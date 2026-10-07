Бразилиялик сеҳргар термадаги фаолиятини якунлаган Мессига юрак сўзларини йўллади

·17·Спорт
Бразилиялик сеҳргар термадаги фаолиятини якунлаган Мессига юрак сўзларини йўллади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Роналдино, Лионель Мессининг Аргентина терма жамоасидаги 21 йиллик фаолиятини якунлагани муносабати билан таъсирли мурожаат йўллади.
  • Бразилиялик афсона Мессининг илк қадамларидан бошлаб, уларнинг дўстлиги ва умумий футбол меросига тўхталиб, аргентиналик сардорнинг танловини қўллаб-қувватлашини билдирди.
  • Роналдино Мессининг номи тарихга муҳрланганини таъкидлаб, унинг ўйинлари мухлисларга завқ бағишлаганини қайд этди.

Жаҳон футболи афсонаси, «Барселона» ва Бразилия терма жамоасининг собиқ юлдузи Роналдиньо Аргентина миллий жамоасидаги 21 йиллик фаолиятига нуқта қўйган дўсти ва шогирди Лионель Мессига самимий ҳамда таъсирли мурожаат билан чиқди. Бразилиялик сеҳргар Мессининг каталонияликлар сафидаги илк қадамлари, уларнинг дўстлиги ва умумий футбол меросига тўхталди.

«Камп Ноу»да ёш Леога илк голли тўпни етказиб берган Роналдиньо аргентиналик сардорнинг танловини тўлиқ қўллаб-қувватлаб, унинг номи абадий тарихга муҳрланганини таъкидлади.

«Сен бизни футболдан завқланишга мажбур қилдинг»: Роналдиньонинг мурожаати

Бразилиялик афсона ўзининг ижтимоий тармоқдаги саҳифасида Месси билан боғлиқ ҳис-туйғуларини очиқ баён этди:

  • Илк қадамлардан ёнма-ён: «Лео, тарихингнинг илк куниданоқ унинг бир қисми бўлганим қандай завқ, қандай қувонч! Сен бизни табассум қилишга ва футболдан завқланишга мажбур қилардинг. Сенинг номинг Аргентина ва бутун дунё тарихига муҳрланган», — дея ёзди «Олтин тўп» соҳиби;

  • Болаликдаги умумий орзу: «Фақат бизгина болаликдаги орзуни рўёбга чиқариш — мамлакатимиз шарафини ҳимоя қилиш ва жаҳон чемпиони бўлишдан қандай қувонч олишимизни биламиз. Сен миллий жамоанг ва мамлакатинг учун бор кучингни бердинг»;

  • Оила ва ҳаёт фалсафаси: «Оила билан боғлиқ барча нарсалар инсонни кўп нарсаларни қайта ўйлаб кўришга мажбур қилишини сени яхши тушунган ҳолда биламан. Ҳаётдан завқлан, ака. Бугун ва ҳар доим сенга энг яхши тилакларни билдираман».

«Монументал»даги ёрқин видолашув ва 3:0 ҳисоби

Эслатиб ўтамиз, 39 ёшли Лионель Месси Аргентина миллий жамоаси сафидаги сўнгги учрашувини Бенин термасига қарши ўтказди:

  • Бенефис ва охирги саҳна: Буэнос-Айресдаги «Монументал» стадионида кечган беллашувда мезбонлар 3:0 ҳисобида ғалаба қозонди. Месси пенальтидан тўп киритиб, шерикларининг яна иккита голига бевосита узатма (ассист) берди;

  • Мухлислар олқиши: Учрашувдан сўнг сардор кўз ёшлари остида халққа хайрлашув нутқини сўзлади.

Миллий либосдаги бенуқсон рекордлар ва олий чўққи

Лионель Мессининг «альбиселесте» либосидаги саёҳати футбол тарихидаги энг ёрқин натижалар билан якунланди:

  • Жаҳон чемпиони (Қатар-2022): Миллий жамоа сафида 36 йиллик танаффусдан сўнг қўлга киритилган олий соврин;

  • Қитъа унвонлари: 2021 ва 2024 йиллардаги икки карра Америка кубоги (Copa América) ғолиблиги ҳамда 2022 йилги «Финалиссима» кубоги;

  • Умумий натижа: Аргентина сафида жами 208 та учрашув, 126 та гол ва 70 та самарали тўп узатмаси.

Роналдиньо ва Месси ўртасидаги самимий муносабат миллионлаб мухлисларга икки буюк иқтидорнинг майдондаги ва ҳаётдаги беқиёс эҳтиромини яна бир бор намойиш этди.

Лионель МессиРоналдиньоАргентина миллий жамоасиКопа Америка
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Лионель Месси «Монументал»да кўз ёшлар билан сўнгги нутқини сўзладиЛионель Месси «Монументал»да кўз ёшлар билан сўнгги нутқини сўзладиБугун 12:49Бенин футболчилари хайрлашув ўйинида Лионель Мессига ноодатий совғалар топширдиБенин футболчилари хайрлашув ўйинида Лионель Мессига ноодатий совғалар топширдиБугун 09:03Лионель Месси гол ва икки ассист билан миллий жамоадаги буюк фаолиятига нуқта қўйдиЛионель Месси гол ва икки ассист билан миллий жамоадаги буюк фаолиятига нуқта қўйдиБугун 08:12Лионель Месси Аргентина терма жамоасида янги ролда: «Мастер Ёда» миссияси бошланмоқдаЛионель Месси Аргентина терма жамоасида янги ролда: «Мастер Ёда» миссияси бошланмоқда24 июл 02:36Адейеми Мессини танлади ва Ямалга катта баҳо бердиАдейеми Мессини танлади ва Ямалга катта баҳо берди24 июл 11:43Кафу футбол тарихидаги энг буюк тўртликни маълум қилди: Роналдиньо ҳам рўйхатдаКафу футбол тарихидаги энг буюк тўртликни маълум қилди: Роналдиньо ҳам рўйхатда18 июн 14:57
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?