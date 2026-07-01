Монтелла қолади, Туркия терма жамоасида катта ўзгаришлар бошланади
Туркия футбол федерацияси миллий жамоанинг 2026 йилги жаҳон чемпионатидаги муваффақиятсиз иштирокидан кейин ҳам бош мураббий Винченцо Монтелла билан ҳамкорликни давом эттиришга қарор қилди.
Туркия мундиалнинг гуруҳ босқичидан чиқа олмаган бўлса-да, федерация раҳбарияти муаммони фақат бош мураббийни алмаштириш орқали ҳал қилиш ниятида эмас. Асосий ўзгаришлар Монтелланинг штаби, футболчиларни танлаш мезонлари ва жамоанинг тактик ўйинига тааллуқли бўлиши кутилмоқда.
Федерация Монтеллани қўллаб-қувватламоқда
Туркия футбол федерацияси президенти Иброҳим Ҳожиосманўғли жаҳон чемпионатидаги эрта мағлубиятдан кейин ҳам Монтеллани лавозимидан озод этиш режаси йўқлигини билдирган эди.
Италиялик мутахассиснинг ўзи ҳам истеъфога чиқиш ниятида эмаслигини, миллий жамоада ишлаш учун ҳали етарли куч ва иштиёққа эга эканини таъкидлади.
Туркия мундиалда Австралия ва Парагвайга мағлуб бўлиб, сўнгги тургача плей-офф имкониятини йўқотган эди. Жамоа гуруҳдаги охирги учрашувда мезбон АҚШни 3:2 ҳисобида енгди, аммо бу ғалаба кейинги босқичга чиқиш учун етарли бўлмади.
Мураббийлар штабига ментор қўшилади
Takvim нашрининг маълум қилишича, федерация раҳбарияти Монтелла билан сентябрь ойида бошланадиган Миллатлар лигаси олдидан амалга ошириладиган ўзгаришларни муҳокама қилди.
Томонлар мураббийлар штаби таркибини қисман янгилаш зарурлиги бўйича бир фикрга келган. Хусусан, штабга тажрибали маслаҳатчи-ментор жалб қилиниши режалаштирилмоқда.
Янги мутахассис Монтеллага тактик қарорлар, ўйинларни таҳлил қилиш ва муҳим вазиятларда жамоани бошқариш бўйича ёрдам бериши кутилмоқда.
Бу қарор федерация Монтеллани тўлиқ алмаштириш эмас, балки унинг атрофидаги иш тизимини кучайтириш йўлини танлаганини кўрсатади.
Жисмоний тайёргарлик штаби ҳам янгиланиши мумкин
Туркия миллий жамоасининг атлетик ва жисмоний тайёргарлиги учун масъул мутахассислар фаолияти ҳам қайта баҳоланади.
Takvim маълумотига кўра, мазкур йўналишдаги мураббийлар таркибида ўзгаришлар бўлиши эҳтимоли бор. Федерация футболчиларнинг мусобақа давомидаги жисмоний ҳолати, тикланиш суръати ва юқори босим остидаги ҳаракатларини батафсил таҳлил қилмоқчи.
Миллатлар лигасигача қолган вақт янги ёндашувларни синовдан ўтказиш ва штаб вазифаларини аниқ тақсимлаш учун ишлатилиши кутилмоқда.
Футболчиларни танлашда ёндашув ўзгаради
Монтелла энди миллий жамоага ном ёки аввалги хизматларга қараб эмас, футболчиларнинг айни пайтдаги спорт формаси асосида номзодларни жалб қилишни режалаштирмоқда.
Мураббий яхши ўйин кўрсатаётган янги футболчиларга кўпроқ имконият бериши ва таркиб танлашда мослашувчан бўлиши айтилмоқда.
Бу қарор Туркия Суперлигаси ва Европа чемпионатларида ўзини кўрсатаётган ёш футболчиларга миллий жамоа эшигини кенгроқ очиши мумкин.
Марказий ҳужумчисиз ўйин қайта кўриб чиқилади
Монтелла даврида энг кўп танқид қилинган жиҳатлардан бири номинал тўққизинчи рақамсиз, яъни классик марказий ҳужумчисиз ўйнаш усули бўлди.
Туркия мундиалнинг дастлабки икки учрашувида гол ура олмаганидан кейин мазкур тактик ёндашув қаттиқ танқидга учради. Жамоа кўплаб ҳужумлар ташкил қилган бўлса-да, вазиятларни голга айлантиришда муаммога дуч келди.
Takvim хабарига кўра, Монтелла бу тизимни қайта кўриб чиқишга тайёр. Жамоа классик марказий ҳужумчи билан ҳаракат қилиши ёки ҳужум тузилмаси рақибнинг хусусиятларига қараб ўзгартирилиши мумкин.
Миллатлар лигаси Монтелла учун янги синов бўлади
Сентябрь ойида бошланадиган Миллатлар лигаси Монтелла ва янгиланадиган мураббийлар штаби учун муҳим синовга айланади.
Федерация жаҳон чемпионатидаги хатолар такрорланмаслиги, жамоа ҳужумда самаралироқ ва таркиб танлашда янада адолатли бўлишига умид қилмоқда.
Монтелла лавозимида қолмоқда, аммо бу унинг иши аввалгидек давом этади, дегани эмас. Энди италиялик мутахассисдан нафақат натижа, балки тактик мослашувчанлик, кучли штаб ва энг муносиб футболчиларга ишонч билдириш талаб қилинади.
…