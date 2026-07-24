Адейеми Мессини танлади ва Ямалга катта баҳо берди
«Барселона» сафига қўшилган Карим Адейеми клуб тарихидаги энг яхши футболчи сифатида Лионель Мессини кўрсатди. Ҳужумчи, шунингдек, Ламин Ямал билан ҳали шахсан таниш эмаслигини, аммо уларнинг майдондаги ўзаро ҳамкорлиги жуда самарали бўлиши мумкинлигини таъкидлади.
Адейемининг фикрича, Ямалнинг дриблинги ва голли вазият яратиш қобилияти унинг тезлигига асосланган ўйин услубига жуда мос келади.
«Мен учун ҳар доим энг зўри Месси»
Адейеми «Барселона»да ўйнаган буюк футболчилар ҳақида гапирар экан, Лионель Мессини алоҳида ажратиб кўрсатди.
«Мен кўрган футболчилар орасидаги энг яхшиси — Месси. Мен учун ҳар доим энг зўри Месси бўлган», — деди ҳужумчи.
Шу билан бирга, у Роналдинонинг ўйинларини кузатиш ҳам катта завқ бағишлаганини қайд этди. Адейеми «Барселона» тарихида клуб шарафини ҳимоя қилган бошқа кўплаб буюк футболчилар борлигини ҳам эътироф этди.
Ямал ҳақида: «Унда барча сифатлар бор»
Карим Адейеми Ламин Ямал билан ҳали шахсан танишиб улгурмаганини айтди. Бироқ у ёш футболчининг майдондаги ҳаракатларини юқори баҳолади.
«У майдонда ўзи ҳақида ҳаммасини кўрсатиб қўяди. У — ақлбовар қилмас даражада кучли футболчи. Унда юқори савияда ўйнаш учун керак бўлган барча сифатлар бор».
Адейемининг фикрича, Ямал нафақат ўзи гол ура олади, балки жамоадошлари учун ҳам хавфли вазиятлар яратади. Бу жиҳат янги ҳужумчи учун айниқса муҳим бўлиши мумкин.
Адейеми ва Ямал ҳамкорлиги қандай ишлаши мумкин?
Адейеми ўз ўйинида тезликдан фойдаланишни ва рақиб ҳимоячилари ортидаги бўш ҳудудларга очилишни яхши кўришини таъкидлади.
«Мен рақиб ортидан тезлик билан олдинга чиқиб, узатма қабул қилишни яхши кўрадиган футболчиман. Шу жиҳатдан жамоага жуда катта фойда келтира оламан».
Ямалнинг дриблинг орқали рақибларни ўзига жалб қилиши ва сўнгги узатмаларни амалга ошира олиши Адейеми учун қулай имкониятлар яратиши мумкин. Ҳужумчининг юқори тезлиги эса «Барселона»га қарши ҳимоя чизиғини ёриб ўтишда янги вариант тақдим этади.
«Барселона» ҳужумида янги жуфтлик шаклланмоқда
Адейеми янги жамоадоши билан яхши ўзаро ҳамкорлик шаклланишига ишонч билдирмоқда. Бироқ бу жуфтликнинг ҳақиқий салоҳияти расмий учрашувларда намоён бўлади.
Месси ва Роналдино каби афсоналарни эътироф этган ҳужумчи энди «Барселона»нинг янги авлоди билан биргаликда клубга фойда келтиришга ҳаракат қилади.
Сизнингча, Адейеми ва Ламин Ямал «Барселона» ҳужумида кучли жуфтликка айлана оладими? Фикрингизни изоҳларда қолдиринг.
…