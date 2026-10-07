Бразилиялик сеҳргар термадаги фаолиятини якунлаган Мессига юрак сўзларини йўллади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Роналдино, Лионель Мессининг Аргентина терма жамоасидаги 21 йиллик фаолиятини якунлагани муносабати билан таъсирли мурожаат йўллади.
- Бразилиялик афсона Мессининг илк қадамларидан бошлаб, уларнинг дўстлиги ва умумий футбол меросига тўхталиб, аргентиналик сардорнинг танловини қўллаб-қувватлашини билдирди.
- Роналдино Мессининг номи тарихга муҳрланганини таъкидлаб, унинг ўйинлари мухлисларга завқ бағишлаганини қайд этди.
Жаҳон футболи афсонаси, «Барселона» ва Бразилия терма жамоасининг собиқ юлдузи Роналдиньо Аргентина миллий жамоасидаги 21 йиллик фаолиятига нуқта қўйган дўсти ва шогирди Лионель Мессига самимий ҳамда таъсирли мурожаат билан чиқди. Бразилиялик сеҳргар Мессининг каталонияликлар сафидаги илк қадамлари, уларнинг дўстлиги ва умумий футбол меросига тўхталди.
«Камп Ноу»да ёш Леога илк голли тўпни етказиб берган Роналдиньо аргентиналик сардорнинг танловини тўлиқ қўллаб-қувватлаб, унинг номи абадий тарихга муҳрланганини таъкидлади.
«Сен бизни футболдан завқланишга мажбур қилдинг»: Роналдиньонинг мурожаати
Бразилиялик афсона ўзининг ижтимоий тармоқдаги саҳифасида Месси билан боғлиқ ҳис-туйғуларини очиқ баён этди:
Илк қадамлардан ёнма-ён: «Лео, тарихингнинг илк куниданоқ унинг бир қисми бўлганим қандай завқ, қандай қувонч! Сен бизни табассум қилишга ва футболдан завқланишга мажбур қилардинг. Сенинг номинг Аргентина ва бутун дунё тарихига муҳрланган», — дея ёзди «Олтин тўп» соҳиби;
Болаликдаги умумий орзу: «Фақат бизгина болаликдаги орзуни рўёбга чиқариш — мамлакатимиз шарафини ҳимоя қилиш ва жаҳон чемпиони бўлишдан қандай қувонч олишимизни биламиз. Сен миллий жамоанг ва мамлакатинг учун бор кучингни бердинг»;
Оила ва ҳаёт фалсафаси: «Оила билан боғлиқ барча нарсалар инсонни кўп нарсаларни қайта ўйлаб кўришга мажбур қилишини сени яхши тушунган ҳолда биламан. Ҳаётдан завқлан, ака. Бугун ва ҳар доим сенга энг яхши тилакларни билдираман».
«Монументал»даги ёрқин видолашув ва 3:0 ҳисоби
Эслатиб ўтамиз, 39 ёшли Лионель Месси Аргентина миллий жамоаси сафидаги сўнгги учрашувини Бенин термасига қарши ўтказди:
Бенефис ва охирги саҳна: Буэнос-Айресдаги «Монументал» стадионида кечган беллашувда мезбонлар 3:0 ҳисобида ғалаба қозонди. Месси пенальтидан тўп киритиб, шерикларининг яна иккита голига бевосита узатма (ассист) берди;
Мухлислар олқиши: Учрашувдан сўнг сардор кўз ёшлари остида халққа хайрлашув нутқини сўзлади.
Миллий либосдаги бенуқсон рекордлар ва олий чўққи
Лионель Мессининг «альбиселесте» либосидаги саёҳати футбол тарихидаги энг ёрқин натижалар билан якунланди:
Жаҳон чемпиони (Қатар-2022): Миллий жамоа сафида 36 йиллик танаффусдан сўнг қўлга киритилган олий соврин;
Қитъа унвонлари: 2021 ва 2024 йиллардаги икки карра Америка кубоги (Copa América) ғолиблиги ҳамда 2022 йилги «Финалиссима» кубоги;
Умумий натижа: Аргентина сафида жами 208 та учрашув, 126 та гол ва 70 та самарали тўп узатмаси.
Роналдиньо ва Месси ўртасидаги самимий муносабат миллионлаб мухлисларга икки буюк иқтидорнинг майдондаги ва ҳаётдаги беқиёс эҳтиромини яна бир бор намойиш этди.
Изоҳлар 0
…