Беллетти: Неймар Роналдиньо ихтиро қилган услубни давом эттирди холос
Бразилия терма жамоасининг собиқ ҳимоячиси Жулиано Беллетти замонавий футбол юлдузи Неймар ва афсонавий Роналдиньо ўртасидаги боғлиқлик ҳақида кутилмаган баёнот билан чиқди. Унинг фикрича, Неймар ўз фаолияти давомида намойиш этган барча сеҳрли ҳаракатлар ва техник усуллар аслида 2002-йилги жаҳон чемпиони томонидан кашф этилган мероснинг давомидир. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Ушбу мулоҳазалар Бразилия терма жамоасининг 2026-йилги Жаҳон чемпионатидан кутилмаган чиқиб кетиши ва Неймарнинг халқаро фаолиятини якунлагани ҳақидаги эълонидан сўнг янгради. Эслатиб ўтамиз, "Селесао" нимчорак финалда Норвегияга 1:2 ҳисобида имкониятни бой берди ва шундан сўнг терма жамоа тарихидаги энг яхши тўпурар ўз бутсаларини михга илишга қарор қилди.
Неймар Бразилия либосида 130 та ўйинда майдонга тушиб, 80 та гол ва 59 та голли узатмани амалга оширди. Бу рақамлар уни мамлакат тарихидаги энг сермаҳсул футболчига айлантирган бўлса-да, кўплаб мутахассислар ва мухлислар унинг меросини Роналдиньо даражасига кўтара олишмайди. Жулиано Беллетти ҳам айнан шу фикрни қўллаб-қувватлаб, Неймарнинг ўйин услуби пойдеворини Роналдиньо яратганини таъкидлади.
Роналдиньо — замонавий бразилия футболи асосчиси"Менимча, Неймар Роналдиньо ихтиро қилган ва яратган нарсаларни такрорлади холос," — деди Беллетти ДAZН телеканалига берган интервюсида. Унинг сўзларига кўра, тўпни оёққа ёпиштириб дриблинг қилиш, орқа билан пас бериш ва кутилмаган финтлар айнан Роналдиньонинг ижоди маҳсулидир. Неймар эса ушбу сеҳрли элементларни бирлаштириб, уларни замонавий футболда қўллаган ворис ҳисобланади.
Шунингдек, Беллетти йиллар давомида футбол оламида шаклланиб қолган бир афсонани рад этди. Кўпчилик Роналдиньони фақат туғма истеъдод эвазига муваффақиятга эришган ва машғулотларда дангасалик қилган деб ҳисоблайди. Бироқ, Барселона ва Бразилия терма жамоасида у билан бирга тўп сурган ҳимоячи бунинг аксини айтди.
"Роналдиньо жуда кўп шуғулланарди, мен буни жиддий айтяпман. Кичик майдонларда, тор ҳудудда бирга-бир ёки икки-икки ҳолатларда у ҳар куни, ҳар ҳафта тиниmsиз ишларди. Унинг дриблинглари ва тўхтовсиз олдинга интилиши ортида катта жисмоний куч ва меҳнат ётарди. У ҳеч қачон симуляция қилмасди ёки майдонга ўзини ташламасди," — дея эслайди Беллетти.
Собиқ футболчининг хулосасига кўра, Роналдиньо ўз меҳнати ва маҳорати билан Неймар каби кейинги авлод вакиллари учун андоза яратиб берган. Неймарнинг терма жамоадаги 16 йиллик фаолияти давомида эришган ютуқлари айнан ўша пойдевор устига қурилган. Гарчи Неймар статистик кўрсаткичлар бўйича ўз устозидан ўзиб кетган бўлса-да, ўйин эстетикаси ва янгилик яратиш борасида Роналдиньо ҳамон етакчи бўлиб қолмоқда.
…