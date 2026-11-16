Роналдинио 4068 кундан кейин майдонга қайтди: илк ўйинидаёқ голли ҳужумда қатнашди
Футбол мухлислари кўп йиллар давомида қайта кўришни орзу қилган манзара рўёбга чиқди. Бразилиялик афсона Роналдинио 46 ёшида расмий учрашувда яна майдонга тушди. У Италиянинг «Равенна» клуби сафида «Форли»га қарши дербининг биринчи бўлимини тўлиқ ўтказди ва жамоасининг муҳим голларидан бирига олиб келган ҳужумда қатнашди. Энг қизиғи, унинг қайтиши ҳақидаги хабарларга дастлаб кўпчилик ишонмаган эди.
Замонавий футбол тарихида ўзининг бетакрор техникаси, майдондаги табассуми ва кутилмаган ҳаракатлари билан алоҳида из қолдирган Роналдинио яна футбол майдонида пайдо бўлди. Унинг «Равенна» сафидаги дебюти 2026 йил 15 ноябрь куни Италиянинг учинчи дивизионидаги «Форли»га қарши учрашувда бўлиб ўтди.
Шу тариқа, бразилиялик юлдузнинг сўнгги расмий ўйинидан кейин 4068 кун ўтиб, мухлислар уни яна футбол либосида кўриш имконига эга бўлди.
Кўпчилик бу хабарни ҳазил деб ўйлаган эди
Роналдинионинг «Равенна» клубига қўшилгани ва яна майдонга қайтиши ҳақидаги хабарлар дастлаб футбол жамоатчилигида ҳайрат уйғотди. Айримлар буни шунчаки реклама лойиҳаси ёки мухлисларни жалб қилишга қаратилган ҳаракат деб қабул қилди.
Бунга сабаб бор эди: бразилиялик футболчи сўнгги бор 2015 йил сентябрь ойида Бразилиянинг «Флуминенсе» клуби сафида расмий учрашувда иштирок этган. У 2018 йилда эса профессионал футболчи сифатидаги фаолиятини якунлаганини эълон қилган.
Бироқ «Равенна» унинг қайтишини амалга оширди. Клуб Роналдиниони нафақат ўз сафига қўшди, балки у жамоанинг акциядорларидан бирига ҳам айланди.
Ниҳоят, 15 ноябрь куни барча шубҳаларга барҳам берилди: 46 ёшли юлдуз «Форли»га қарши баҳсда асосий таркибдан жой олди.
30 дақиқа эмас, бутун биринчи бўлимни ўтказди
Дастлаб Роналдинионинг майдонда тахминан 30 дақиқа ҳаракат қилиши кутилган эди. Аммо у режалаштирилганидан кўпроқ вақт ўйнади ва биринчи бўлимни тўлиқ ўтказди.
Бразилиялик футболчи «Равенна»нинг 10-рақамли либосида майдонга тушди. Стадиондаги мухлислар уни катта олқишлар билан кутиб олишди. Унинг ҳар бир тўпга тегиши, паслари ва техник ҳаракатлари трибуналарда алоҳида қизиқиш уйғотди.
Роналдинио аввалгидай бутун майдон бўйлаб юқори тезликда ҳаракат қилмаган бўлса-да, футболга хос нозик техникаси ва тўп билан муомаласи ҳали ҳам эътиборни тортди.
Унинг майдондаги иштироки фақат рамзий кўринишда қолиб кетмади. Бразилиялик юлдуз жамоасининг ҳужумларида ҳам фаол қатнашди.
36-дақиқадаги ҳужумда Роналдинионинг ҳиссаси
Учрашувнинг 36-дақиқасида «Равенна» ҳисобни очди. Роналдинио иштирок этган ҳужум давомида тўп Жулио Донатига етказилди ва у рақиб дарвозасини ишғол қилди.
Шу тариқа, бразилиялик футболчи узоқ танаффусдан кейинги илк расмий учрашувидаёқ голли ҳужумда иштирок этди.
Иккинчи бўлимда эса «Равенна» устунлигини янада мустаҳкамлади. 58-дақиқада Симоне Рабби рақиб дарвозасини ишғол қилиб, ҳисобни 2:0 кўринишига келтирди.
Учрашув шу натижа билан якунланди. «Равенна» муҳим дербида ғалаба қозонди, Роналдинионинг қайтиши эса жамоа мухлислари учун унутилмас воқеага айланди.
Роналдинио яна майдонга тушадими?
Учрашувдан кейин бразилиялик юлдуз ўз таассуротлари билан ўртоқлашди. У футболга қайтиш, ёш футболчилар билан бир майдонда ҳаракат қилиш ва мухлислар билан яна учрашишдан мамнун эканини билдирди.
Унинг кейинги ўйинларда ҳам иштирок этиши ҳозирча аниқ эмас. Роналдинио бу масала клуб президентининг қарорига боғлиқлигини айтган. Агар президент таклиф қилса, яна майдонга тушишга тайёр эканини ҳам яширмаган.
Бу эса мухлисларда яна бир саволни пайдо қилди: Роналдиниони «Равенна» либосида яна кўрамизми?
Футбол тарихидаги ўчмас из
Роналдинионинг футболга қайтиши оддий дебютдан кўра каттароқ маънога эга. У 2002 йилда Бразилия терма жамоаси билан жаҳон чемпиони бўлган, 2005 йилда «Олтин тўп»ни қўлга киритган ва «Барселона» ҳамда «Милан» каби буюк клубларда тўп сурган.
Унинг ўйин услуби бутун бир авлод футбол мухлисларига таъсир кўрсатди. Роналдинио учун футбол фақат натижа ва ғалабалардан иборат эмас, балки ижод, завқ ва томошабинларга қувонч улашиш санъати ҳам эди.
4068 кунлик танаффусдан кейинги қайтиш ҳам шу жиҳати билан алоҳида эътиборга лойиқ. 46 ёшида майдонга тушган футбол афсонаси ўз мухлисларига яна бир бор унутилмас лаҳзаларни тақдим этди.
Балки бу унинг сўнгги расмий ўйинидир, балки Роналдинио ҳали яна бир неча марта футбол либосини кийишга қарор қилар. Ҳар ҳолда, бир нарса аниқ: унинг «Равенна» сафидаги дебюти футбол тарихидаги энг кутилмаган ва ёқимли қайтишлардан бири сифатида эсда қолади.
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…