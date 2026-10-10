Туркия футбол федерацияси Винченцо Монтелла билан хайрлашди

·0·Спорт
Туркия футбол федерацияси Винченцо Монтелла билан хайрлашди

Туркия футбол федерацияси (TFF) миллий терма жамоа бош мураббийи лавозимида ишлаб келаётган италиялик таниқли мутахассис Винченцо Монтелла билан ҳамкорликни тўхтатишга қарор қилди. Ташкилот матбуот хизмати томонидан берилган расмий баёнотга кўра, икки томон ўртасидаги амалдаги шартнома муддати узайтирилмайди.

Мазкур кескин қарорга жамоанинг УЕФА Миллатлар лигаси жорий мавсумидаги муваффақиятсиз иштироки бевосита туртки бўлди. Туркия терма жамоаси гуруҳ босқичи доирасида ўтказилган тўртта учрашувнинг барчасида мағлубиятга учраб, мухлислар ва раҳбариятнинг кескин эътирозига сабаб бўлган эди.

Монтелла даври: Евро-2024 даги муваффақият ва ЖЧ-2026 даги тўсиқ

52 ёшли италиялик мутахассис 2023 йилда Туркия миллий жамоаси рулини қабул қилиб олган ва ўз фаолияти давомида ёрқин натижаларни қайд этган эди:

  • Европа чемпионати чорак финали: Монтелла қўл остида турклар Евро-2024 турнирида ҳужумкор ва мазмунли ўйин кўрсатиб, мусобақанинг чорак финалигача етиб боришди;

  • Жаҳон чемпионати йўлланмаси: Мураббий Туркия миллий жамоасини 2026 йилги Жаҳон чемпионати финал босқичига олиб чиқиш вазифасини уддалади, бироқ мундиалда жамоа плей-офф босқичига йўл ололмади;

  • Сўнгги инқироз: Мундиалдан кейинги даврда Миллатлар лигасида кетма-кет қайд этилган мағлубиятли серия федерация раҳбариятини шартномани янгиламаслик қарорига олиб келди.

Бой мураббийлик ва футболчилик тажрибаси

Винченцо Монтелла халқаро ва клублар миқёсида улкан обрўга эга бўлган шахслардан бири саналади:

  • Клублардаги фаолияти: Терма жамоага тайинлангунга қадар у Туркияда «Адана Демирспор», Испанияда «Севилья», Италия А Сериясида эса «Фиорентина», «Милан», «Сампдория», «Катания» ва «Рома» клубларида бош мураббий бўлиб ишлаган;

  • Футболчиликдаги ютуқлари: Ҳужумчи сифатида Монтелла 2000/2001 йилги мавсумда «Рома» таркибида Италия чемпиони бўлган ҳамда 2000 йилда Италия терма жамоаси сафида Европа чемпионатининг вице-чемпиони (кумуш медал соҳиби) сифатида тарихга кирган.

Туркия футбол федерацияси яқин кунларда бўшаб қолган бош мураббийлик постига янги номзодлар рўйхатини кўриб чиқишни бошлайди.

Винченцо МонтеллаТуркия футбол федерациясиУЕФА Миллатлар лигасиЕвро-2024
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

VAR хонасида шошилинч тинтув! Туркия футболида катта ҳибсга олишлар бошландиVAR хонасида шошилинч тинтув! Туркия футболида катта ҳибсга олишлар бошланди3 октябр 18:36Миллатлар лигаси баҳси: Белгия нега 8 йилдан бери Францияни мағлуб эта олмаяпти?Миллатлар лигаси баҳси: Белгия нега 8 йилдан бери Францияни мағлуб эта олмаяпти?5 октябр 19:34“Ўзича талабчан кўринмоқчи”: Пирс Морган Португалия бош мураббийини аёвсиз танқид қилди“Ўзича талабчан кўринмоқчи”: Пирс Морган Португалия бош мураббийини аёвсиз танқид қилди5 октябр 19:21Record шов-шуви: Португалия бош мураббийи Роналдунинг кетиши сабабини очиқладиRecord шов-шуви: Португалия бош мураббийи Роналдунинг кетиши сабабини очиқлади5 октябр 11:55Можарога нуқта қўйиладими? Жорже Жезуш Роналду билан махфий учрашувга рози бўлдиМожарога нуқта қўйиладими? Жорже Жезуш Роналду билан махфий учрашувга рози бўлди4 октябр 01:04Венгрияда сиёсий бойкот: Ирландия футболчилари Исроил футболчилари билан кўришмади!Венгрияда сиёсий бойкот: Ирландия футболчилари Исроил футболчилари билан кўришмади!28 сентябр 11:21
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?