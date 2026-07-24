Адейеми Мессини танлади ва Ямалга катта баҳо берди

·51·Спорт
Адейеми Мессини танлади ва Ямалга катта баҳо берди

«Барселона» сафига қўшилган Карим Адейеми клуб тарихидаги энг яхши футболчи сифатида Лионель Мессини кўрсатди. Ҳужумчи, шунингдек, Ламин Ямал билан ҳали шахсан таниш эмаслигини, аммо уларнинг майдондаги ўзаро ҳамкорлиги жуда самарали бўлиши мумкинлигини таъкидлади.

Адейемининг фикрича, Ямалнинг дриблинги ва голли вазият яратиш қобилияти унинг тезлигига асосланган ўйин услубига жуда мос келади.

«Мен учун ҳар доим энг зўри Месси»

Адейеми «Барселона»да ўйнаган буюк футболчилар ҳақида гапирар экан, Лионель Мессини алоҳида ажратиб кўрсатди.

«Мен кўрган футболчилар орасидаги энг яхшиси — Месси. Мен учун ҳар доим энг зўри Месси бўлган», — деди ҳужумчи.

Шу билан бирга, у Роналдинонинг ўйинларини кузатиш ҳам катта завқ бағишлаганини қайд этди. Адейеми «Барселона» тарихида клуб шарафини ҳимоя қилган бошқа кўплаб буюк футболчилар борлигини ҳам эътироф этди.

Ямал ҳақида: «Унда барча сифатлар бор»

Карим Адейеми Ламин Ямал билан ҳали шахсан танишиб улгурмаганини айтди. Бироқ у ёш футболчининг майдондаги ҳаракатларини юқори баҳолади.

«У майдонда ўзи ҳақида ҳаммасини кўрсатиб қўяди. У — ақлбовар қилмас даражада кучли футболчи. Унда юқори савияда ўйнаш учун керак бўлган барча сифатлар бор».

Адейемининг фикрича, Ямал нафақат ўзи гол ура олади, балки жамоадошлари учун ҳам хавфли вазиятлар яратади. Бу жиҳат янги ҳужумчи учун айниқса муҳим бўлиши мумкин.

Адейеми ва Ямал ҳамкорлиги қандай ишлаши мумкин?

Адейеми ўз ўйинида тезликдан фойдаланишни ва рақиб ҳимоячилари ортидаги бўш ҳудудларга очилишни яхши кўришини таъкидлади.

«Мен рақиб ортидан тезлик билан олдинга чиқиб, узатма қабул қилишни яхши кўрадиган футболчиман. Шу жиҳатдан жамоага жуда катта фойда келтира оламан».

Ямалнинг дриблинг орқали рақибларни ўзига жалб қилиши ва сўнгги узатмаларни амалга ошира олиши Адейеми учун қулай имкониятлар яратиши мумкин. Ҳужумчининг юқори тезлиги эса «Барселона»га қарши ҳимоя чизиғини ёриб ўтишда янги вариант тақдим этади.

«Барселона» ҳужумида янги жуфтлик шаклланмоқда

Адейеми янги жамоадоши билан яхши ўзаро ҳамкорлик шаклланишига ишонч билдирмоқда. Бироқ бу жуфтликнинг ҳақиқий салоҳияти расмий учрашувларда намоён бўлади.

Месси ва Роналдино каби афсоналарни эътироф этган ҳужумчи энди «Барселона»нинг янги авлоди билан биргаликда клубга фойда келтиришга ҳаракат қилади.

Сизнингча, Адейеми ва Ламин Ямал «Барселона» ҳужумида кучли жуфтликка айлана оладими? Фикрингизни изоҳларда қолдиринг.

Карим АдейемиЛионель МессиЛамин ЯмалБарселонаРоналдиньо
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Моуриньо Винисиус тақдири бўйича кескин қарор қилдиМоуриньо Винисиус тақдири бўйича кескин қарор қилдиБугун, 05:23Еревандан тўрт боксчимиз 4 медаль билан қайтди: Хабибуллаев чемпион!Еревандан тўрт боксчимиз 4 медаль билан қайтди: Хабибуллаев чемпион!Бугун, 05:18Ювентус дарвозабон қидирмоқда: Туриндаги асосий нишон PSJ посбони бўлиб турибдиЮвентус дарвозабон қидирмоқда: Туриндаги асосий нишон PSJ посбони бўлиб турибдиБугун, 02:35Жаҳон чемпионати кашфиёти Возинҳа Чили гиганти таркибига қўшилдиЖаҳон чемпионати кашфиёти Возинҳа Чили гиганти таркибига қўшилдиБугун, 01:37Жулиан Брандт учун кураш: Лидс Юнайтед ва Аякс эркин агентни ўз сафига қўшиб олмоқчиЖулиан Брандт учун кураш: Лидс Юнайтед ва Аякс эркин агентни ўз сафига қўшиб олмоқчиБугун, 01:17Реал Мадрид Манчестер Сити юлдузи Родри трансферини якунлашга яқин турибдиРеал Мадрид Манчестер Сити юлдузи Родри трансферини якунлашга яқин турибдиБугун, 01:16
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди