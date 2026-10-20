Арда Турон эмас, Ялчин: Туркия термасида бош мураббий масаласи деярли ҳал бўлди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Туркия миллий жамоасига янги бош мураббий тайинланиши кутилмоқда, бунга сўнгги мусобақалардаги қониқарсиз натижалар сабаб бўлди.
- Тажрибали маҳаллий мутахассис Серген Ялчин бош мураббий лавозимига асосий номзод сифатида кўрилмоқда ва унинг билан 2030 йилги Жаҳон чемпионатигача мўлжалланган шартнома бўйича музокаралар якуний босқичда.
- Дастлаб Арда Турон номи тилга олинган бўлса-да, кейинчалик Серген Ялчиннинг номзоди асосий эътиборга олинди.
Туркия миллий жамоаси бошқарувида катта ўзгариш юз бериши кутилмоқда. Таниқли инсайдер ва спорт журналисти Николо Скира берган маълумотларга кўра, тажрибали маҳаллий мутахассис Серген Ялчин мамлакат бош жамоасининг янги бош мураббийига айланиши мумкин.
Томонлар ўртасидаги музокаралар якуний босқичга кирган бўлиб, келишув 2030 йилги Жаҳон чемпионати якунига қадар амал қиладиган кенг қамровли шартномани ўз ичига олиши кутилмоқда.
Нима учун Винченцо Монтелла кетди?
Туркия футбол федерациясининг ушбу қарори терма жамоанинг сўнгги мусобақалардаги натижалари билан боғлиқ:
Қониқарсиз натижалар: Жамоани бошқариб келган италиялик мутахассис Винченцо Монтелла натижалар пасайгани ва талабларга жавоб бермагани сабабли ўз лавозимини тарк этди;
Ҳамкорликнинг якуни: Федерация раҳбарияти Монтелла билан шартномани муддатидан олдин бекор қилиб, терма бошқарувини маҳаллий мураббийга топширишга қарор қилди.
Инсайдер янглишуви: Арда Турон эмас, Серген Ялчин
Бош мураббийлик масаласида дастлаб турли миш-мишлар урчиди:
Ўчирилган инсайд: Журналист Николо Скира аввалига терма жамоа бошқарувига ёш мутахассис Арда Турон келиши ҳақида хабар тарқатган, аммо кўп ўтмай бу постни ижтимоий тармоқлардан ўчириб ташлаган эди;
Асосий номзод танланди: Тез орада асосий эътибор ва музокаралар «Бешиктош»нинг собиқ устози Серген Ялчин номзодига қаратилгани маълум бўлди.
Серген Ялчин ким ва унинг тажрибаси қандай?
Туркиялик мутахассис мамлакат чемпионатида катта тажриба ва нуфузга эга:
«Бешиктош»даги олтин давр: Ялчиннинг сўнгги иш жойи Истанбулнинг «Бешиктош» клуби бўлган ва у жамоа билан бир мавсумда ҳам Туркия чемпионлигини, ҳам мамлакат кубогини қўлга киритган;
Суперлигада бой тажриба: Фаолияти давомида у Туркия чемпионатининг қатор жамоалари — «Антальяспор», «Малатьяспор», «Аланьяспор», «Коньяспор», «Эскишеҳирспор», «Кайсериспор», «Газиантепспор» ҳамда «Сивасспор» каби клубларда самарали иш олиб борган.
Агар шартнома расман имзоланса, Серген Ялчин олдига Туркия миллий жамоасини янги авлод даражасига олиб чиқиш ва 2030 йилги мундиалга муваффақиятли олиб бориш вазифаси юклатилади.
Изоҳлар 0
…