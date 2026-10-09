Моуриньо “Манчестер Сити”нинг молиявий жазоси ҳақида шов-шувли баёнот берди

·2·Спорт
Моуриньо “Манчестер Сити”нинг молиявий жазоси ҳақида шов-шувли баёнот берди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Жозе Моуринью "Манчестер Сити"нинг молиявий қоидабузарликлари юзасидан суд жараёнининг чўзилиши ҳақида киноявий фикр билдирди.
  • Унинг сўзларига кўра, апелляциялар ва расмиятчиликлар сабабли якуний қарор қабул қилинишигача инсон умри тугаши мумкин.
  • Моуринью бу жараёнларнинг узоқ давом этишига ишора қилиб, ўзининг 80 ёшга тўлишини таъкидлади.

Англия Премьер-лигасида молиявий фэйр-плей қоидаларини бузганликда айбдор деб топилган «Манчестер Сити» атрофидаги можаролар жаҳон футболи элитасининг диққат марказида қолмоқда. Мадриднинг «Реал» клуби бош мураббийи Жозе Моуриньо Англиядаги ушбу чўзилиб кетган ҳуқуқий баҳслар ва эҳтимолий санкциялар ҳақида ўзига хос киноявий тарзда фикр билдирди.

Италиянинг машҳур Corriere dello Sport нашрига берган интервюсида португалиялик мутахассис суд ва апелляция жараёнлари шу қадар узоқ вақт олиши мумкинки, якуний жазо қарори эълон қилингунча инсоннинг умри тугаб қолиши мумкинлигини очиқ масхара қилди.

«Бу вазиятда фақат кулиш мумкин»: Моуриньонинг кинояли чиқиши

Жозе Моуриньо замонавий футболдаги энг резонансли молиявий суд жараёнига жиддий қараш қийинлигини билдирди:

  • Истеҳзоли ёндашув: «Бундай вазиятда фақат кулиш мумкин. Менимча, охир-оқибат нима бўлишини барибир ҳаммамиз кутамиз», — дея ўз муносабатини бошлади мутахассис;

  • Ёш ва суд муддатлари: «Аммо мен аллақачон 60 ёшдан ошганимни ҳисобга олсак, бу иш бўйича якуний ҳукм чиқарилгунча яшаб қолишим учун менга чинакам омад керак бўлади»;

  • Бюрократия танқиди: Моуриньо Англия футболи ва халқаро спорт судларидаги расмиятчилик ва чўзилишларни кескин қоралади.

Битмас-туганмас апелляциялар занжири

«Беназир» лақабли тажрибали мураббий ҳуқуқий курашнинг келгуси сценарийсини очиқ тасвирлаб берди:

  • Узоқ давом этадиган процесс: «Аввалига бир қарор чиқаришади, кейин эса клуб томонидан апелляция берилади...»;

  • «80 ёшга тўламан»: «Шу жараёнларнинг барчаси якунига етгунча, мен 80 ёшга тўлиб қолсам керак», — дея мураббий «Сити»нинг ҳимоя механизмлари ишнинг якунланишини йиллаб ортга суриши мумкинлигига ишора қилди.

АПЛдаги тарихий суд ва эҳтимолий оқибатлар

«Манчестер Сити»га қўйилган айбловлар Англия футболи тарихида мисли кўрилмаган масштабга эга:

  • Айбловлар кўлами: Клуб молиявий даромадларни сунъий ошириш, харажатларни яшириш ва Премьер-лига қоидаларини тизимли тарзда бузишда айбланмоқда;

  • Оғир санкциялар таҳдиди: Ҳозиргача муҳокама қилинаётган эҳтимолий жазолар орасида жамоани қуйи дивизионга тушириб юбориш, рекорд даражадаги очколарни олиб ташлаш ва ҳатто аввал қўлга киритилган чемпионлик совринларини бекор қилиш каби кескин чоралар бор;

  • Апелляция кураши: «Шаҳарликлар» раҳбарияти ҳар қандай айблов қарорига қарши спорт арбитраж судларигача шикоят қилиб, ўз позициясини охиригача ҳимоя қилишга тайёрлигини билдирган.

Моуриньонинг ушбу баёноти футбол жамоатчилиги орасида қизғин резонанс уйғотиб, Англия футболидаги молиявий интизом тизими нақадар секин ва мураккаб ишлаётганини яна бир бор кун тартибига чиқарди.

Манчестер СитиЖозе МоуриньоАнглия Премьер-лигимолиявий фэйр-плей
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Абдуқодир Ҳусанов АПЛда постсовет ҳудудининг энг қиммат футболчисига айландиАбдуқодир Ҳусанов АПЛда постсовет ҳудудининг энг қиммат футболчисига айландиКеча 07:11Де Зербига қарши «даф бўл!» ҳайқириқлари: «Тоттенҳэм» мухлислари ғазаб отига миндиДе Зербига қарши «даф бўл!» ҳайқириқлари: «Тоттенҳэм» мухлислари ғазаб отига минди19 сентябр 21:44«Дунёдаги энг яхши клубни қурамиз!»: «Арсенал» бош мураббийидан шов-шувли баёнот«Дунёдаги энг яхши клубни қурамиз!»: «Арсенал» бош мураббийидан шов-шувли баёнот17 сентябр 13:38Моуриньо Рубен Диашни «Реал Мадрид» мудофаа чизиғига таклиф этмоқчиМоуриньо Рубен Диашни «Реал Мадрид» мудофаа чизиғига таклиф этмоқчи16 июн 16:24«Реал» қизиқиши сабаб Йошко Гвардиол "Сити" билан музокарани тўхтатди«Реал» қизиқиши сабаб Йошко Гвардиол "Сити" билан музокарани тўхтатди12 июн 16:01Моуриньо Бернарду Силвани «Реал Мадрид» таркибида кўришни истамоқдаМоуриньо Бернарду Силвани «Реал Мадрид» таркибида кўришни истамоқда8 июн 09:01
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?