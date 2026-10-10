Туркия футбол федерацияси Винченцо Монтелла билан хайрлашди
Туркия футбол федерацияси (TFF) миллий терма жамоа бош мураббийи лавозимида ишлаб келаётган италиялик таниқли мутахассис Винченцо Монтелла билан ҳамкорликни тўхтатишга қарор қилди. Ташкилот матбуот хизмати томонидан берилган расмий баёнотга кўра, икки томон ўртасидаги амалдаги шартнома муддати узайтирилмайди.
Мазкур кескин қарорга жамоанинг УЕФА Миллатлар лигаси жорий мавсумидаги муваффақиятсиз иштироки бевосита туртки бўлди. Туркия терма жамоаси гуруҳ босқичи доирасида ўтказилган тўртта учрашувнинг барчасида мағлубиятга учраб, мухлислар ва раҳбариятнинг кескин эътирозига сабаб бўлган эди.
Монтелла даври: Евро-2024 даги муваффақият ва ЖЧ-2026 даги тўсиқ
52 ёшли италиялик мутахассис 2023 йилда Туркия миллий жамоаси рулини қабул қилиб олган ва ўз фаолияти давомида ёрқин натижаларни қайд этган эди:
Европа чемпионати чорак финали: Монтелла қўл остида турклар Евро-2024 турнирида ҳужумкор ва мазмунли ўйин кўрсатиб, мусобақанинг чорак финалигача етиб боришди;
Жаҳон чемпионати йўлланмаси: Мураббий Туркия миллий жамоасини 2026 йилги Жаҳон чемпионати финал босқичига олиб чиқиш вазифасини уддалади, бироқ мундиалда жамоа плей-офф босқичига йўл ололмади;
Сўнгги инқироз: Мундиалдан кейинги даврда Миллатлар лигасида кетма-кет қайд этилган мағлубиятли серия федерация раҳбариятини шартномани янгиламаслик қарорига олиб келди.
Бой мураббийлик ва футболчилик тажрибаси
Винченцо Монтелла халқаро ва клублар миқёсида улкан обрўга эга бўлган шахслардан бири саналади:
Клублардаги фаолияти: Терма жамоага тайинлангунга қадар у Туркияда «Адана Демирспор», Испанияда «Севилья», Италия А Сериясида эса «Фиорентина», «Милан», «Сампдория», «Катания» ва «Рома» клубларида бош мураббий бўлиб ишлаган;
Футболчиликдаги ютуқлари: Ҳужумчи сифатида Монтелла 2000/2001 йилги мавсумда «Рома» таркибида Италия чемпиони бўлган ҳамда 2000 йилда Италия терма жамоаси сафида Европа чемпионатининг вице-чемпиони (кумуш медал соҳиби) сифатида тарихга кирган.
Туркия футбол федерацияси яқин кунларда бўшаб қолган бош мураббийлик постига янги номзодлар рўйхатини кўриб чиқишни бошлайди.
Изоҳлар 0
…