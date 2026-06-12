Роналдинио ЖЧ-2026 мусобақасининг очилиши ҳақида қандай фикр билдирди?
Бутун сайёрамиз аҳлини яшил майдон қаршисига михлаб қўйган футбол бўйича тарихий ЖЧ-2026 мусобақаси ўзининг илк шиддатли дақиқалари билан дунёга ҳақиқий завқ улашмоқда. Мазкур улкан спорт байрами нафақат миллионлаб оддий ишқибозларни, балки миллионлар ўйини тарихида ўчмас из қолдирган тирик афсоналарни ҳам бир нуқтага жамлади. Футбол оламининг энг ёрқин ва сеҳрли юлдузларидан бири — «ПСЖ», «Барселона», «Милан» клублари ҳамда Бразилия миллий терма жамоасининг собиқ ярим ҳимоячиси Роналдинио ҳам жорий дунё биринчилигининг очилиш маросимига ташриф буюриб, ушбу глобал воқеликка нисбатан ўз ҳаяжонини яшира олмади.
Футбол сеҳргари сифатида ном қозонган бразилиялик собиқ юлдуз учун бу ўлка мутлақо бегона эмас. У ўз фаолияти давомида Мексиканинг номдор «Керетаро» клуби шарафини ҳам муносиб ҳимоя қилган ва маҳаллий мухлисларнинг қалбидан чуқур жой олган.
«Мексикада ақлбовар қилмас ижобий энергия бор»
Жаҳон футболининг тирик рамзи ҳисобланган Роналдинио ўзининг расмий «X» (собиқ Twitter) ижтимоий тармоғидаги саҳифаси орқали Мексика заминига қайтганидан сўнг қалбидан кечаётган самимий туйғуларини мана шундай баён этди:
«Яна бир бор мана шундай улуғвор жаҳон чемпионатининг расмий очилиш маросимида иштирок этиш учун ўзимга қадрдон бўлган Мексика заминига қайтиш менга чексиз қувонч ва бахт бағишламоқда! Бу ерда яшил майдондаги қадрли дўстларимни, кўплаб спорт афсоналарини қайта учратганимдан жуда ҳам бахтиёрман. Ҳозир бу масканда ақлбовар қилмас, ўзига хос юқори ижобий энергия ҳукм сурмоқда, бу миллионлаб футбол ишқибозлари учун ҳақиқий гўзал байрамдир! Менинг бу гўзал мамлакатни қанчалик қаттиқ яхши кўришимни барча жуда яхши билади ва мен ҳамиша бу ерга келишдан алоҳида завқ оламан... Олға, бўлажак мусобақа барчамиз учун ҳақиқатан ҳам ўта ўзгача ва унутилмас бўлсин!»
Қуйидаги махсус таҳлилий жадвал орқали афсонавий Роналдинионинг бой футбол тарихи ва унинг ЖЧ-2026 мезбонларидан бири бўлмиш Мексика билан боғлиқ нуқталарини кўришингиз мумкин:
Футболчининг мақоми
Энг бош жамоавий ютуғи
Фаолият юритган гранд клублари
Мексика футболидаги изи
ЖЧ-2026 турниридан кутгани
Футбол афсонаси ва сеҳргари
2002 йилги Жаҳон чемпиони
ПСЖ, Барселона, Милан
«Керетаро» клуби собиқ аъзоси
Тарихдаги энг ўзгача футбол байрами
Тарихий чемпионнинг дунё биринчилигига ташрифи
Шуни алоҳида таъкидлаш жоизки, Роналдинионинг жаҳон чемпионатларидаги сўзи ва мақоми жуда юқори вазнга эга. У 2002 йилда Осиё яшил майдонлари (Япония ва Жанубий Корея) мезбонлик қилган дунё биринчилигида Бразилия миллий терма жамоаси таркибида ҳақиқий сеҳр кўрсатиб, бош олтин кубокни боши устида баланд кўтарган ва сайёра чемпионига айланган эди. Орадан йиллар ўтган бўлса-да, унинг футболга бўлган муҳаббати сўнгани йўқ.
Экспертлар фикри: Роналдинио сингари улуғ футболчиларнинг ЖЧ-2026 стартида бевосита майдонда кўриниш бериши турнирнинг нуфузини ва мухлисларнинг иштиёқини янада юқори нуқтага олиб чиқишга хизмат қилади. Унинг дуоси ва истаклари янги авлод футболчилари учун катта мотивация бўлиши шубҳасиз.
Шимолий Америка мезбонлик қилаётган ушбу тарихий мусобақада афсона тилга олган «ўзгача ва гўзал» лаҳзалар ҳали жуда кўп бўлиши кутилмоқда.
Жаҳон чемпионатининг ҳар бир сониясидаги ҳаяжонли учрашувлар, стадионлардаги қайноқ атмосфера, афсоналарнинг эксклюзив фикрлари ва спорт оламига оид энг иссиқ янгиликларни ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!
…