Роналдиньо 46 ёшида Италиянинг «Равенна» клубида ўйнайди
Бразилиялик машҳур футболчи Роналдиньо 46 ёшида профессионал футболга қайтишга тайёрланмоқда. Италиянинг учинчи дивизионида иштирок этадиган «Равенна» клуби унинг 2026 йил 15 ноябрь куни «Форли»га қарши ўйинда майдонга тушишини маълум қилди. Учрашув «Бруно Бенелли» стадионида бўлиб ўтади. Бу ҳақда Reuters хабар берди.
Роналдиньо 2015 йилда Бразилиянинг «Флуминенсе» клуби сафида сўнгги расмий учрашувини ўтказган, 2018 йилда эса футболчилик фаолиятини якунлаганини эълон қилган эди. У 11 йилдан ортиқ вақт давомида профессионал даражадаги расмий ўйинларда қатнашмаган.
Футболчи 2026 йил июнь ойида «Равенна» билан шартнома тузган. Кейинчалик у клуб акцияларининг бир қисмини ҳам сотиб олган. Дастлаб унинг жамоадаги иштироки асосан клубни тарғиб қилиш билан боғлиқ бўлиши мумкинлиги айтилганди. Энди эса Роналдиньонинг расмий учрашувда ўйнаши тасдиқланди.
Роналдиньо Бразилия терма жамоаси билан 2002 йилги жаҳон чемпионатида ғолиб чиққан. Шунингдек, у 2005 йилда «Олтин тўп» мукофотини қўлга киритган, фаолияти давомида «Барселона», «Милан» ва «Пари Сен-Жермен» каби клубларда тўп сурган.
Футболчининг қайтишидан кўзланган мақсадлардан бири унинг фаолиятидаги 300-голни уришдир. Роналдиньо август ойида Италиядаги тақдимот маросимида бу эҳтимолни истисно қилмаган ва жамоага ёрдам бериш учун келганини айтган.
Изоҳлар 0
…