҳрум қилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Англия Премер-лигасининг 6-турида «Манчестер Юнайтед» ва «Тоттенҳем» ўртасидаги марказий учрашув 1:1 ҳисобидаги жанговар дуранг билан якунланди.
  • Ўйиннинг сўнгги сонияларида, «Тоттенҳем» майдонда бир киши кам бўлиб қолганида, Доминик Соланке томонидан урилган гол «шпорлар»га муқаррар мағлубиятдан қутулиб қолиш имконини берди.

Англия Премьер-лигасининг 6-тури доирасида кечган марказий учрашув мухлисларга ҳақиқий драматик кульминацияни тақдим этди. Турнир жадвалида оғир аҳволга тушиб қолган икки номдор клуб — «Манчестер Юнайтед» ҳамда «Тоттенҳэм» тўқнашуви 1:1 ҳисобидаги жанговар дуранг билан якунланди.

Ўйин тақдири аллақачон ҳал бўлгандек кўринган ва «шпорлар» майдонда бир киши кам бўлиб қолган паллада Доминик Соланке томонидан қўшиб берилган дақиқаларда урилган гол «Олд Траффорд» трибуналарини карахт аҳволга солиб қўйди.

Ўйин хроникаси: Мбеумонинг голи, қизил карточка ва Соланкедан «совуқ душ»

Биринчи бўлим тенг курашлар остида ва голсиз якунланган бўлса, асосий воқеалар баҳснинг охирги 20 дақиқалигига тўғри келди:

  • Мбеумонинг зарбаси (73-дақиқа): Мезбонларнинг узлуксиз босими 73-дақиқага келиб самара берди — камерунлик ҳужумчи Брайан Мбеумо рақиб дарвозасини аниқ нишонга олиб, манкунианликларни олдинга олиб чиқди;

  • Бентанкурнинг майдондан четлатилиши (78-дақиқа): Орадан атиги беш дақиқа ўтиб, меҳмонлар аҳволи янада оғирлашди. Захирадан майдонга тушган Родриго Бентанкур қўполлиги учун бош ҳакам томонидан тўғридан-тўғри майдондан четлатилди;

  • Соланкедан камбэк (90+2-дақиқа): Бир киши кам бўлиб ҳаракат қилган «Тоттенҳэм» сўнгги ҳужумга борди ва қўшиб берилган дақиқаларда марказий ҳужумчи Доминик Соланке манкунианликлар дарвозасини ишғол этиб, жамоасини муқаррар мағлубиятдан қутқариб қолди.

Мусобақа жадвалидаги вазият

Ушбу дуранг ҳар икки жамоанинг инқироздан тўлиқ чиқиб кетиши учун етарли бўлмади:

  • «Манчестер Юнайтед»: Қўлга киритилган бир очкодан сўнг ўз очколари сонини 6 тага етказди ва АПЛ жадвалида ҳамон пастки поғонада — 12-ўринда қолмоқда;

  • «Тоттенҳэм»: Иродали дуранг эвазига очколарини 3 тага етказиб, турнир жадвалининг 18-поғонасига кўтарилиб олди ва хавфли ҳудуддан чиқиш учун курашни давом эттирмоқда.

Ўйин қайдномаси ва таркиблар

  • АПЛ. 6-тур

    «Манчестер Юнайтед» — «Тоттенҳэм» 1:1

    Голлар: Мбеумо (73) — Соланке (90+2).

  • «Манчестер Юнайтед»: Ламменс, Магуайр, Мартинес, Йоро (Далот, 59), Амад (Зиркзее, 59), Шоу, Тилеманс (Балеба, 59), Майну, Фернандеш, Кунья, Мбеумо.

  • «Тоттенҳэм»: Кински, Сенеси, ван Хекке, Удожи (ван де Вен, 74), Галлахер (Мэддисон, 74), Грей, Бергвалл (Бентанкур, 66), Тонали, Савио, Соланке, Кудус (Мармуш, 66).

  • Огоҳлантиришлар: Шоу (80), Фернандеш (84), Мартинес (87) — Галлахер (4), ван Хекке (79).

  • Четлатиш: Бентанкур (78).

«Манчестер Юнайтед» ғалабани қўлдан чиқариб, мухлислари олдида очко йўқотган бўлса, «шпорлар» озчиликда кўрсатган иродаси эвазига оғир вазиятда муҳим очкони илиб кетишга муваффақ бўлди.

Манчестер ЮнайтедТоттенхэмАнглия Премьер-лигиМбеумо
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Де Зербига қарши «даф бўл!» ҳайқириқлари: «Тоттенҳэм» мухлислари ғазаб отига миндиДе Зербига қарши «даф бўл!» ҳайқириқлари: «Тоттенҳэм» мухлислари ғазаб отига минди19 сентябр 21:44Моуриньо “Манчестер Сити”нинг молиявий жазоси ҳақида шов-шувли баёнот бердиМоуриньо “Манчестер Сити”нинг молиявий жазоси ҳақида шов-шувли баёнот берди9 октябр 08:08Абдуқодир Ҳусанов АПЛда постсовет ҳудудининг энг қиммат футболчисига айландиАбдуқодир Ҳусанов АПЛда постсовет ҳудудининг энг қиммат футболчисига айланди8 октябр 07:11«Дунёдаги энг яхши клубни қурамиз!»: «Арсенал» бош мураббийидан шов-шувли баёнот«Дунёдаги энг яхши клубни қурамиз!»: «Арсенал» бош мураббийидан шов-шувли баёнот17 сентябр 13:38«Манчестер Юнайтед» ва «Тоттенҳэм»нинг асосий таркиблари эълон қилинди«Манчестер Юнайтед» ва «Тоттенҳэм»нинг асосий таркиблари эълон қилиндиКеча 21:02Мбеумо саккизта ўйиндан бери гол ура олмаяптиМбеумо саккизта ўйиндан бери гол ура олмаяпти26 апрел 12:10
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди