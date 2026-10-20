Арда Турон эмас, Ялчин: Туркия термасида бош мураббий масаласи деярли ҳал бўлди

·44·Спорт
Арда Турон эмас, Ялчин: Туркия термасида бош мураббий масаласи деярли ҳал бўлди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Туркия миллий жамоасига янги бош мураббий тайинланиши кутилмоқда, бунга сўнгги мусобақалардаги қониқарсиз натижалар сабаб бўлди.
  • Тажрибали маҳаллий мутахассис Серген Ялчин бош мураббий лавозимига асосий номзод сифатида кўрилмоқда ва унинг билан 2030 йилги Жаҳон чемпионатигача мўлжалланган шартнома бўйича музокаралар якуний босқичда.
  • Дастлаб Арда Турон номи тилга олинган бўлса-да, кейинчалик Серген Ялчиннинг номзоди асосий эътиборга олинди.

Туркия миллий жамоаси бошқарувида катта ўзгариш юз бериши кутилмоқда. Таниқли инсайдер ва спорт журналисти Николо Скира берган маълумотларга кўра, тажрибали маҳаллий мутахассис Серген Ялчин мамлакат бош жамоасининг янги бош мураббийига айланиши мумкин.

Томонлар ўртасидаги музокаралар якуний босқичга кирган бўлиб, келишув 2030 йилги Жаҳон чемпионати якунига қадар амал қиладиган кенг қамровли шартномани ўз ичига олиши кутилмоқда.

Нима учун Винченцо Монтелла кетди?

Туркия футбол федерациясининг ушбу қарори терма жамоанинг сўнгги мусобақалардаги натижалари билан боғлиқ:

  • Қониқарсиз натижалар: Жамоани бошқариб келган италиялик мутахассис Винченцо Монтелла натижалар пасайгани ва талабларга жавоб бермагани сабабли ўз лавозимини тарк этди;

  • Ҳамкорликнинг якуни: Федерация раҳбарияти Монтелла билан шартномани муддатидан олдин бекор қилиб, терма бошқарувини маҳаллий мураббийга топширишга қарор қилди.

Инсайдер янглишуви: Арда Турон эмас, Серген Ялчин

Бош мураббийлик масаласида дастлаб турли миш-мишлар урчиди:

  • Ўчирилган инсайд: Журналист Николо Скира аввалига терма жамоа бошқарувига ёш мутахассис Арда Турон келиши ҳақида хабар тарқатган, аммо кўп ўтмай бу постни ижтимоий тармоқлардан ўчириб ташлаган эди;

  • Асосий номзод танланди: Тез орада асосий эътибор ва музокаралар «Бешиктош»нинг собиқ устози Серген Ялчин номзодига қаратилгани маълум бўлди.

Серген Ялчин ким ва унинг тажрибаси қандай?

Туркиялик мутахассис мамлакат чемпионатида катта тажриба ва нуфузга эга:

  • «Бешиктош»даги олтин давр: Ялчиннинг сўнгги иш жойи Истанбулнинг «Бешиктош» клуби бўлган ва у жамоа билан бир мавсумда ҳам Туркия чемпионлигини, ҳам мамлакат кубогини қўлга киритган;

  • Суперлигада бой тажриба: Фаолияти давомида у Туркия чемпионатининг қатор жамоалари — «Антальяспор», «Малатьяспор», «Аланьяспор», «Коньяспор», «Эскишеҳирспор», «Кайсериспор», «Газиантепспор» ҳамда «Сивасспор» каби клубларда самарали иш олиб борган.

Агар шартнома расман имзоланса, Серген Ялчин олдига Туркия миллий жамоасини янги авлод даражасига олиб чиқиш ва 2030 йилги мундиалга муваффақиятли олиб бориш вазифаси юклатилади.

Туркия миллий футбол жамоасиСерген ЯлчинВинченцо Монтелла2030 Жаҳон чемпионати
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Янги эра!»: Эквадор терма жамоасини афсонавий Марсельо Галярдо бошқаради«Янги эра!»: Эквадор терма жамоасини афсонавий Марсельо Галярдо бошқаради14 сентябр 17:28Карло Анчелотти Бразилиянинг 2030-йилги мундиал учун режаларини ошкор қилдиКарло Анчелотти Бразилиянинг 2030-йилги мундиал учун режаларини ошкор қилди4 сентябр 09:38Арда Турон Туркия миллий жамоаси бош мураббийи бўлиши мумкинАрда Турон Туркия миллий жамоаси бош мураббийи бўлиши мумкин10 октябр 11:07Туркия футбол федерацияси Винченцо Монтелла билан хайрлашдиТуркия футбол федерацияси Винченцо Монтелла билан хайрлашди10 октябр 01:11Монтелла қолади, Туркия терма жамоасида катта ўзгаришлар бошланадиМонтелла қолади, Туркия терма жамоасида катта ўзгаришлар бошланади1 июл 12:47Монтелла: «Футболчиларим бундай танқидларга лойиқ эмасди»Монтелла: «Футболчиларим бундай танқидларга лойиқ эмасди»26 июн 21:41
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Хорижлик эксперт “Катта ўзбек”нинг профессионал боксдаги қадамларини танқид қилди
Хорижлик эксперт “Катта ўзбек”нинг профессионал боксдаги қадамларини танқид қилди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия