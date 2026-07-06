Беллетти: Неймар Роналдиньо ихтиро қилган услубни давом эттирди холос

·35·Спорт
Беллетти: Неймар Роналдиньо ихтиро қилган услубни давом эттирди холос

Бразилия терма жамоасининг собиқ ҳимоячиси Жулиано Беллетти замонавий футбол юлдузи Неймар ва афсонавий Роналдиньо ўртасидаги боғлиқлик ҳақида кутилмаган баёнот билан чиқди. Унинг фикрича, Неймар ўз фаолияти давомида намойиш этган барча сеҳрли ҳаракатлар ва техник усуллар аслида 2002-йилги жаҳон чемпиони томонидан кашф этилган мероснинг давомидир. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Ушбу мулоҳазалар Бразилия терма жамоасининг 2026-йилги Жаҳон чемпионатидан кутилмаган чиқиб кетиши ва Неймарнинг халқаро фаолиятини якунлагани ҳақидаги эълонидан сўнг янгради. Эслатиб ўтамиз, "Селесао" нимчорак финалда Норвегияга 1:2 ҳисобида имкониятни бой берди ва шундан сўнг терма жамоа тарихидаги энг яхши тўпурар ўз бутсаларини михга илишга қарор қилди.

Неймар Бразилия либосида 130 та ўйинда майдонга тушиб, 80 та гол ва 59 та голли узатмани амалга оширди. Бу рақамлар уни мамлакат тарихидаги энг сермаҳсул футболчига айлантирган бўлса-да, кўплаб мутахассислар ва мухлислар унинг меросини Роналдиньо даражасига кўтара олишмайди. Жулиано Беллетти ҳам айнан шу фикрни қўллаб-қувватлаб, Неймарнинг ўйин услуби пойдеворини Роналдиньо яратганини таъкидлади.

Роналдиньо — замонавий бразилия футболи асосчиси

"Менимча, Неймар Роналдиньо ихтиро қилган ва яратган нарсаларни такрорлади холос," — деди Беллетти ДAZН телеканалига берган интервюсида. Унинг сўзларига кўра, тўпни оёққа ёпиштириб дриблинг қилиш, орқа билан пас бериш ва кутилмаган финтлар айнан Роналдиньонинг ижоди маҳсулидир. Неймар эса ушбу сеҳрли элементларни бирлаштириб, уларни замонавий футболда қўллаган ворис ҳисобланади.

Шунингдек, Беллетти йиллар давомида футбол оламида шаклланиб қолган бир афсонани рад этди. Кўпчилик Роналдиньони фақат туғма истеъдод эвазига муваффақиятга эришган ва машғулотларда дангасалик қилган деб ҳисоблайди. Бироқ, Барселона ва Бразилия терма жамоасида у билан бирга тўп сурган ҳимоячи бунинг аксини айтди.

"Роналдиньо жуда кўп шуғулланарди, мен буни жиддий айтяпман. Кичик майдонларда, тор ҳудудда бирга-бир ёки икки-икки ҳолатларда у ҳар куни, ҳар ҳафта тиниmsиз ишларди. Унинг дриблинглари ва тўхтовсиз олдинга интилиши ортида катта жисмоний куч ва меҳнат ётарди. У ҳеч қачон симуляция қилмасди ёки майдонга ўзини ташламасди," — дея эслайди Беллетти.

Собиқ футболчининг хулосасига кўра, Роналдиньо ўз меҳнати ва маҳорати билан Неймар каби кейинги авлод вакиллари учун андоза яратиб берган. Неймарнинг терма жамоадаги 16 йиллик фаолияти давомида эришган ютуқлари айнан ўша пойдевор устига қурилган. Гарчи Неймар статистик кўрсаткичлар бўйича ўз устозидан ўзиб кетган бўлса-да, ўйин эстетикаси ва янгилик яратиш борасида Роналдиньо ҳамон етакчи бўлиб қолмоқда.

БразилияНеймарРоналдиньоФутболЖаҳон Чемпионати
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Виргил ван Дижк Ливерпулни тарк этиши мумкин: Милан ҳимоячи учун асосий даъвогарВиргил ван Дижк Ливерпулни тарк этиши мумкин: Милан ҳимоячи учун асосий даъвогарБугун, 00:12Португалия — Испания: асосий таркиблар эълон қилиндиПортугалия — Испания: асосий таркиблар эълон қилиндиКеча, 23:57Португалия ва Испания ўйинини биз билан жонли кузатингПортугалия ва Испания ўйинини биз билан жонли кузатингКеча, 22:51Португалия ва Испания нимчорак финал учун асосий таркибни эълон қилдиПортугалия ва Испания нимчорак финал учун асосий таркибни эълон қилдиКеча, 22:47ЖЧ-2026да катта можаро: Инфантинони тахтдан ағдаришмоқчи...ЖЧ-2026да катта можаро: Инфантинони тахтдан ағдаришмоқчи...Кеча, 22:40Челси ўз тарбияланувчиси Аггие Беевер-Жонес билан узоқ муддатли шартнома имзоладиЧелси ўз тарбияланувчиси Аггие Беевер-Жонес билан узоқ муддатли шартнома имзоладиКеча, 21:58
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди