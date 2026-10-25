Роналдиньо 46 ёшида Италиянинг «Равенна» клубида ўйнайди

·12·Спорт
Роналдиньо 46 ёшида Италиянинг «Равенна» клубида ўйнайди

Бразилиялик машҳур футболчи Роналдиньо 46 ёшида профессионал футболга қайтишга тайёрланмоқда. Италиянинг учинчи дивизионида иштирок этадиган «Равенна» клуби унинг 2026 йил 15 ноябрь куни «Форли»га қарши ўйинда майдонга тушишини маълум қилди. Учрашув «Бруно Бенелли» стадионида бўлиб ўтади. Бу ҳақда Reuters хабар берди.

Роналдиньо 2015 йилда Бразилиянинг «Флуминенсе» клуби сафида сўнгги расмий учрашувини ўтказган, 2018 йилда эса футболчилик фаолиятини якунлаганини эълон қилган эди. У 11 йилдан ортиқ вақт давомида профессионал даражадаги расмий ўйинларда қатнашмаган.

Футболчи 2026 йил июнь ойида «Равенна» билан шартнома тузган. Кейинчалик у клуб акцияларининг бир қисмини ҳам сотиб олган. Дастлаб унинг жамоадаги иштироки асосан клубни тарғиб қилиш билан боғлиқ бўлиши мумкинлиги айтилганди. Энди эса Роналдиньонинг расмий учрашувда ўйнаши тасдиқланди.

Роналдиньо Бразилия терма жамоаси билан 2002 йилги жаҳон чемпионатида ғолиб чиққан. Шунингдек, у 2005 йилда «Олтин тўп» мукофотини қўлга киритган, фаолияти давомида «Барселона», «Милан» ва «Пари Сен-Жермен» каби клубларда тўп сурган.

Футболчининг қайтишидан кўзланган мақсадлардан бири унинг фаолиятидаги 300-голни уришдир. Роналдиньо август ойида Италиядаги тақдимот маросимида бу эҳтимолни истисно қилмаган ва жамоага ёрдам бериш учун келганини айтган.

РоналдиньоРавеннаФорлиБразилия терма жамоаси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Нодирбек Раззоқов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Бразилиялик сеҳргар термадаги фаолиятини якунлаган Мессига юрак сўзларини йўлладиБразилиялик сеҳргар термадаги фаолиятини якунлаган Мессига юрак сўзларини йўллади7 октябр 14:41Адейеми Мессини танлади ва Ямалга катта баҳо бердиАдейеми Мессини танлади ва Ямалга катта баҳо берди24 июл 11:43Беллетти: Неймар Роналдиньо ихтиро қилган услубни давом эттирди холосБеллетти: Неймар Роналдиньо ихтиро қилган услубни давом эттирди холос6 июл 23:57Кафу футбол тарихидаги энг буюк тўртликни маълум қилди: Роналдиньо ҳам рўйхатдаКафу футбол тарихидаги энг буюк тўртликни маълум қилди: Роналдиньо ҳам рўйхатда18 июн 14:57Роналдинио ЖЧ-2026 мусобақасининг очилиши ҳақида қандай фикр билдирди?Роналдинио ЖЧ-2026 мусобақасининг очилиши ҳақида қандай фикр билдирди?12 июн 17:56Сиз ҳали Роналдиньо эмассиз: Месси Барселона сафида қандай қаҳва тайёрлаганСиз ҳали Роналдиньо эмассиз: Месси Барселона сафида қандай қаҳва тайёрлаган1 июн 22:57
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди