«Янги эра!»: Эквадор терма жамоасини афсонавий Марсельо Галярдо бошқаради

·13·Спорт
«Янги эра!»: Эквадор терма жамоасини афсонавий Марсельо Галярдо бошқаради
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Эквадор миллий футбол терма жамоасига аргентиналик Марсельо Галярдо бош мураббий этиб тайинланди.
  • У билан 2028 йилги Америка кубоги ва 2030 йилги Жаҳон чемпионатигача бўлган даврни ўз ичига олувчи тўрт йиллик стратегик шартнома имзоланди.
  • «Ривер Плейт» билан кўплаб совринларни қўлга киритган 50 ёшли мутахассис энди Эквадор терма жамоасининг ёш ва иқтидорли авлодини бошқаради.

Жанубий Америка футболида катта шов-шувга сабаб бўлган муҳим тайинлов расман эълон қилинди. Эквадор футбол федерацияси миллий терма жамоанинг бош мураббийи лавозимига қитъанинг энг кучли ва совриндор мутахассисларидан бири — аргентиналик Марсельо Галярдо тайинланганини тасдиқлади. Нуфузли Futbol Ecuador нашри тарқатган маълумотга кўра, 50 ёшли тажрибали мураббий билан тўрт йиллик катта цикл, яъни 2028 йилги Америка кубоги ҳамда 2030 йилги Жаҳон чемпионатини қамраб олувчи стратегик шартнома имзоланди. 2026 йилги мундиалда Себастиан Беккасесе бошчилигида 1/16 финалгача етиб бориб, Мексикага 0:2 ҳисобида имкониятни бой берган эквадорликлар мухлислари ушбу қарорни чинакам умид ва янги босқич сифатида қабул қилмоқда.

«Ривер Плейт» клуби билан Жанубий Американинг барча бош совринларини ютган мутахассис эндиликда ўз кучини миллий терма жамоалар миқёсида синаб кўради. Хўш, Галярдо Эквадор миллий жамоасига қандай янги фалсафа олиб киради, нима учун узоқ муддатли келишувга қарор қилинди ва машҳур мураббийнинг сўнгги мураккаб йиллари унинг янги лавозимига қандай таъсир кўрсатади?

2030 йилгача тузилган шартнома: Федерациянинг стратегик танлови

Эквадор футбол раҳбарияти терма жамоанинг келажагини тажрибали қўлларга топширди:

  • Тўрт йиллик режа: Марсельо Галярдо билан тузилган битим 2028 йилги Америка кубоги ва 2030 йилги Жаҳон чемпионати саралаш ҳамда финал босқичларини тўлиқ ўз ичига олади;

  • 2026 йилги аламли мағлубият ортидан: Жорий йилги Жаҳон чемпионатининг 1/16 финалида Мексикага қарши кечган баҳсдаги 0:2 ҳисобидаги мағлубият жамоада туб ўзгаришлар қилиш вақти келганини кўрсатган эди;

  • Себастиан Беккасесе ўрнига: Истеъфога чиқарилган собиқ устознинг ўрнига қитъада ўз услуби ва авторитетига эга бўлган юқори даражали тактик мутахассис жалб қилинди.

«Ривер Плейт» афсонаси: Галярдонинг мураббийлик йўли

50 ёшли мутахассис Жанубий Америка футболининг тирик афсонаси саналади:

  • «Ривер Плейт»даги олтин давр: Мутахассис 2014 йилдан 2022 йилгача Аргентина гигантини бошқариб, бир неча бор Либертадорес кубоги ва миллий совринларни қўлга киритди ҳамда клуб тарихидаги энг муваффақиятли мураббийга айланди;

  • Халқаро сафарлар: Галярдо фаолияти давомида Уругвайнинг нуфузли «Насионал» клуби ҳамда Саудия Арабистонининг юлдузларга тўла «Ал Иттиҳод» жамоаларида ҳам бош мураббий сифатида фаолият юритган;

  • Сўнгги бекат: У шу йилнинг февраль ойида «Ривер Плейт»даги иккинчи даврини якунлаб, жамоани тарк этган эди ва шу вақтдан бери эркин мақомда қолаётганди.

