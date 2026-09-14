«Янги эра!»: Эквадор терма жамоасини афсонавий Марсельо Галярдо бошқаради
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Эквадор миллий футбол терма жамоасига аргентиналик Марсельо Галярдо бош мураббий этиб тайинланди.
- У билан 2028 йилги Америка кубоги ва 2030 йилги Жаҳон чемпионатигача бўлган даврни ўз ичига олувчи тўрт йиллик стратегик шартнома имзоланди.
- «Ривер Плейт» билан кўплаб совринларни қўлга киритган 50 ёшли мутахассис энди Эквадор терма жамоасининг ёш ва иқтидорли авлодини бошқаради.
Жанубий Америка футболида катта шов-шувга сабаб бўлган муҳим тайинлов расман эълон қилинди. Эквадор футбол федерацияси миллий терма жамоанинг бош мураббийи лавозимига қитъанинг энг кучли ва совриндор мутахассисларидан бири — аргентиналик Марсельо Галярдо тайинланганини тасдиқлади. Нуфузли Futbol Ecuador нашри тарқатган маълумотга кўра, 50 ёшли тажрибали мураббий билан тўрт йиллик катта цикл, яъни 2028 йилги Америка кубоги ҳамда 2030 йилги Жаҳон чемпионатини қамраб олувчи стратегик шартнома имзоланди. 2026 йилги мундиалда Себастиан Беккасесе бошчилигида 1/16 финалгача етиб бориб, Мексикага 0:2 ҳисобида имкониятни бой берган эквадорликлар мухлислари ушбу қарорни чинакам умид ва янги босқич сифатида қабул қилмоқда.
«Ривер Плейт» клуби билан Жанубий Американинг барча бош совринларини ютган мутахассис эндиликда ўз кучини миллий терма жамоалар миқёсида синаб кўради. Хўш, Галярдо Эквадор миллий жамоасига қандай янги фалсафа олиб киради, нима учун узоқ муддатли келишувга қарор қилинди ва машҳур мураббийнинг сўнгги мураккаб йиллари унинг янги лавозимига қандай таъсир кўрсатади?
2030 йилгача тузилган шартнома: Федерациянинг стратегик танлови
Эквадор футбол раҳбарияти терма жамоанинг келажагини тажрибали қўлларга топширди:
Тўрт йиллик режа: Марсельо Галярдо билан тузилган битим 2028 йилги Америка кубоги ва 2030 йилги Жаҳон чемпионати саралаш ҳамда финал босқичларини тўлиқ ўз ичига олади;
2026 йилги аламли мағлубият ортидан: Жорий йилги Жаҳон чемпионатининг 1/16 финалида Мексикага қарши кечган баҳсдаги 0:2 ҳисобидаги мағлубият жамоада туб ўзгаришлар қилиш вақти келганини кўрсатган эди;
Себастиан Беккасесе ўрнига: Истеъфога чиқарилган собиқ устознинг ўрнига қитъада ўз услуби ва авторитетига эга бўлган юқори даражали тактик мутахассис жалб қилинди.
«Ривер Плейт» афсонаси: Галярдонинг мураббийлик йўли
50 ёшли мутахассис Жанубий Америка футболининг тирик афсонаси саналади:
«Ривер Плейт»даги олтин давр: Мутахассис 2014 йилдан 2022 йилгача Аргентина гигантини бошқариб, бир неча бор Либертадорес кубоги ва миллий совринларни қўлга киритди ҳамда клуб тарихидаги энг муваффақиятли мураббийга айланди;
Халқаро сафарлар: Галярдо фаолияти давомида Уругвайнинг нуфузли «Насионал» клуби ҳамда Саудия Арабистонининг юлдузларга тўла «Ал Иттиҳод» жамоаларида ҳам бош мураббий сифатида фаолият юритган;
Сўнгги бекат: У шу йилнинг февраль ойида «Ривер Плейт»даги иккинчи даврини якунлаб, жамоани тарк этган эди ва шу вақтдан бери эркин мақомда қолаётганди.
Эквадорнинг салоҳияти ва Галярдо тактикасининг уйғунлиги
Янги тайинлов Жанубий Америка футбол харитасида катта кучлар мувозанатини ўзгартириши мумкин:
Ёш ва иқтидорли авлод: Эквадор сўнгги йилларда Европанинг етакчи клубларига юлдузларни етиштириб бераётган энг тезкор ва жисмонан бақувват терма жамоалардан бири ҳисобланади;
Ҳужумкор ва босимга асосланган футбол: Галярдонинг ўзига хос агрессив прессинг ва тезкор ҳужумга асосланган тактикаси Эквадор футболчиларининг табиий жисмоний сифатларига жуда мос тушади;
2028 ва 2030 йилги улкан мақсадлар: Мураббийнинг зиммасига нафақат саралашдан муаммосиз ўтиш, балки Америка кубогида финалгача етиб бориш ва мундиалда энг кучли саккизликка кириш вазифаси юкланади.
Марсельо Галярдонинг миллий терма жамоа рулига келиши Эквадор футболини қитъа грандлари — Бразилия ва Аргентина билан тенгма-тенг кураша оладиган янги даражага олиб чиқиши кутилмоқда.
Сизнингча, клублар миқёсида буюк ютуқларга эришган Марсельо Галярдо Эквадор терма жамоаси билан ҳам худди шундай муваффақият қозона оладими ёки миллий жамоалар футболи унга қийинчилик туғдирадими? 2026 йилги омадсизликдан кейин Эквадорнинг бу қарори жамоани Жанубий Американинг топ термасига айлантириш учун етарли бўладими? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва футбол оламидаги ушбу шов-шувли тайинлов таҳлилини барча спорт ихлосмандлари ҳамда яқинларингизга улашинг!
Изоҳлар 0
…