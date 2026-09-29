Бразилия Австралияга қарши камбэк қилди: 4:2 ҳисобида ғалаба қозонди

·44·Спорт
Бразилия Австралияга қарши камбэк қилди: 4:2 ҳисобида ғалаба қозонди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Бразилия миллий жамоаси Австралияга қарши ўртоқлик учрашувида 4:2 ҳисобида ғалаба қозонди.
  • Учрашувни эрта гол билан бошлаган бразилияликлар биринчи бўлимда ҳисобда ортда қолган бўлсалар-да, танаффусдан сўнг вазиятни ўзгартира олдилар.
  • Иккинчи бўлимда Бруну Гимарайнс ва Винисиус Жуниор киритган голлар Бразилияга ғалабани тақдим этди.

Бразилия миллий жамоаси ўртоқлик учрашувида Австралия устидан 4:2 ҳисобида ғалаба қозонди. Жанубий америкаликлар учрашувни эрта гол билан бошлаган бўлса-да, биринчи бўлимнинг ўзида ҳисобда ортда қолди. Танаффусдан кейин эса вазиятни тубдан ўзгартириб, рақиб дарвозасига яна икки марта йўл топди.

Учрашувда олтита гол урилди, пеналтилар ҳам муҳим роль ўйнади.

Бразилия учрашувни эрта гол билан бошлади

Учрашув бошланганига атиги уч дақиқа бўлганида Бразилия ҳисобни очди.

Вандерсон жамоаси ҳужумини аниқ зарба билан якунлаб, бразилияликларни 1:0 ҳисобида олдинга олиб чиқди.

Бироқ эрта гол Австралияни тушкунликка туширмади. Аксинча, мезбонлар ташаббусни қўлга олиб, Бразилия дарвозаси олдида хавфли вазиятлар ярата бошлади.

Австралия биринчи бўлимда ҳисобни ўзгартирди

Австралиянинг босими 30-дақиқада ўз самарасини берди.

Алессандро Чиркатти ҳисобни тенглаштириб, жамоасига янги куч бағишлади — 1:1.

Орадан кўп ўтмай, австралияликлар яна бир бор бразилияликлар дарвозасини ишғол қилди.

34-дақиқада Коннор Меткалф гол уриб, Австралияни 2:1 ҳисобида олдинга олиб чиқди.

Шу тариқа, учрашувни эрта гол билан бошлаган Бразилия қисқа вақт ичида ҳисобда ортда қолиб кетди.

Рафиня пеналтидан ҳисобни тенглаштирди

Биринчи бўлим якунига яқин Бразилия яна ҳужумда фаоллашди ва пеналти тепиш ҳуқуқига эга бўлди.

11 метрлик жаримани Рафиня ишончли тарзда амалга оширди.

Шу тариқа, танаффус арафасида ҳисоб яна тенглашди — 2:2.

Биринчи бўлим шу ҳисобда якунланди.

Иккинчи бўлимда Бразилия ўз сўзини айтди

Танаффусдан кейин Бразилия ташаббусни тўлиқ ўз қўлига олишга ҳаракат қилди.

Жамоанинг ҳужумлари тобора хавфли тус олди ва 70-дақиқада бу босим ўз самарасини берди.

Бруну Гимарайнс рақиб дарвозасини ишғол қилиб, Бразилияни яна олдинга олиб чиқди — 3:2.

Австралия ҳисобни тенглаштириш учун ҳаракат қилган бир пайтда бразилияликлар яна бир бор имкониятдан унумли фойдаланди.

Винисиус Жуниор якуний ҳисобни ўрнатди

80-дақиқада Бразилия яна пеналти ишлаб олди.

Бу сафар 11 метрлик нуқта олдига Винисиус Жуниор келди. У имкониятни аниқ зарба билан голга айлантирди.

Шу тариқа, ҳисоб 4:2 кўринишига келди.

Қолган дақиқаларда Австралия ҳисобни қисқартиришга уринган бўлса-да, Бразилия ўз устунлигини сақлаб қолди.

Австралия – Бразилия: 2:4

Ўртоқлик учрашуви

Австралия – Бразилия — 2:4

Голлар:

  • Чиркатти — 30;

  • Меткалф — 34;

  • Вандерсон — 3;

  • Рафиня — 45;

  • Бруну Гимарайнс — 70;

  • Винисиус Жуниор — 80.

Шундай қилиб, Бразилия учрашувни эрта гол билан бошлаб, кейин ҳисобда ортда қолганига қарамай, иккинчи бўлимда вазиятни ўзгартирди ва Австралия устидан 4:2 ҳисобида ғалаба қозонди.

Бразилияликлар учун учрашувдаги энг муҳим жиҳатлардан бири — жамоанинг қийин вазиятдан чиқиб, иккинчи бўлимда ташаббусни яна ўз қўлига олгани бўлди.

Бразилия миллий жамоасиАвстралия миллий жамоасиВинисиус ЖуниорАлессандро Чиркатти
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Анчелотти Бразилияси 90+5-дақиқада шармандали мағлубиятдан қутулиб қолди!Анчелотти Бразилияси 90+5-дақиқада шармандали мағлубиятдан қутулиб қолди!25 сентябр 17:37Анчелотти Бразилиядаги танқидларга жавоб берди: “Бу менинг режаларимни ўзгартирмайди”Анчелотти Бразилиядаги танқидларга жавоб берди: “Бу менинг режаларимни ўзгартирмайди”Бугун 07:12Бразилия Япониядан реванш оладими? Плей-оффда катта синов...Бразилия Япониядан реванш оладими? Плей-оффда катта синов...29 июн 18:40Анчелоттининг сенсацион баёноти: Бразилия терма жамоаси инқирозининг асл сабаблари...Анчелоттининг сенсацион баёноти: Бразилия терма жамоаси инқирозининг асл сабаблари...31 июл 16:37Абрамов жамоаси камбэк қилди: «Динамо» «Шўртан»ни мағлуб этдиАбрамов жамоаси камбэк қилди: «Динамо» «Шўртан»ни мағлуб этди15 июл 00:16ЖЧ-2026: бугунги икки 1/8 финал ўйини учун аниқ прогноз...ЖЧ-2026: бугунги икки 1/8 финал ўйини учун аниқ прогноз...5 июл 21:04
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди