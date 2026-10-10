Арда Турон Туркия миллий жамоаси бош мураббийи бўлиши мумкин

·36·Спорт
Арда Турон Туркия миллий жамоаси бош мураббийи бўлиши мумкин
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Туркия футбол федерацияси Винченсо Монтелла истеъфога чиққанидан сўнг, Донецкнинг "Шахтёр" клуби бош мураббийи Арда Турон номзодини жиддий кўриб чиқмоқда.
  • Музокаралар ноодатий форматда олиб борилмоқда, бунда Арда Турон "Шахтёр"даги фаолиятини тўхтатмаган ҳолда бир вақтнинг ўзида ҳам терма жамоада, ҳам клубда ишлаши мумкин.

Туркия футбол федерацияси (TFF) Винченцо Монтелла истеъфога чиқарилганидан сўнг миллий терма жамоа бошқарувини топшириш учун асосий номзодни аниқлаб улгурди. Таниқли инсайдер ва спорт журналисти Николо Скира ўзининг Х ижтимоий тармоғидаги саҳифасида хабар беришича, федерация айни пайтда Донецкнинг «Шахтёр» клубини муваффақиятли бошқариб келаётган турк футболи афсонаси Арда Турон номзодини жиддий кўриб чиқмоқда.

Манбалар 39 ёшли мутахассиснинг бош мураббийликка тайинланиш эҳтимолини жуда юқори баҳоламоқда.

Бир вақтнинг ўзида икки лавозим: Ноодатий схема тафсилотлари

Туркиянинг нуфузли нашрларидан бири бўлган NTV Spor берган маълумотга кўра, музокаралар ноодатий ва камёб форматда олиб борилмоқда:

  • «Шахтёр»дан кетмаслик шарти: Арда Турон клубдаги фаолиятини тўхтатмаган ҳолда бир вақтнинг ўзида ҳам терма жамоада, ҳам «Шахтёр»да ишлаши мумкин;

  • Клубдаги ғалабали серия: Мутахассис Украина гранди рулини 2025 йилдан бери бошқариб келади ва қисқа вақт ичида «Шахтёр» билан Украина Премьер-лигаси чемпионлигини қўлга киритиб, мураббий сифатида ўз салоҳиятини исботлади;

  • Федерация ишончи: Раҳбарият Арда Туроннинг замонавий қарашлари, шижоати ва миллий жамоа ички муҳитини мукаммал билиши инқирозга юз тутган термани тезда тиклай олишига ишонмоқда.

Жамоанинг собиқ сардори ва тирик афсонаси

Арда Турон миллий терма жамоа либосида узоқ йиллар давомида етакчи ва сардор бўлиб фаолият юритган:

  • Юзлик довон: У Туркия миллий жамоаси таркибида нақд 100 та расмий учрашувда майдонга тушган;

  • Улкан самарадорлик: Мазкур беллашувларда яримҳимоячи 16 та гол урган ҳамда жамоадошларига 25 та голли узатма (ассист) етказиб бериб, жамоанинг асосий ҳаракатлантирувчи кучи бўлган;

  • Халқаро обрў: «Атлетико Мадрид» ва «Барселона» каби гранд клубларда тўпланган улкан тажриба унинг мураббийликдаги обрўсини янада мустаҳкамлайди.

Монтелла давридан кейинги бўшлиқ

Туркия футбол федерацияси 9 октябрь куни италиялик мураббий Винченцо Монтеллани расман вазифасидан озод этган эди. Миллатлар лигасининг гуруҳ босқичида кетма-кет қайд этилган тўртта мағлубият ҳамда ЖЧ-2026 плей-оффига чиқа олмагани италиялик мутахассис билан шартнома узайтирилмаслигига асосий сабаб бўлди.

Федерация ва Арда Турон ўртасидаги музокаралар муваффақиятли якун топса, собиқ сардорнинг миллий жамоа постига қайтиши турк футболида янги, миллий руҳдаги даврни бошлаб бериши кутилмоқда.

Туркия футбол федерациясиВинченцо МонтеллаАрда ТуронШахтёр
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Туркия футбол федерацияси Винченцо Монтелла билан хайрлашдиТуркия футбол федерацияси Винченцо Монтелла билан хайрлашдиБугун 01:11VAR хонасида шошилинч тинтув! Туркия футболида катта ҳибсга олишлар бошландиVAR хонасида шошилинч тинтув! Туркия футболида катта ҳибсга олишлар бошланди3 октябр 18:36Истанбул жаҳаннамида омон қолган «Рома»: ЕЧЛ 1-турида муросасиз дуранглар!Истанбул жаҳаннамида омон қолган «Рома»: ЕЧЛ 1-турида муросасиз дуранглар!11 сентябр 07:09Челси ўз уйини Шахтёрга берди: Чемпионлар лигаси ЛондондаЧелси ўз уйини Шахтёрга берди: Чемпионлар лигаси Лондонда22 август 00:55Монтелла қолади, Туркия терма жамоасида катта ўзгаришлар бошланадиМонтелла қолади, Туркия терма жамоасида катта ўзгаришлар бошланади1 июл 12:47Ал-Аҳли клуби бошқарувига Марино Пусик келдиАл-Аҳли клуби бошқарувига Марино Пусик келди6 август 18:52
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди