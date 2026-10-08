Абдуқодир Ҳусанов АПЛда постсовет ҳудудининг энг қиммат футболчисига айланди

·5·Спорт
Абдуқодир Ҳусанов АПЛда постсовет ҳудудининг энг қиммат футболчисига айланди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Абдуқодир Ҳусанов Англия Премер-лигасида тўп сураётган посцовет ҳудуди футболчилари орасида энг қимматига айланди, унинг трансфер баҳоси 50 миллион евро деб баҳоланди.
  • Бу кўрсаткич бутун Марказий Осиё футболи тарихидаги мутлақ рекорддир.
  • Ҳусановдан кейинги ўринларни украиналик Егор Ярмолюк (32 млн евро) ва грузиялик Георги Мамардашвили (28 млн евро) эгаллади.

Халқаро трансфер бозорини баҳолашга ихтисослашган нуфузли Transfermarkt портали Англия Премьер-лигасида тўп сураётган постсовет мамлакатлари футболчиларининг бозор қийматини янгилади. Ўзбекистон миллий терма жамоаси ва «Манчестер Сити» клуби марказий ҳимоячиси Абдуқодир Ҳусанов АПЛда тўп тепаётган МДҲ ва собиқ иттифоқ давлатлари вакиллари орасида энг қиммат ўйинчи мақомини мустаҳкамлади.

Таҳлилчилар ва экспертлар 22 ёшли истеъдодли ҳимоячининг трансфер баҳосини 50 миллион евро этиб белгилади. Бу кўрсаткич нафақат Ўзбекистон, балки бутун Марказий Осиё футболи тарихидаги мутлақ рекорд ҳисобланади.

Энг яқин таъқибчидан 18 миллион евролик катта фарқ

Transfermarkt рейтинги Ҳусановнинг ўз тенгқурлари ва рақобатчиларидан сезиларли даражада илгарилаб кетганини намойиш этди:

  • Иккинчи поғона: Рўйхатда иккинчи ўрин «Брентфорд» жамоаси яримҳимоячиси, украиналик Егор Ярмолюкка насиб этди. Унинг нархи 32 миллион еврога баҳоланди — Ҳусанов билан орадаги фарқ нақ 18 миллион еврони ташкил қилмоқда;

  • Кучли учликни ёпган юлдуз: Кучли учликка «Ливерпуль» клуби посбони, грузиялик маҳоратли дарвозабон Георги Мамардашвили кирди — унинг бозор қиймати 28 миллион евро этиб кўрсатилди;

  • Украина вакиллари: Рейтингнинг 4-поғонасини «Эвертон» қанот ҳимоячиси Виталий Миколенко (25 млн евро), 5-поғонасини эса «Тоттенҳэм»га ўтган Михаил Мудрик (15 млн евро) банд этди.

АПЛдаги постсовет ҳудудининг энг қиммат 5 нафар футболчиси:

  1. Абдуқодир ҲусановМанчестер Сити», Ўзбекистон) — 50 млн евро;

  2. Егор Ярмолюк («Брентфорд», Украина) — 32 млн евро;

  3. Георги Мамардашвили («Ливерпуль», Грузия) — 28 млн евро;

  4. Виталий Миколенко («Эвертон», Украина) — 25 млн евро;

  5. Михаил Мудрик («Тоттенҳэм», Украина) — 15 млн евро.

Ҳусановнинг Манчестердаги фаолияти ва жорий мавсум кўрсаткичлари

Абдуқодир Ҳусановнинг нархи қисқа вақт ичида юқори темп билан ўсиши унинг Англия грандидаги ишончли ўйини билан изоҳланади:

  • 40 миллионлик трансфер: 2025 йилнинг январь ойида Франциянинг «Ланс» клубидан «Манчестер Сити» ихтиёрига 40 миллион евро эвазига қўшилган ҳимоячи, дастлабки мавсумидаёқ Англия кубоги ва Англия лига кубоги совринларини боши узра баланд кўтарди;

  • Жорий мавсумдаги дақиқалар: 2026/2027 йилги мавсумда ҳамюртимиз Хосеп Гвардиола қўл остида барча мусобақаларда 6 та баҳсда майдонга тушиб, жами 391 дақиқа тўп сурди ва ўз ҳисобига бир марта сариқ карточка ёздириб қўйди.

Ҳимоячининг бундай кескин ўсиши уни нафақат инглиз футболининг энг истиқболли ҳимоячилари қаторига олиб чиқмоқда, балки жаҳон майдонларида ўзбек футболи обрўсини янги савияга кўтармоқда.

Абдукодир ҲусановМанчестер СитиTransfermarktАнглия Премьер-лиги
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Де Зербига қарши «даф бўл!» ҳайқириқлари: «Тоттенҳэм» мухлислари ғазаб отига миндиДе Зербига қарши «даф бўл!» ҳайқириқлари: «Тоттенҳэм» мухлислари ғазаб отига минди19 сентябр 21:44Англия Премьер-лигасида нархи "кескин сакраган" 10 нафар иқтидор.....Англия Премьер-лигасида нархи "кескин сакраган" 10 нафар иқтидор.....Кеча 20:21«Дунёдаги энг яхши клубни қурамиз!»: «Арсенал» бош мураббийидан шов-шувли баёнот«Дунёдаги энг яхши клубни қурамиз!»: «Арсенал» бош мураббийидан шов-шувли баёнот17 сентябр 13:38«Ҳусанов бор экан, рақибга гол йўқ»: «Манчестер Сити» ўзбек ҳимоячисининг ўйинига қойил қолди«Ҳусанов бор экан, рақибга гол йўқ»: «Манчестер Сити» ўзбек ҳимоячисининг ўйинига қойил қолди2 октябр 10:42“Челси” Ҳусанов учун ҳаракатни бошлади: Алонсо ўзбек ҳимоячисини бош мақсадга қўйди“Челси” Ҳусанов учун ҳаракатни бошлади: Алонсо ўзбек ҳимоячисини бош мақсадга қўйди30 сентябр 20:27Абдуқодир Ҳусановни «Манчестер Сити»га олиб келган асосий жиҳат маълум бўлдиАбдуқодир Ҳусановни «Манчестер Сити»га олиб келган асосий жиҳат маълум бўлди26 сентябр 16:01
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?