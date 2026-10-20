«Ирқчиликка жой йўқ»: Нега 5 та клуб вакиллари рамзий ҳаракатни рад этди?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Англия Премер-лигасида ўтказилган «Ирқчиликка жой йўқ» кампанияси доирасида бешта клубнинг 6 нафар футболчиси тиз чўкишдан бош тортди.
- Марк Гехи, Тайлер Адаms, Раян, Доминик Калверт-Люин, Исса Диоп ва Эйнсли Мейтленд-Найлс каби ўйинчилар мазкур ҳаракат ўрнига майдонда тик туриб, қарсак чалишни афзал кўришди.
Англия Премьер-лигасида навбатдаги тур баҳслари доирасида анъанавий тарзда ўтказиладиган «Ирқчиликка жой йўқ» (No Room for Racism) кампанияси жамоатчилик эътиборини тортган кутилмаган вазиятлар билан ёдда қолди.
Мусобақа регламентига мувофиқ, футболчилар майдонга тушган пайтда тиз чўкиб, ирқчилик ва камситишларнинг ҳар қандай кўринишига қарши бирдамлик рамзини намойиш этишлари лозим эди. Бироқ АПЛнинг бешта турли клуби шарафини ҳимоя қилаётган 6 нафар футболчи ушбу ҳаракатдан очиқчасига бош тортди.
Тиз чўкишдан бош тортган 6 нафар футболчи кимлар?
Қаршилик кўрсатган футболчилар рўйхати бир қатор таниқли номларни ўз ичига олади:
«Борнмут»: Тайлер Адамс ва Райан;
«Лидс Юнайтед»: Доминик Калверт-Льюин;
«Ипсвич Таун»: Исса Диоп;
«Эвертон»: Эйнсли Мейтленд-Найлс.
Уларнинг барчаси тиз чўкмаган бўлса-да, майдонда тик туриб, қарсак чалиш орқали кураш ғоясини қўллаб-қувватлашини билдирган.
«Бу фақат футбол муаммоси эмас»: Марк Гехининг кескин изоҳи
«Манчестер Сити» ҳимоячиси Марк Гехи ўзининг ушбу позициясини батафсил тушунтириб, кампаниянинг бугунги шакли кутилган натижани бермаётганига ишора қилди. Унинг BBC нашрига берган баёноти катта муҳокамаларга сабаб бўлди:
Бирламчи муносабат: «Мен анчадан бери тиз чўкмайман. Бу ҳаракат аслида нимани англатишини кўрсатиш учун ҳар доим қарсак чалиб тураман;
Муаммонинг чуқурлиги: Бироқ менимча, бу фақатгина футбол майдонларига тегишли муаммо эмас, бу — жамиятнинг анча кенгроқ масаласи. Футбол эса одамларга тўғри чақириқни етказишда фақат умид бағишловчи воситадир;
Форматни ўзгартириш зарурияти: Бу кампания ғояси ҳали ҳам ўз аҳамиятини йўқотмагани яхши, албатта. Аммо биз бундан-да кўпроқ амалий иш қилишимиз мумкин. Менимча, келажакда ушбу кампанияни айнан қай йўсинда давом эттириш кераклигини жиддий қайта кўриб чиқиш фурсати етди», — дея ўз фикрини якунлади футболчи.
Рамзий ҳаракатлардан амалий чоралар сари
АПЛда бир неча йиллардан буён давом этаётган тиз чўкиш анъанасига кўплаб спортчилар ва экспертлар шунчаки «кўзбўямачилик» ёки расмиятчилик сифатида қарамоқда.
Футбол юлдузларининг бундай ҳаракатлари ирқчиликка қарши курашда бир хил такрорланувчи имо-ишоралардан кўра, реал қонуний чоралар ва таъсирчан тарғибот ишларига ўтиш вақти келганини кўрсатмоқда.
Изоҳлар 0
…