Арда Турон Туркия миллий жамоаси бош мураббийи бўлиши мумкин
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Туркия футбол федерацияси Винченсо Монтелла истеъфога чиққанидан сўнг, Донецкнинг "Шахтёр" клуби бош мураббийи Арда Турон номзодини жиддий кўриб чиқмоқда.
- Музокаралар ноодатий форматда олиб борилмоқда, бунда Арда Турон "Шахтёр"даги фаолиятини тўхтатмаган ҳолда бир вақтнинг ўзида ҳам терма жамоада, ҳам клубда ишлаши мумкин.
Туркия футбол федерацияси (TFF) Винченцо Монтелла истеъфога чиқарилганидан сўнг миллий терма жамоа бошқарувини топшириш учун асосий номзодни аниқлаб улгурди. Таниқли инсайдер ва спорт журналисти Николо Скира ўзининг Х ижтимоий тармоғидаги саҳифасида хабар беришича, федерация айни пайтда Донецкнинг «Шахтёр» клубини муваффақиятли бошқариб келаётган турк футболи афсонаси Арда Турон номзодини жиддий кўриб чиқмоқда.
Манбалар 39 ёшли мутахассиснинг бош мураббийликка тайинланиш эҳтимолини жуда юқори баҳоламоқда.
Бир вақтнинг ўзида икки лавозим: Ноодатий схема тафсилотлари
Туркиянинг нуфузли нашрларидан бири бўлган NTV Spor берган маълумотга кўра, музокаралар ноодатий ва камёб форматда олиб борилмоқда:
«Шахтёр»дан кетмаслик шарти: Арда Турон клубдаги фаолиятини тўхтатмаган ҳолда бир вақтнинг ўзида ҳам терма жамоада, ҳам «Шахтёр»да ишлаши мумкин;
Клубдаги ғалабали серия: Мутахассис Украина гранди рулини 2025 йилдан бери бошқариб келади ва қисқа вақт ичида «Шахтёр» билан Украина Премьер-лигаси чемпионлигини қўлга киритиб, мураббий сифатида ўз салоҳиятини исботлади;
Федерация ишончи: Раҳбарият Арда Туроннинг замонавий қарашлари, шижоати ва миллий жамоа ички муҳитини мукаммал билиши инқирозга юз тутган термани тезда тиклай олишига ишонмоқда.
Жамоанинг собиқ сардори ва тирик афсонаси
Арда Турон миллий терма жамоа либосида узоқ йиллар давомида етакчи ва сардор бўлиб фаолият юритган:
Юзлик довон: У Туркия миллий жамоаси таркибида нақд 100 та расмий учрашувда майдонга тушган;
Улкан самарадорлик: Мазкур беллашувларда яримҳимоячи 16 та гол урган ҳамда жамоадошларига 25 та голли узатма (ассист) етказиб бериб, жамоанинг асосий ҳаракатлантирувчи кучи бўлган;
Халқаро обрў: «Атлетико Мадрид» ва «Барселона» каби гранд клубларда тўпланган улкан тажриба унинг мураббийликдаги обрўсини янада мустаҳкамлайди.
Монтелла давридан кейинги бўшлиқ
Туркия футбол федерацияси 9 октябрь куни италиялик мураббий Винченцо Монтеллани расман вазифасидан озод этган эди. Миллатлар лигасининг гуруҳ босқичида кетма-кет қайд этилган тўртта мағлубият ҳамда ЖЧ-2026 плей-оффига чиқа олмагани италиялик мутахассис билан шартнома узайтирилмаслигига асосий сабаб бўлди.
Федерация ва Арда Турон ўртасидаги музокаралар муваффақиятли якун топса, собиқ сардорнинг миллий жамоа постига қайтиши турк футболида янги, миллий руҳдаги даврни бошлаб бериши кутилмоқда.
Изоҳлар 0
…