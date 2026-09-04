Карло Анчелотти Бразилиянинг 2030-йилги мундиал учун режаларини ошкор қилди

·17·Спорт
Карло Анчелотти Бразилиянинг 2030-йилги мундиал учун режаларини ошкор қилди

Бразилия терма жамоаси бош мураббийи Карло Анчелотти кутилмаганда Мадриднинг Вальдебебас шаҳридаги машғурот мажмуасига ташриф буюриб, ўзининг собиқ жамоаси футболчилари ва мураббийлар штаби билан учрашди. Goal.com хабар беришича, ушбу самимий учрашув давомида тажрибали мутахассис келгусида Бразилия терма жамоасини 2030-йилги жаҳон чемпионатига тайёрлаш бўйича ўзининг стратегик режалари ҳақида ҳам гапириб ўтди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Собиқ Реал Мадрид устози таниш муҳитга қайтганидан мамнуниятини яширмади ва машғулот олдидан жамоа аъзолари билан дилдан суҳбатлашди. У айниқса қироллик клубидаги бразилиялик футболчиларнинг жисмоний ҳолати ва тикланиш жараёнларини яқиндан назорат қилди.

Янги авлодни шакллантириш босқичи

Анчелоттининг фикрича, ўтган жаҳон чемпионати сикли бразилияликлар учун бир даврнинг якунланганини англатади. Шу боисдан терма жамоада туб ўзгаришлар даври бошланиб, ёш иқтидорларни жалб қилиш устувор вазифага айланган.

Ушбу жараёнда мураббий Винисиус Жуниор, Эндрик, Эдер Милитао ва Родрйго каби етакчиларнинг клубдаги ҳолатига алоҳида эътибор қаратди. Шунингдек, у нафақат Испания, балки Бразилия ва Европанинг бошқа чемпионатларида тўп сураётган истиқболли ёшларни ҳам диққат билан кузатиб бораётганини таъкидлади.

Олдинда турган синовлар

Бразилия терма жамоаси бош мураббийининг асосий мақсади — 2030-йилги мундиалга қадар ҳар қандай рақиб билан рақобатбара оладиган қудратли ва мукаммал жамоани барпо этишдир. Мутахассис ҳозирда 20–21 ёшли футболчилар орасида улкан салоҳият борлигини эътироф этди.

Янги авлод шаклланиши ва жамоавий ўйинни синовдан ўтказиш учун яқинлашиб келаётган ўртоқлик ўйинлари муҳим аҳамият касб этади. Анчелотти шогирдлари сентябрь ойининг охирида Австралияга сафар уюштириб, Тавнсвилл ҳамда Брисбен шаҳарларида иккита ўйин ўтказиши режалаштирилган. Шундан сўнг, жамоа Ҳиндистонга сафар уюштириб, Колката шаҳрида майдонга тушади ва мазкур учрашувлар мураббийлар штаби учун муҳим синов вазифасини бажаради.

Карло АнчелоттиБразилия терма жамоасиРеал Мадрид2030 Жаҳон чемпионатиФутбол янгиликлари
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Крикетчи 100 км югуриб, рекорд ўрнатишга яқинлашдиКрикетчи 100 км югуриб, рекорд ўрнатишга яқинлашдиБугун, 09:11Маҳмуд Маҳамаджонов «Динамо Махачқалъа»га трансфер қилинди — Европа сари янги трамплинМаҳмуд Маҳамаджонов «Динамо Махачқалъа»га трансфер қилинди — Европа сари янги трамплинБугун, 05:54Юлдузлар ови тўхтамади: Клубсиз бўлиб турган энг машҳур эркин агентларЮлдузлар ови тўхтамади: Клубсиз бўлиб турган энг машҳур эркин агентларБугун, 05:48Миржалол Қосимов: «Хоразм» устидан қозонилган ғалаба ва бой берилган вазиятлар ҳақидаМиржалол Қосимов: «Хоразм» устидан қозонилган ғалаба ва бой берилган вазиятлар ҳақидаБугун, 05:43«Лугано» «Серветт»ни таслим этиб, пешқадамга айланди: ўйин тафсилотлари«Лугано» «Серветт»ни таслим этиб, пешқадамга айланди: ўйин тафсилотлариБугун, 05:38Синдаров Гукешнинг ҳис-туйғуларига кутилмаган баҳо берди...Синдаров Гукешнинг ҳис-туйғуларига кутилмаган баҳо берди...Кеча, 23:03
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Эмре Белезоғлу Туркиядаги лимит ва Шомуродов ҳақида портловчи баёнот берди
Эмре Белезоғлу Туркиядаги лимит ва Шомуродов ҳақида портловчи баёнот берди
«Насаф»дан кетадими? Рўзиқул Бердиев «Навбаҳор»дан учралган мағлубиятдан сўнг кутилмаган баёнот берди
«Насаф»дан кетадими? Рўзиқул Бердиев «Навбаҳор»дан учралган мағлубиятдан сўнг кутилмаган баёнот берди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)