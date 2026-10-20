“Сити” АПЛдан ҳайдаладими? Футбол инсайдери бу ҳақда шов-шувли маълумотларни очиқлади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- "Манчестер Сити" молиявий қоидаларни бузганликда айбланиб, жорий мавсум охирида Англия Премер-лигасидан ҳайдалиш хавфи остида турибди.
- Футбол инсайдери Оливер Холтнинг маълумотларига кўра, лига раҳбарияти апелляция жараёнини кутмасдан, жазо чораларини январдан олдинроқ эълон қилиши мумкин.
- Клубдан рекорд миқдорда очко олиб ташланиши ёки кейинги мавсумда ҳам минус очколар билан бошлаши мумкин, аммо Лига 2 га туширилиши рад этилди.
Англия футболи тарихидаги энг шов-шувли ва кенг кўламли терговлардан бири ҳисобланган «Манчестер Сити» иши бўйича янги ва жиддий тафсилотлар маълум бўлди. Таниқли футбол инсайдери ва журналист Оливер Холтнинг таъкидлашича, «шаҳарликлар» жорий мавсум якунида расман Англия Премьер-лигасини (АПЛ) тарк этиш хавфи остида турибди.
Молиявий қоидаларни бузганликда айбланаётган клубга нисбатан Премьер-лига раҳбарияти кутилганидан анча тезроқ ва кескин қарор чиқаришга тайёрланмоқда.
Апелляция кутилмайди: Жазо нега эрта эълон қилинади?
Инсайдер Оливер Холтнинг берган маълумотларига кўра, лига маъмурияти масалани ортиқча пайсалга солмоқчи эмас:
Қарор январгача кутилмайди: Клуб томонидан бериладиган апелляция жараёни узоқ вақтни талаб қилади ва унинг якуний натижаси январь ойидан олдин чиқмаслиги аниқ;
Лиганинг қатъий позицияси: АПЛ мутасаддилари сунъий ноаниқликларнинг олдини олиш мақсадида, «Манчестер Сити»нинг шикояти кўриб чиқилиши тугашини кутмасдан, жазо чораларини эртароқ эълон қилишни режалаштирмоқда;
Мавсум тақдири: Бундай қарор чиқарилган тақдирда, клуб жорий чемпионатнинг ўзидаёқ жуда оғир ҳолатга тушиб қолади.
Рекорд очко жаримаси ва Чемпионшипга тушиб кетиш хавфи
Холтнинг қайд этишича, клубга нисбатан қўлланиладиган асосий жазо механизмлари қуйидагича бўлиши мумкин:
АПЛни сақлаб қололмайдиган жазо: «Манчестер Сити»дан шунчалик катта миқдордаги очколар олиб ташланиши кутилмоқдаки, ҳатто жамоанинг қолган барча ўйинлардаги муваффақияти ҳам уларни Премьер-лигада сақлаб қолишга етмайди;
Икки карра зарба — кейинги мавсум ҳам очкосиз: Чекловлар нафақат АПЛда, балки клуб Чемпионшипда (иккинчи дивизион) иштирок этадиган кейинги мавсумга ҳам кўчирилиши, яъни янги лигада ҳам жамоа мавсумни минус очколар билан бошлаши эҳтимолдан холи эмас;
Лига 2 тахмини рад этилди: Журналист аввалроқ тарқалган «Сити»нинг Англиянинг тўртинчи дивизиони — Лига 2 га сургун қилиниши ҳақидаги миш-мишларни инкор этиб, клуб иккинчи дивизиондан қуйига туширилмаслигини таъкидлади.
115 та айблов ва расмий қарор кутилмаси
Эслатиб ўтамиз, «Манчестер Сити» клубига молиявий фэйр-плей ва лига регламентини бузиш билан боғлиқ жами 115 та ҳолат бўйича расмий айбловлар қўйилган.
Ҳозирча клубнинг қуйи дивизионга туширилиши ва аниқ жазо муддатлари бўйича мустақил комиссия ва АПЛ томонидан якуний расмий ҳукм эълон қилинмаган. Бироқ инсайдерларнинг берган ушбу маълумотлари гранд клубнинг келажаги жиддий хавф остида эканини кўрсатмоқда.
Изоҳлар 0
…