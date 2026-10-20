«Ирқчиликка жой йўқ»: Нега 5 та клуб вакиллари рамзий ҳаракатни рад этди?

·51·Спорт
«Ирқчиликка жой йўқ»: Нега 5 та клуб вакиллари рамзий ҳаракатни рад этди?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Англия Премер-лигасида ўтказилган «Ирқчиликка жой йўқ» кампанияси доирасида бешта клубнинг 6 нафар футболчиси тиз чўкишдан бош тортди.
  • Марк Гехи, Тайлер Адаms, Раян, Доминик Калверт-Люин, Исса Диоп ва Эйнсли Мейтленд-Найлс каби ўйинчилар мазкур ҳаракат ўрнига майдонда тик туриб, қарсак чалишни афзал кўришди.

Англия Премьер-лигасида навбатдаги тур баҳслари доирасида анъанавий тарзда ўтказиладиган «Ирқчиликка жой йўқ» (No Room for Racism) кампанияси жамоатчилик эътиборини тортган кутилмаган вазиятлар билан ёдда қолди.

Мусобақа регламентига мувофиқ, футболчилар майдонга тушган пайтда тиз чўкиб, ирқчилик ва камситишларнинг ҳар қандай кўринишига қарши бирдамлик рамзини намойиш этишлари лозим эди. Бироқ АПЛнинг бешта турли клуби шарафини ҳимоя қилаётган 6 нафар футболчи ушбу ҳаракатдан очиқчасига бош тортди.

Тиз чўкишдан бош тортган 6 нафар футболчи кимлар?

Қаршилик кўрсатган футболчилар рўйхати бир қатор таниқли номларни ўз ичига олади:

  • «Манчестер Сити»: Марк Гехи;

  • «Борнмут»: Тайлер Адамс ва Райан;

  • «Лидс Юнайтед»: Доминик Калверт-Льюин;

  • «Ипсвич Таун»: Исса Диоп;

  • «Эвертон»: Эйнсли Мейтленд-Найлс.

Уларнинг барчаси тиз чўкмаган бўлса-да, майдонда тик туриб, қарсак чалиш орқали кураш ғоясини қўллаб-қувватлашини билдирган.

«Бу фақат футбол муаммоси эмас»: Марк Гехининг кескин изоҳи

«Манчестер Сити» ҳимоячиси Марк Гехи ўзининг ушбу позициясини батафсил тушунтириб, кампаниянинг бугунги шакли кутилган натижани бермаётганига ишора қилди. Унинг BBC нашрига берган баёноти катта муҳокамаларга сабаб бўлди:

  • Бирламчи муносабат: «Мен анчадан бери тиз чўкмайман. Бу ҳаракат аслида нимани англатишини кўрсатиш учун ҳар доим қарсак чалиб тураман;

  • Муаммонинг чуқурлиги: Бироқ менимча, бу фақатгина футбол майдонларига тегишли муаммо эмас, бу — жамиятнинг анча кенгроқ масаласи. Футбол эса одамларга тўғри чақириқни етказишда фақат умид бағишловчи воситадир;

  • Форматни ўзгартириш зарурияти: Бу кампания ғояси ҳали ҳам ўз аҳамиятини йўқотмагани яхши, албатта. Аммо биз бундан-да кўпроқ амалий иш қилишимиз мумкин. Менимча, келажакда ушбу кампанияни айнан қай йўсинда давом эттириш кераклигини жиддий қайта кўриб чиқиш фурсати етди», — дея ўз фикрини якунлади футболчи.

Рамзий ҳаракатлардан амалий чоралар сари

АПЛда бир неча йиллардан буён давом этаётган тиз чўкиш анъанасига кўплаб спортчилар ва экспертлар шунчаки «кўзбўямачилик» ёки расмиятчилик сифатида қарамоқда.

Футбол юлдузларининг бундай ҳаракатлари ирқчиликка қарши курашда бир хил такрорланувчи имо-ишоралардан кўра, реал қонуний чоралар ва таъсирчан тарғибот ишларига ўтиш вақти келганини кўрсатмоқда.

Ирқчиликка жой йўқАнглия Премьер-лигиМарк ГехиТиз чўкиш
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

“Сити” АПЛдан ҳайдаладими? Футбол инсайдери бу ҳақда шов-шувли маълумотларни очиқлади“Сити” АПЛдан ҳайдаладими? Футбол инсайдери бу ҳақда шов-шувли маълумотларни очиқладиБугун 07:09«Манчестер Сити» Чемпионшипга равона бўладими? Daily Mail тафсилотларни ошкор қилди«Манчестер Сити» Чемпионшипга равона бўладими? Daily Mail тафсилотларни ошкор қилдиКеча 21:44Бир киши кам бўлиб қолган «Тоттенҳэм» сўнгги сонияларда «МЮ»ни ғалабадан маҳрум қилдиБир киши кам бўлиб қолган «Тоттенҳэм» сўнгги сонияларда «МЮ»ни ғалабадан маҳрум қилди11 октябр 08:56Моуриньо “Манчестер Сити”нинг молиявий жазоси ҳақида шов-шувли баёнот бердиМоуриньо “Манчестер Сити”нинг молиявий жазоси ҳақида шов-шувли баёнот берди9 октябр 08:08Абдуқодир Ҳусанов АПЛда постсовет ҳудудининг энг қиммат футболчисига айландиАбдуқодир Ҳусанов АПЛда постсовет ҳудудининг энг қиммат футболчисига айланди8 октябр 07:11Де Зербига қарши «даф бўл!» ҳайқириқлари: «Тоттенҳэм» мухлислари ғазаб отига миндиДе Зербига қарши «даф бўл!» ҳайқириқлари: «Тоттенҳэм» мухлислари ғазаб отига минди19 сентябр 21:44
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Хорижлик эксперт “Катта ўзбек”нинг профессионал боксдаги қадамларини танқид қилди
Хорижлик эксперт “Катта ўзбек”нинг профессионал боксдаги қадамларини танқид қилди
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди