Алишер Ғаниев Қозоғистондаги Жаҳон чемпионатида шоҳсупага кўтарилди
Қозоғистонда спорт курашлари бўйича ўтказилаётган нуфузли Жаҳон чемпионатида Ўзбекистон миллий жамоаси илк медалини расмийлаштирди.
Юнон-рум кураши бўйича 60 килограммгача бўлган вазн тоифасида юртимиз шарафини ҳимоя қилган иқтидорли полвонимиз Алишер Ғаниев мусобақада юқори маҳорат намойиш этиб, жаҳон биринчилигининг бронза медалига сазовор бўлди.
Ҳал қилувчи баҳс ва германиялик рақиб устидан ғалаба
Мусобақанинг учинчи ўрни учун кечган беллашувда ҳамюртимиз ўзининг тажрибаси ва техник устунлигини тўлиқ намоён қилди:
Шоҳсупа учун кураш: Бронза медали учун баҳсда Ғаниев Германия терма жамоаси вакили билан гиламга кўтарилди;
Ишончли устунлик: Ўзбек курашчиси рақибига қарши фаол ва пухта режа билан ҳаракат қилиб, тўлиқ устунликни қўлга киритди ҳамда ғалабани нақд қилди;
Миллий терманинг илк соврини: Ушбу натижа Ўзбекистон терма жамоасининг Қозоғистондаги мазкур Жаҳон чемпионатида қўлга киритган дастлабки медали сифатида қайд этилди.
Жаҳон чемпионатларидаги кетма-кет муваффақият
Алишер Ғаниев учун бу Жаҳон чемпионатидаги биринчи муваффақият эмас:
Икки карра ЖЧ совриндори: Ўтган йилги жаҳон биринчилигида барча рақибларини енгиб, финалгача етиб борган ҳамюртимиз жорий турнирдаги бронза эвазига ўз коллекциясидаги жаҳон медаллари сонини иккитага етказди;
Халқаро аренадаги барқарорлик: Ёш ва умидли полвоннинг кетма-кет икки жаҳон чемпионатида совриндорлар қаторидан жой олиши унинг ўз вазн тоифасида дунёнинг етакчи курашчиларидан бири эканини яна бир бор исботлади.
Изоҳлар 0
…