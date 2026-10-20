“Сити” АПЛдан ҳайдаладими? Футбол инсайдери бу ҳақда шов-шувли маълумотларни очиқлади

·54·Спорт
“Сити” АПЛдан ҳайдаладими? Футбол инсайдери бу ҳақда шов-шувли маълумотларни очиқлади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • "Манчестер Сити" молиявий қоидаларни бузганликда айбланиб, жорий мавсум охирида Англия Премер-лигасидан ҳайдалиш хавфи остида турибди.
  • Футбол инсайдери Оливер Холтнинг маълумотларига кўра, лига раҳбарияти апелляция жараёнини кутмасдан, жазо чораларини январдан олдинроқ эълон қилиши мумкин.
  • Клубдан рекорд миқдорда очко олиб ташланиши ёки кейинги мавсумда ҳам минус очколар билан бошлаши мумкин, аммо Лига 2 га туширилиши рад этилди.

Англия футболи тарихидаги энг шов-шувли ва кенг кўламли терговлардан бири ҳисобланган «Манчестер Сити» иши бўйича янги ва жиддий тафсилотлар маълум бўлди. Таниқли футбол инсайдери ва журналист Оливер Холтнинг таъкидлашича, «шаҳарликлар» жорий мавсум якунида расман Англия Премьер-лигасини (АПЛ) тарк этиш хавфи остида турибди.

Молиявий қоидаларни бузганликда айбланаётган клубга нисбатан Премьер-лига раҳбарияти кутилганидан анча тезроқ ва кескин қарор чиқаришга тайёрланмоқда.

Апелляция кутилмайди: Жазо нега эрта эълон қилинади?

Инсайдер Оливер Холтнинг берган маълумотларига кўра, лига маъмурияти масалани ортиқча пайсалга солмоқчи эмас:

  • Қарор январгача кутилмайди: Клуб томонидан бериладиган апелляция жараёни узоқ вақтни талаб қилади ва унинг якуний натижаси январь ойидан олдин чиқмаслиги аниқ;

  • Лиганинг қатъий позицияси: АПЛ мутасаддилари сунъий ноаниқликларнинг олдини олиш мақсадида, «Манчестер Сити»нинг шикояти кўриб чиқилиши тугашини кутмасдан, жазо чораларини эртароқ эълон қилишни режалаштирмоқда;

  • Мавсум тақдири: Бундай қарор чиқарилган тақдирда, клуб жорий чемпионатнинг ўзидаёқ жуда оғир ҳолатга тушиб қолади.

Рекорд очко жаримаси ва Чемпионшипга тушиб кетиш хавфи

Холтнинг қайд этишича, клубга нисбатан қўлланиладиган асосий жазо механизмлари қуйидагича бўлиши мумкин:

  • АПЛни сақлаб қололмайдиган жазо: «Манчестер Сити»дан шунчалик катта миқдордаги очколар олиб ташланиши кутилмоқдаки, ҳатто жамоанинг қолган барча ўйинлардаги муваффақияти ҳам уларни Премьер-лигада сақлаб қолишга етмайди;

  • Икки карра зарба — кейинги мавсум ҳам очкосиз: Чекловлар нафақат АПЛда, балки клуб Чемпионшипда (иккинчи дивизион) иштирок этадиган кейинги мавсумга ҳам кўчирилиши, яъни янги лигада ҳам жамоа мавсумни минус очколар билан бошлаши эҳтимолдан холи эмас;

  • Лига 2 тахмини рад этилди: Журналист аввалроқ тарқалган «Сити»нинг Англиянинг тўртинчи дивизиони — Лига 2 га сургун қилиниши ҳақидаги миш-мишларни инкор этиб, клуб иккинчи дивизиондан қуйига туширилмаслигини таъкидлади.

115 та айблов ва расмий қарор кутилмаси

Эслатиб ўтамиз, «Манчестер Сити» клубига молиявий фэйр-плей ва лига регламентини бузиш билан боғлиқ жами 115 та ҳолат бўйича расмий айбловлар қўйилган.

Ҳозирча клубнинг қуйи дивизионга туширилиши ва аниқ жазо муддатлари бўйича мустақил комиссия ва АПЛ томонидан якуний расмий ҳукм эълон қилинмаган. Бироқ инсайдерларнинг берган ушбу маълумотлари гранд клубнинг келажаги жиддий хавф остида эканини кўрсатмоқда.

Манчестер СитиАнглия Премьер-лигиМолиявий фэйр-плейОливер Холт
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Моуриньо “Манчестер Сити”нинг молиявий жазоси ҳақида шов-шувли баёнот бердиМоуриньо “Манчестер Сити”нинг молиявий жазоси ҳақида шов-шувли баёнот берди9 октябр 08:08«Манчестер Сити» Чемпионшипга равона бўладими? Daily Mail тафсилотларни ошкор қилди«Манчестер Сити» Чемпионшипга равона бўладими? Daily Mail тафсилотларни ошкор қилдиКеча 21:44Абдуқодир Ҳусанов АПЛда постсовет ҳудудининг энг қиммат футболчисига айландиАбдуқодир Ҳусанов АПЛда постсовет ҳудудининг энг қиммат футболчисига айланди8 октябр 07:11Бир киши кам бўлиб қолган «Тоттенҳэм» сўнгги сонияларда «МЮ»ни ғалабадан маҳрум қилдиБир киши кам бўлиб қолган «Тоттенҳэм» сўнгги сонияларда «МЮ»ни ғалабадан маҳрум қилди11 октябр 08:56Де Зербига қарши «даф бўл!» ҳайқириқлари: «Тоттенҳэм» мухлислари ғазаб отига миндиДе Зербига қарши «даф бўл!» ҳайқириқлари: «Тоттенҳэм» мухлислари ғазаб отига минди19 сентябр 21:44«Дунёдаги энг яхши клубни қурамиз!»: «Арсенал» бош мураббийидан шов-шувли баёнот«Дунёдаги энг яхши клубни қурамиз!»: «Арсенал» бош мураббийидан шов-шувли баёнот17 сентябр 13:38
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Хорижлик эксперт “Катта ўзбек”нинг профессионал боксдаги қадамларини танқид қилди
Хорижлик эксперт “Катта ўзбек”нинг профессионал боксдаги қадамларини танқид қилди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия