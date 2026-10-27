Ўзбекистон термаси Астанадаги ЖЧда кумуш ва бронза медалини қўлга киритди

·3·Спорт
Ўзбекистон термаси Астанадаги ЖЧда кумуш ва бронза медалини қўлга киритди

Қозоғистон пойтахти Астана шаҳри мезбонлик қилаётган спорт курашлари бўйича навбатдаги жаҳон чемпионатида Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзолари муваффақиятли иштирок этмоқда. Юнон-рум кураши бўйича ўтказилган шиддатли ва муросасиз беллашувларда икки нафар ҳамюртимиз шоҳсупага кўтарилиб, терма жамоамиз ҳисобига қимматли медалларни ёздириб қўйди.

Жаҳоннинг энг кучли полвонлари гиламга чиққан мазкур мусобақада спортчиларимиз юқори ирода ва техник маҳорат намойиш этиб, мухлисларга ҳаяжонли дақиқаларни тақдим этишди.

Астанадаги баҳслар тафсилоти: Финал ва бронза тўқнашуви

Гиламда кечган ҳал қилувчи баҳслар қуйидагича якун топди:

  • Айтжан Халмахановнинг кумуш медали: Ҳамюртимиз Айтжан Халмаханов мусобақа давомида барча рақибларини ишончли тарзда мағлуб этиб, финал босқичигача етиб борди; олтин медаль учун кечган кескин курашда эронлик маҳоратли полвон Саид Леивейсига қарши баҳс олиб бориб, муросасиз тўқнашув якунида имкониятни бой берди ва жаҳон чемпионатининг кумуш медалига сазовор бўлди;

  • Озодбек Ҳалимбоевнинг бронза ғалабаси: Яна бир истеъдодли полвонимиз Озодбек Ҳалимбоев учинчи ўрин учун кечган драматик учрашувда Болгария терма жамоаси вакилига қарши гиламга чиқди; баҳс давомида аниқ усуллар ва тактик устунликни намойиш этган Озодбек рақибини мағлубиятга учратиб, жаҳон чемпионатининг бронза медалини қўлга киритди;

  • Жамоавий натижа: Юнон-рум курашчиларимизнинг ушбу ютуқлари Астанадаги жаҳон биринчилигида Ўзбекистон спорт делегациясининг умумжамоа ҳисобидаги мавқейини мустаҳкамлашга муҳим ҳисса қўшди.

Астана гиламларида жаҳон чемпионати баҳслари қизғин давом этмоқда ва ўзбекистонлик бошқа полвонлар ҳам келгуси кунларда совринли ўринлар учун беллашувларни давом эттиришади.

Айтжан ХалмахановОзодбек ҲалимбоевЮнон-рум курашиСпорт курашлари бўйича жаҳон чемпионати
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Айтжан Халмаханов япон рақибини енгиб, Осиё чемпиони бўлдиАйтжан Халмаханов япон рақибини енгиб, Осиё чемпиони бўлди30 сентябр 18:48Бугун Аичи–Нагояда Ўзбекистондан 9 та медаль: икки олтин қўлга киритилдиБугун Аичи–Нагояда Ўзбекистондан 9 та медаль: икки олтин қўлга киритилди30 сентябр 19:43Алишер Ғаниев Қозоғистондаги Жаҳон чемпионатида шоҳсупага кўтарилдиАлишер Ғаниев Қозоғистондаги Жаҳон чемпионатида шоҳсупага кўтарилди25 октябр 19:33Олтинга бир қадам: Алишер Ғаниев Аичи–Нагояда кумуш олдиОлтинга бир қадам: Алишер Ғаниев Аичи–Нагояда кумуш олди1 октябр 16:00Жалгасбай Бердимуратов 9:1 билан бронза медалини қўлга киритдиЖалгасбай Бердимуратов 9:1 билан бронза медалини қўлга киритди30 сентябр 18:5245 та олтин ва Осиёда учинчи ўрин: Ўзбекистон пара спортида тарихий рекорд ўрнатди45 та олтин ва Осиёда учинчи ўрин: Ўзбекистон пара спортида тарихий рекорд ўрнатди24 октябр 20:05
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди