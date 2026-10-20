«Туркия терма жамоасида янги давр»: Серген Ялчин бош мураббий этиб тайинланди
Туркия миллий терма жамоасида бош мураббий масаласига расман ойдинлик киритилди. Туркия футбол федерацияси (TFF) расмий сайти тарқатган хабарга кўра, машҳур мутахассис — 53 ёшли Серген Ялчин миллий жамоанинг янги бош мураббийи этиб тайинланди.
УЕФА Миллатлар лигасидаги кетма-кет омадсизликлардан сўнг ўзгаришга қўл урган турк футболи раҳбарияти маҳаллий мураббийга узоқ муддатли ишонч билдиришга қарор қилди.
4 йиллик битим ва Монтелланинг истеъфоси
Туркия миллий жамоасидаги мураббийлик ўзгариши қуйидаги муҳим тафсилотларни ўз ичига олади:
Узоқ муддатли шартнома: Серген Ялчин Туркия футбол федерацияси билан тўрт йиллик битим имзолайди ва терма жамоани йирик халқаро турнирларга тайёрлайди;
Италиялик мутахассис кетди: Ялчин ушбу лавозимда аввалги бош мураббий Винченцо Монтелланинг ўрнини эгаллади. Монтелла жамоанинг УЕФА Миллатлар Лигасидаги тўртта кетма-кет мағлубиятидан кейин ўз лавозимини тарк этган эди;
Ишсизликдан сўнг катта қайтиш: 2026 йил май ойида «Бешиктош» клуби билан хайрлашганидан бери таътилда бўлган Ялчин учун бу фаолиятидаги илк терма жамоа бошқаруви ҳисобланади.
Ялчиннинг тажрибаси: Туркия чемпионатининг кучли стратеги
Серген Ялчин Туркия футболида катта обрў ва тажрибага эга бўлиб, қатор клубларда сезиларли из қолдирган:
Клублар билан фаолият: У мураббийлик фаолияти давомида «Бешиктош»дан ташқари «Антальяспор», «Малатьяспор», «Аланьяспор», «Коньяспор» каби Суперлига клубларини муваффақиятли бошқарган;
Қатъият ва характер: Мураббийнинг шогирдларига курашчанлик руҳини сингдира олиши ва ҳужумкор ўйин фалсафаси терма жамоанинг янги қиёфасини шакллантириши кутилмоқда.
Олдинда даҳшатли синовлар: Ноябрдаги тақвим
Янги тайинланган бош мураббийни илк кунлардан оғир синовлар кутиб турибди. Туркия миллий жамоаси ноябрь ойидаги Миллатлар лигаси беллашувлари доирасида жаҳоннинг икки гранди билан тўқнаш келади:
Бельгия миллий жамоасига қарши баҳс;
Франция миллий жамоасига қарши марказий тўқнашув.
Ялчин шогирдлари учун ушбу ўйинлар нафақат Миллатлар лигасидаги мавқени тиклаш, балки янги мураббий бошқарувидаги жамоага бўлган ишончни қайтаришда ҳал қилувчи аҳамият касб этади.
Изоҳлар 0
…