«Туркия терма жамоасида янги давр»: Серген Ялчин бош мураббий этиб тайинланди

·0·Спорт
«Туркия терма жамоасида янги давр»: Серген Ялчин бош мураббий этиб тайинланди

Туркия миллий терма жамоасида бош мураббий масаласига расман ойдинлик киритилди. Туркия футбол федерацияси (TFF) расмий сайти тарқатган хабарга кўра, машҳур мутахассис — 53 ёшли Серген Ялчин миллий жамоанинг янги бош мураббийи этиб тайинланди.

УЕФА Миллатлар лигасидаги кетма-кет омадсизликлардан сўнг ўзгаришга қўл урган турк футболи раҳбарияти маҳаллий мураббийга узоқ муддатли ишонч билдиришга қарор қилди.

4 йиллик битим ва Монтелланинг истеъфоси

Туркия миллий жамоасидаги мураббийлик ўзгариши қуйидаги муҳим тафсилотларни ўз ичига олади:

  • Узоқ муддатли шартнома: Серген Ялчин Туркия футбол федерацияси билан тўрт йиллик битим имзолайди ва терма жамоани йирик халқаро турнирларга тайёрлайди;

  • Италиялик мутахассис кетди: Ялчин ушбу лавозимда аввалги бош мураббий Винченцо Монтелланинг ўрнини эгаллади. Монтелла жамоанинг УЕФА Миллатлар Лигасидаги тўртта кетма-кет мағлубиятидан кейин ўз лавозимини тарк этган эди;

  • Ишсизликдан сўнг катта қайтиш: 2026 йил май ойида «Бешиктош» клуби билан хайрлашганидан бери таътилда бўлган Ялчин учун бу фаолиятидаги илк терма жамоа бошқаруви ҳисобланади.

Ялчиннинг тажрибаси: Туркия чемпионатининг кучли стратеги

Серген Ялчин Туркия футболида катта обрў ва тажрибага эга бўлиб, қатор клубларда сезиларли из қолдирган:

  • Клублар билан фаолият: У мураббийлик фаолияти давомида «Бешиктош»дан ташқари «Антальяспор», «Малатьяспор», «Аланьяспор», «Коньяспор» каби Суперлига клубларини муваффақиятли бошқарган;

  • Қатъият ва характер: Мураббийнинг шогирдларига курашчанлик руҳини сингдира олиши ва ҳужумкор ўйин фалсафаси терма жамоанинг янги қиёфасини шакллантириши кутилмоқда.

Олдинда даҳшатли синовлар: Ноябрдаги тақвим

Янги тайинланган бош мураббийни илк кунлардан оғир синовлар кутиб турибди. Туркия миллий жамоаси ноябрь ойидаги Миллатлар лигаси беллашувлари доирасида жаҳоннинг икки гранди билан тўқнаш келади:

  • Бельгия миллий жамоасига қарши баҳс;

  • Франция миллий жамоасига қарши марказий тўқнашув.

Ялчин шогирдлари учун ушбу ўйинлар нафақат Миллатлар лигасидаги мавқени тиклаш, балки янги мураббий бошқарувидаги жамоага бўлган ишончни қайтаришда ҳал қилувчи аҳамият касб этади.

Серген ЯлчинТуркия футбол федерациясиУЕФА Миллатлар лигиВинченцо Монтеллан
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Арда Турон эмас, Ялчин: Туркия термасида бош мураббий масаласи деярли ҳал бўлдиАрда Турон эмас, Ялчин: Туркия термасида бош мураббий масаласи деярли ҳал бўлдиБугун 11:10УЕФА Миллатлар лигаси 4-турида Кейн Чехияни “ранжитди”, Модрич жамоаси эса ютқаздиУЕФА Миллатлар лигаси 4-турида Кейн Чехияни “ранжитди”, Модрич жамоаси эса ютқазди7 октябр 06:38Жорж Жезушнинг баёнотидан сўнг Роналду Португалия термасига қайтишдан бош тортдиЖорж Жезушнинг баёнотидан сўнг Роналду Португалия термасига қайтишдан бош тортди6 октябр 18:06Загребдаги даҳшат: Англия Хорватия дарвозасига жавобсиз 7 та гол урди!Загребдаги даҳшат: Англия Хорватия дарвозасига жавобсиз 7 та гол урди!4 октябр 00:51Де Брюйне ва Левандовски порлаган оқшом: Миллатлар лигаси 3-тур натижалариДе Брюйне ва Левандовски порлаган оқшом: Миллатлар лигаси 3-тур натижалари3 октябр 07:12Туркий давлатлар учун «Турк кубоги» турнири йўлга қўйилмоқда: янги турнир тафсилотлариТуркий давлатлар учун «Турк кубоги» турнири йўлга қўйилмоқда: янги турнир тафсилотлари14 октябр 07:10
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Хорижлик эксперт “Катта ўзбек”нинг профессионал боксдаги қадамларини танқид қилди
Хорижлик эксперт “Катта ўзбек”нинг профессионал боксдаги қадамларини танқид қилди
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди