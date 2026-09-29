Бразилия Австралияга қарши камбэк қилди: 4:2 ҳисобида ғалаба қозонди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Бразилия миллий жамоаси Австралияга қарши ўртоқлик учрашувида 4:2 ҳисобида ғалаба қозонди.
- Учрашувни эрта гол билан бошлаган бразилияликлар биринчи бўлимда ҳисобда ортда қолган бўлсалар-да, танаффусдан сўнг вазиятни ўзгартира олдилар.
- Иккинчи бўлимда Бруну Гимарайнс ва Винисиус Жуниор киритган голлар Бразилияга ғалабани тақдим этди.
Бразилия миллий жамоаси ўртоқлик учрашувида Австралия устидан 4:2 ҳисобида ғалаба қозонди. Жанубий америкаликлар учрашувни эрта гол билан бошлаган бўлса-да, биринчи бўлимнинг ўзида ҳисобда ортда қолди. Танаффусдан кейин эса вазиятни тубдан ўзгартириб, рақиб дарвозасига яна икки марта йўл топди.
Учрашувда олтита гол урилди, пеналтилар ҳам муҳим роль ўйнади.
Бразилия учрашувни эрта гол билан бошлади
Учрашув бошланганига атиги уч дақиқа бўлганида Бразилия ҳисобни очди.
Вандерсон жамоаси ҳужумини аниқ зарба билан якунлаб, бразилияликларни 1:0 ҳисобида олдинга олиб чиқди.
Бироқ эрта гол Австралияни тушкунликка туширмади. Аксинча, мезбонлар ташаббусни қўлга олиб, Бразилия дарвозаси олдида хавфли вазиятлар ярата бошлади.
Австралия биринчи бўлимда ҳисобни ўзгартирди
Австралиянинг босими 30-дақиқада ўз самарасини берди.
Алессандро Чиркатти ҳисобни тенглаштириб, жамоасига янги куч бағишлади — 1:1.
Орадан кўп ўтмай, австралияликлар яна бир бор бразилияликлар дарвозасини ишғол қилди.
34-дақиқада Коннор Меткалф гол уриб, Австралияни 2:1 ҳисобида олдинга олиб чиқди.
Шу тариқа, учрашувни эрта гол билан бошлаган Бразилия қисқа вақт ичида ҳисобда ортда қолиб кетди.
Рафиня пеналтидан ҳисобни тенглаштирди
Биринчи бўлим якунига яқин Бразилия яна ҳужумда фаоллашди ва пеналти тепиш ҳуқуқига эга бўлди.
11 метрлик жаримани Рафиня ишончли тарзда амалга оширди.
Шу тариқа, танаффус арафасида ҳисоб яна тенглашди — 2:2.
Биринчи бўлим шу ҳисобда якунланди.
Иккинчи бўлимда Бразилия ўз сўзини айтди
Танаффусдан кейин Бразилия ташаббусни тўлиқ ўз қўлига олишга ҳаракат қилди.
Жамоанинг ҳужумлари тобора хавфли тус олди ва 70-дақиқада бу босим ўз самарасини берди.
Бруну Гимарайнс рақиб дарвозасини ишғол қилиб, Бразилияни яна олдинга олиб чиқди — 3:2.
Австралия ҳисобни тенглаштириш учун ҳаракат қилган бир пайтда бразилияликлар яна бир бор имкониятдан унумли фойдаланди.
Винисиус Жуниор якуний ҳисобни ўрнатди
80-дақиқада Бразилия яна пеналти ишлаб олди.
Бу сафар 11 метрлик нуқта олдига Винисиус Жуниор келди. У имкониятни аниқ зарба билан голга айлантирди.
Шу тариқа, ҳисоб 4:2 кўринишига келди.
Қолган дақиқаларда Австралия ҳисобни қисқартиришга уринган бўлса-да, Бразилия ўз устунлигини сақлаб қолди.
Австралия – Бразилия: 2:4
Ўртоқлик учрашуви
Австралия – Бразилия — 2:4
Голлар:
Чиркатти — 30;
Меткалф — 34;
Вандерсон — 3;
Рафиня — 45;
Бруну Гимарайнс — 70;
Винисиус Жуниор — 80.
Шундай қилиб, Бразилия учрашувни эрта гол билан бошлаб, кейин ҳисобда ортда қолганига қарамай, иккинчи бўлимда вазиятни ўзгартирди ва Австралия устидан 4:2 ҳисобида ғалаба қозонди.
Бразилияликлар учун учрашувдаги энг муҳим жиҳатлардан бири — жамоанинг қийин вазиятдан чиқиб, иккинчи бўлимда ташаббусни яна ўз қўлига олгани бўлди.
Изоҳлар 0
…