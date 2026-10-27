Ўзбекистон термаси Астанадаги ЖЧда кумуш ва бронза медалини қўлга киритди
Қозоғистон пойтахти Астана шаҳри мезбонлик қилаётган спорт курашлари бўйича навбатдаги жаҳон чемпионатида Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзолари муваффақиятли иштирок этмоқда. Юнон-рум кураши бўйича ўтказилган шиддатли ва муросасиз беллашувларда икки нафар ҳамюртимиз шоҳсупага кўтарилиб, терма жамоамиз ҳисобига қимматли медалларни ёздириб қўйди.
Жаҳоннинг энг кучли полвонлари гиламга чиққан мазкур мусобақада спортчиларимиз юқори ирода ва техник маҳорат намойиш этиб, мухлисларга ҳаяжонли дақиқаларни тақдим этишди.
Астанадаги баҳслар тафсилоти: Финал ва бронза тўқнашуви
Гиламда кечган ҳал қилувчи баҳслар қуйидагича якун топди:
Айтжан Халмахановнинг кумуш медали: Ҳамюртимиз Айтжан Халмаханов мусобақа давомида барча рақибларини ишончли тарзда мағлуб этиб, финал босқичигача етиб борди; олтин медаль учун кечган кескин курашда эронлик маҳоратли полвон Саид Леивейсига қарши баҳс олиб бориб, муросасиз тўқнашув якунида имкониятни бой берди ва жаҳон чемпионатининг кумуш медалига сазовор бўлди;
Озодбек Ҳалимбоевнинг бронза ғалабаси: Яна бир истеъдодли полвонимиз Озодбек Ҳалимбоев учинчи ўрин учун кечган драматик учрашувда Болгария терма жамоаси вакилига қарши гиламга чиқди; баҳс давомида аниқ усуллар ва тактик устунликни намойиш этган Озодбек рақибини мағлубиятга учратиб, жаҳон чемпионатининг бронза медалини қўлга киритди;
Жамоавий натижа: Юнон-рум курашчиларимизнинг ушбу ютуқлари Астанадаги жаҳон биринчилигида Ўзбекистон спорт делегациясининг умумжамоа ҳисобидаги мавқейини мустаҳкамлашга муҳим ҳисса қўшди.
Астана гиламларида жаҳон чемпионати баҳслари қизғин давом этмоқда ва ўзбекистонлик бошқа полвонлар ҳам келгуси кунларда совринли ўринлар учун беллашувларни давом эттиришади.
Изоҳлар 0
…