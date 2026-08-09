Оғир атлетика: Азизбек Дадажонов Осиё чемпионатида шоҳсупага кўтарилди

·63·Спорт
Оғир атлетика: Азизбек Дадажонов Осиё чемпионатида шоҳсупага кўтарилди
Қисқача

Азизбек Дадажонов Тошкентда ўтаётган ўсмирлар ва ёшлар ўртасидаги Осиё чемпионатида -60 кг вазн тоифасида силтаб кўтаришда 134 кг натижа қайд этиб, бронза медалини қўлга киритди. Ўзбекистонлик спортчининг шоҳсупага кўтарилиши мусобақанинг иккинчи кунида қайд этилди. 2026 йилги Осиё чемпионати 7–14 август кунлари Тошкентда ўтказилмоқда ва Ўзбекистон терма жамоаси медаллар жамғармасини кўпайтиришда давом этмоқда.

Тошкентда ўтаётган оғир атлетика бўйича ўсмирлар ва ёшлар ўртасидаги Осиё чемпионати Ўзбекистон терма жамоаси учун навбатдаги медални тақдим этди. -60 кг вазн тоифасида иштирок этган Азизбек Дадажонов силтаб кўтаришда 134 кг натижа қайд этиб, бронза медалини қўлга киритди.

Ҳамюртимизнинг шоҳсупага кўтарилиши чемпионатнинг иккинчи кунида қайд этилди. Бу натижа мезбон терма жамоанинг қитъа биринчилигидаги медаллар жамғармасини яна бойитди.

Ҳал қилувчи натижа — 134 килограмм

Азизбек Дадажонов ўсмирлар ўртасида -60 кг вазн тоифасида Ўзбекистон шарафини ҳимоя қилди.

Мусобақанинг силтаб кўтариш машқида у 134 килограммни муваффақиятли кўтарди. Айнан шу натижа Дадажоновга учинчи ўрин ва Осиё чемпионатининг бронза медалини тақдим этди.

Оғир атлетикада битта муваффақиятли уриниш ҳам якуний натижани кескин ўзгартириши мумкин. Бу сафар 134 кглик кўрсаткич ўзбекистонлик спортчини қитъа шоҳсупасига олиб чиқди.

Ўзбекистон терма жамоаси медалларини кўпайтирмоқда

Мусобақанинг иккинчи куни ҳам Ўзбекистон делегацияси учун муваффақиятли кечди. ЎзА маълумотига кўра, Дадажоновнинг натижаси Осиё чемпионатида терма жамоамиз ҳисобига навбатдаги медални қўшди.

Чемпионатнинг илк кунида ҳам Ўзбекистон вакиллари шоҳсупага кўтарилган эди. Шу тариқа, мезбон спортчилар мусобақанинг дастлабки кунлариданоқ медаллар учун курашда фаол иштирок этмоқда.

Қитъанинг ёш кучлилари Тошкентда жамланган

2026 йилги ўсмирлар ва ёшлар ўртасидаги Осиё чемпионати 7–14 август кунлари Тошкентда ўтказилмоқда. Расмий регламентга кўра, мусобақага Осиёнинг турли мамлакатларидан истиқболли оғир атлетикачилар ташриф буюрган.

Тошкент сўнгги йилларда оғир атлетика бўйича йирик халқаро мусобақаларни қабул қилиб келмоқда. 2021 йилда шаҳарда ҳам ёшлар ўртасидаги жаҳон чемпионати, ҳам катталар ўртасидаги жаҳон чемпионати ташкил этилган.

Дадажонов учун муҳим халқаро натижа

Ёш спортчи учун Осиё чемпионатидаги бронза оддий медалдан кўпроқ аҳамият касб этади. Қитъа миқёсидаги рақобатда шоҳсупага чиқиш кейинги халқаро стартлар олдидан ҳам тажриба, ҳам ишонч беради.

Дадажонов аввал ички мусобақаларда ҳам ўзини кўрсатган. 2025 йилги «Президент Олимпиадаси» доирасида у -55 кг вазн тоифасида ғолиб чиққан эди.

Энди унинг натижалари халқаро майдонда ҳам медалга айланмоқда.

Тошкентдаги кураш ҳали давом этади

Осиё чемпионати 14 августгача давом этади. Демак, Ўзбекистон терма жамоаси олдида медаллар жамғармасини яна бойитиш учун бир қатор имкониятлар бор.

Азизбек Дадажонов эса 134 кглик натижа билан чемпионатнинг дастлабки кунларидаёқ ўз номини совриндорлар қаторига киритди.

Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.

Азизбек ДадажоновТошкентЎзбекистонЎзА
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Рубен Аморим Челхидан учралган мағлубиятдан кейин Милан футболчиларини огоҳлантирдиРубен Аморим Челхидан учралган мағлубиятдан кейин Милан футболчиларини огоҳлантирдиБугун, 13:12Гарри Кейннинг «Олтин тўп»га даъвогарлиги муҳокамаларга сабаб бўлмоқдаГарри Кейннинг «Олтин тўп»га даъвогарлиги муҳокамаларга сабаб бўлмоқдаБугун, 13:11Челси устози Хаби Алонсо Ромео Лавиани нима учун алмаштирмаганини тушунтирдиЧелси устози Хаби Алонсо Ромео Лавиани нима учун алмаштирмаганини тушунтирдиБугун, 12:51Родри "Барселона"ни танлади: Моуриню трансфердан қаттиқ ғазабдаРодри "Барселона"ни танлади: Моуриню трансфердан қаттиқ ғазабдаБугун, 12:33Родриг Де Пол Лионель Мессининг отаси хотирасига бағишлаб гол урдиРодриг Де Пол Лионель Мессининг отаси хотирасига бағишлаб гол урдиБугун, 12:30Федерико Вальверде Моуриньюнинг қайтишига муносабат билдирдиФедерико Вальверде Моуриньюнинг қайтишига муносабат билдирдиБугун, 12:00
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)