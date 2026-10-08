Абдуқодир Ҳусанов АПЛда постсовет ҳудудининг энг қиммат футболчисига айланди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Абдуқодир Ҳусанов Англия Премер-лигасида тўп сураётган посцовет ҳудуди футболчилари орасида энг қимматига айланди, унинг трансфер баҳоси 50 миллион евро деб баҳоланди.
- Бу кўрсаткич бутун Марказий Осиё футболи тарихидаги мутлақ рекорддир.
- Ҳусановдан кейинги ўринларни украиналик Егор Ярмолюк (32 млн евро) ва грузиялик Георги Мамардашвили (28 млн евро) эгаллади.
Халқаро трансфер бозорини баҳолашга ихтисослашган нуфузли Transfermarkt портали Англия Премьер-лигасида тўп сураётган постсовет мамлакатлари футболчиларининг бозор қийматини янгилади. Ўзбекистон миллий терма жамоаси ва «Манчестер Сити» клуби марказий ҳимоячиси Абдуқодир Ҳусанов АПЛда тўп тепаётган МДҲ ва собиқ иттифоқ давлатлари вакиллари орасида энг қиммат ўйинчи мақомини мустаҳкамлади.
Таҳлилчилар ва экспертлар 22 ёшли истеъдодли ҳимоячининг трансфер баҳосини 50 миллион евро этиб белгилади. Бу кўрсаткич нафақат Ўзбекистон, балки бутун Марказий Осиё футболи тарихидаги мутлақ рекорд ҳисобланади.
Энг яқин таъқибчидан 18 миллион евролик катта фарқ
Transfermarkt рейтинги Ҳусановнинг ўз тенгқурлари ва рақобатчиларидан сезиларли даражада илгарилаб кетганини намойиш этди:
Иккинчи поғона: Рўйхатда иккинчи ўрин «Брентфорд» жамоаси яримҳимоячиси, украиналик Егор Ярмолюкка насиб этди. Унинг нархи 32 миллион еврога баҳоланди — Ҳусанов билан орадаги фарқ нақ 18 миллион еврони ташкил қилмоқда;
Кучли учликни ёпган юлдуз: Кучли учликка «Ливерпуль» клуби посбони, грузиялик маҳоратли дарвозабон Георги Мамардашвили кирди — унинг бозор қиймати 28 миллион евро этиб кўрсатилди;
Украина вакиллари: Рейтингнинг 4-поғонасини «Эвертон» қанот ҳимоячиси Виталий Миколенко (25 млн евро), 5-поғонасини эса «Тоттенҳэм»га ўтган Михаил Мудрик (15 млн евро) банд этди.
АПЛдаги постсовет ҳудудининг энг қиммат 5 нафар футболчиси:
Абдуқодир Ҳусанов («Манчестер Сити», Ўзбекистон) — 50 млн евро;
Егор Ярмолюк («Брентфорд», Украина) — 32 млн евро;
Георги Мамардашвили («Ливерпуль», Грузия) — 28 млн евро;
Виталий Миколенко («Эвертон», Украина) — 25 млн евро;
Михаил Мудрик («Тоттенҳэм», Украина) — 15 млн евро.
Ҳусановнинг Манчестердаги фаолияти ва жорий мавсум кўрсаткичлари
Абдуқодир Ҳусановнинг нархи қисқа вақт ичида юқори темп билан ўсиши унинг Англия грандидаги ишончли ўйини билан изоҳланади:
40 миллионлик трансфер: 2025 йилнинг январь ойида Франциянинг «Ланс» клубидан «Манчестер Сити» ихтиёрига 40 миллион евро эвазига қўшилган ҳимоячи, дастлабки мавсумидаёқ Англия кубоги ва Англия лига кубоги совринларини боши узра баланд кўтарди;
Жорий мавсумдаги дақиқалар: 2026/2027 йилги мавсумда ҳамюртимиз Хосеп Гвардиола қўл остида барча мусобақаларда 6 та баҳсда майдонга тушиб, жами 391 дақиқа тўп сурди ва ўз ҳисобига бир марта сариқ карточка ёздириб қўйди.
Ҳимоячининг бундай кескин ўсиши уни нафақат инглиз футболининг энг истиқболли ҳимоячилари қаторига олиб чиқмоқда, балки жаҳон майдонларида ўзбек футболи обрўсини янги савияга кўтармоқда.
Изоҳлар 0
…