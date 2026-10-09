Моуриньо “Манчестер Сити”нинг молиявий жазоси ҳақида шов-шувли баёнот берди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Жозе Моуринью "Манчестер Сити"нинг молиявий қоидабузарликлари юзасидан суд жараёнининг чўзилиши ҳақида киноявий фикр билдирди.
- Унинг сўзларига кўра, апелляциялар ва расмиятчиликлар сабабли якуний қарор қабул қилинишигача инсон умри тугаши мумкин.
- Моуринью бу жараёнларнинг узоқ давом этишига ишора қилиб, ўзининг 80 ёшга тўлишини таъкидлади.
Англия Премьер-лигасида молиявий фэйр-плей қоидаларини бузганликда айбдор деб топилган «Манчестер Сити» атрофидаги можаролар жаҳон футболи элитасининг диққат марказида қолмоқда. Мадриднинг «Реал» клуби бош мураббийи Жозе Моуриньо Англиядаги ушбу чўзилиб кетган ҳуқуқий баҳслар ва эҳтимолий санкциялар ҳақида ўзига хос киноявий тарзда фикр билдирди.
Италиянинг машҳур Corriere dello Sport нашрига берган интервюсида португалиялик мутахассис суд ва апелляция жараёнлари шу қадар узоқ вақт олиши мумкинки, якуний жазо қарори эълон қилингунча инсоннинг умри тугаб қолиши мумкинлигини очиқ масхара қилди.
«Бу вазиятда фақат кулиш мумкин»: Моуриньонинг кинояли чиқиши
Жозе Моуриньо замонавий футболдаги энг резонансли молиявий суд жараёнига жиддий қараш қийинлигини билдирди:
Истеҳзоли ёндашув: «Бундай вазиятда фақат кулиш мумкин. Менимча, охир-оқибат нима бўлишини барибир ҳаммамиз кутамиз», — дея ўз муносабатини бошлади мутахассис;
Ёш ва суд муддатлари: «Аммо мен аллақачон 60 ёшдан ошганимни ҳисобга олсак, бу иш бўйича якуний ҳукм чиқарилгунча яшаб қолишим учун менга чинакам омад керак бўлади»;
Бюрократия танқиди: Моуриньо Англия футболи ва халқаро спорт судларидаги расмиятчилик ва чўзилишларни кескин қоралади.
Битмас-туганмас апелляциялар занжири
«Беназир» лақабли тажрибали мураббий ҳуқуқий курашнинг келгуси сценарийсини очиқ тасвирлаб берди:
Узоқ давом этадиган процесс: «Аввалига бир қарор чиқаришади, кейин эса клуб томонидан апелляция берилади...»;
«80 ёшга тўламан»: «Шу жараёнларнинг барчаси якунига етгунча, мен 80 ёшга тўлиб қолсам керак», — дея мураббий «Сити»нинг ҳимоя механизмлари ишнинг якунланишини йиллаб ортга суриши мумкинлигига ишора қилди.
АПЛдаги тарихий суд ва эҳтимолий оқибатлар
«Манчестер Сити»га қўйилган айбловлар Англия футболи тарихида мисли кўрилмаган масштабга эга:
Айбловлар кўлами: Клуб молиявий даромадларни сунъий ошириш, харажатларни яшириш ва Премьер-лига қоидаларини тизимли тарзда бузишда айбланмоқда;
Оғир санкциялар таҳдиди: Ҳозиргача муҳокама қилинаётган эҳтимолий жазолар орасида жамоани қуйи дивизионга тушириб юбориш, рекорд даражадаги очколарни олиб ташлаш ва ҳатто аввал қўлга киритилган чемпионлик совринларини бекор қилиш каби кескин чоралар бор;
Апелляция кураши: «Шаҳарликлар» раҳбарияти ҳар қандай айблов қарорига қарши спорт арбитраж судларигача шикоят қилиб, ўз позициясини охиригача ҳимоя қилишга тайёрлигини билдирган.
Моуриньонинг ушбу баёноти футбол жамоатчилиги орасида қизғин резонанс уйғотиб, Англия футболидаги молиявий интизом тизими нақадар секин ва мураккаб ишлаётганини яна бир бор кун тартибига чиқарди.
Изоҳлар 0
…