Эквадорнинг салоҳияти ва Галярдо тактикасининг уйғунлиги

Янги тайинлов Жанубий Америка футбол харитасида катта кучлар мувозанатини ўзгартириши мумкин:

  • Ёш ва иқтидорли авлод: Эквадор сўнгги йилларда Европанинг етакчи клубларига юлдузларни етиштириб бераётган энг тезкор ва жисмонан бақувват терма жамоалардан бири ҳисобланади;

  • Ҳужумкор ва босимга асосланган футбол: Галярдонинг ўзига хос агрессив прессинг ва тезкор ҳужумга асосланган тактикаси Эквадор футболчиларининг табиий жисмоний сифатларига жуда мос тушади;

  • 2028 ва 2030 йилги улкан мақсадлар: Мураббийнинг зиммасига нафақат саралашдан муаммосиз ўтиш, балки Америка кубогида финалгача етиб бориш ва мундиалда энг кучли саккизликка кириш вазифаси юкланади.

Марсельо Галярдонинг миллий терма жамоа рулига келиши Эквадор футболини қитъа грандлари — Бразилия ва Аргентина билан тенгма-тенг кураша оладиган янги даражага олиб чиқиши кутилмоқда.

Сизнингча, клублар миқёсида буюк ютуқларга эришган Марсельо Галярдо Эквадор терма жамоаси билан ҳам худди шундай муваффақият қозона оладими ёки миллий жамоалар футболи унга қийинчилик туғдирадими? 2026 йилги омадсизликдан кейин Эквадорнинг бу қарори жамоани Жанубий Американинг топ термасига айлантириш учун етарли бўладими? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва футбол оламидаги ушбу шов-шувли тайинлов таҳлилини барча спорт ихлосмандлари ҳамда яқинларингизга улашинг!

Марсельо ГалярдоЭквадор футбол федерациясиАмерика кубоги2030 Жаҳон чемпионати
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Усмон Дембеле «Олтин тўп» ҳақида илк бор гапирди — У қандай қилиб энг яхши бўлди?Усмон Дембеле «Олтин тўп» ҳақида илк бор гапирди — У қандай қилиб энг яхши бўлди?Бугун, 17:21Гус Поет Криштиану Роналду фаолияти ҳақида фикр билдирдиГус Поет Криштиану Роналду фаолияти ҳақида фикр билдирдиБугун, 17:17Равшан Ҳайдаров Осиё ўйинлари олдидан баёнот берди — илк рақиб ва мослашиш сирлариРавшан Ҳайдаров Осиё ўйинлари олдидан баёнот берди — илк рақиб ва мослашиш сирлариБугун, 17:11Манчестер дербисидаги шубҳали гол: Майкл Оуен VAR хатосидан ҳайратдаМанчестер дербисидаги шубҳали гол: Майкл Оуен VAR хатосидан ҳайратдаБугун, 15:17Ламин Ямал жаҳон чемпионатидаги ўйинидан нега норози бўлганини айтдиЛамин Ямал жаҳон чемпионатидаги ўйинидан нега норози бўлганини айтдиБугун, 14:16Усмон Дембеле Килиан Мбаппенинг сўзларига муносабат билдирдиУсмон Дембеле Килиан Мбаппенинг сўзларига муносабат билдирдиБугун, 13:35
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Янги амплуадаги бенефис: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида ҳайратда қолдирмоқда
Янги амплуадаги бенефис: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида ҳайратда қолдирмоқда
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» сафида «Порту»га қарши ўйинда қандай баҳоланди?
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» сафида «Порту»га қарши ўйинда қандай баҳоланди?