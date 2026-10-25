Алишер Ғаниев Қозоғистондаги Жаҳон чемпионатида шоҳсупага кўтарилди

·56·Спорт
Алишер Ғаниев Қозоғистондаги Жаҳон чемпионатида шоҳсупага кўтарилди

Қозоғистонда спорт курашлари бўйича ўтказилаётган нуфузли Жаҳон чемпионатида Ўзбекистон миллий жамоаси илк медалини расмийлаштирди.

Юнон-рум кураши бўйича 60 килограммгача бўлган вазн тоифасида юртимиз шарафини ҳимоя қилган иқтидорли полвонимиз Алишер Ғаниев мусобақада юқори маҳорат намойиш этиб, жаҳон биринчилигининг бронза медалига сазовор бўлди.

Ҳал қилувчи баҳс ва германиялик рақиб устидан ғалаба

Мусобақанинг учинчи ўрни учун кечган беллашувда ҳамюртимиз ўзининг тажрибаси ва техник устунлигини тўлиқ намоён қилди:

  • Шоҳсупа учун кураш: Бронза медали учун баҳсда Ғаниев Германия терма жамоаси вакили билан гиламга кўтарилди;

  • Ишончли устунлик: Ўзбек курашчиси рақибига қарши фаол ва пухта режа билан ҳаракат қилиб, тўлиқ устунликни қўлга киритди ҳамда ғалабани нақд қилди;

  • Миллий терманинг илк соврини: Ушбу натижа Ўзбекистон терма жамоасининг Қозоғистондаги мазкур Жаҳон чемпионатида қўлга киритган дастлабки медали сифатида қайд этилди.

Жаҳон чемпионатларидаги кетма-кет муваффақият

Алишер Ғаниев учун бу Жаҳон чемпионатидаги биринчи муваффақият эмас:

  • Икки карра ЖЧ совриндори: Ўтган йилги жаҳон биринчилигида барча рақибларини енгиб, финалгача етиб борган ҳамюртимиз жорий турнирдаги бронза эвазига ўз коллекциясидаги жаҳон медаллари сонини иккитага етказди;

  • Халқаро аренадаги барқарорлик: Ёш ва умидли полвоннинг кетма-кет икки жаҳон чемпионатида совриндорлар қаторидан жой олиши унинг ўз вазн тоифасида дунёнинг етакчи курашчиларидан бири эканини яна бир бор исботлади.

Алишер ҒаниевЮнон-рум курашиЖаҳон чемпионатиЎзбекистон миллий жамоаси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Олтинга бир қадам: Алишер Ғаниев Аичи–Нагояда кумуш олдиОлтинга бир қадам: Алишер Ғаниев Аичи–Нагояда кумуш олди1 октябр 16:00Жалгасбай Бердимуратов 9:1 билан бронза медалини қўлга киритдиЖалгасбай Бердимуратов 9:1 билан бронза медалини қўлга киритди30 сентябр 18:52Айтжан Халмаханов япон рақибини енгиб, Осиё чемпиони бўлдиАйтжан Халмаханов япон рақибини енгиб, Осиё чемпиони бўлди30 сентябр 18:48Осиё ўйинларида академик эшкак эшувчиларимиз мусобақани шоҳсупада якунладиОсиё ўйинларида академик эшкак эшувчиларимиз мусобақани шоҳсупада якунлади24 сентябр 17:24Каннаваро Катанец схемаларидан нега воз кечганини очиқлади — 4-3-3 тактикаси таҳлилиКаннаваро Катанец схемаларидан нега воз кечганини очиқлади — 4-3-3 тактикаси таҳлили25 сентябр 06:25Шаҳзодбек Ярашев Грознийдаги йирик халқаро турнирда шоҳсупага кўтарилдиШаҳзодбек Ярашев Грознийдаги йирик халқаро турнирда шоҳсупага кўтарилди19 сентябр 10:13
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди