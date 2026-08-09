Оғир атлетика: Азизбек Дадажонов Осиё чемпионатида шоҳсупага кўтарилди
Азизбек Дадажонов Тошкентда ўтаётган ўсмирлар ва ёшлар ўртасидаги Осиё чемпионатида -60 кг вазн тоифасида силтаб кўтаришда 134 кг натижа қайд этиб, бронза медалини қўлга киритди. Ўзбекистонлик спортчининг шоҳсупага кўтарилиши мусобақанинг иккинчи кунида қайд этилди. 2026 йилги Осиё чемпионати 7–14 август кунлари Тошкентда ўтказилмоқда ва Ўзбекистон терма жамоаси медаллар жамғармасини кўпайтиришда давом этмоқда.
Тошкентда ўтаётган оғир атлетика бўйича ўсмирлар ва ёшлар ўртасидаги Осиё чемпионати Ўзбекистон терма жамоаси учун навбатдаги медални тақдим этди. -60 кг вазн тоифасида иштирок этган Азизбек Дадажонов силтаб кўтаришда 134 кг натижа қайд этиб, бронза медалини қўлга киритди.
Ҳамюртимизнинг шоҳсупага кўтарилиши чемпионатнинг иккинчи кунида қайд этилди. Бу натижа мезбон терма жамоанинг қитъа биринчилигидаги медаллар жамғармасини яна бойитди.
Ҳал қилувчи натижа — 134 килограмм
Азизбек Дадажонов ўсмирлар ўртасида -60 кг вазн тоифасида Ўзбекистон шарафини ҳимоя қилди.
Мусобақанинг силтаб кўтариш машқида у 134 килограммни муваффақиятли кўтарди. Айнан шу натижа Дадажоновга учинчи ўрин ва Осиё чемпионатининг бронза медалини тақдим этди.
Оғир атлетикада битта муваффақиятли уриниш ҳам якуний натижани кескин ўзгартириши мумкин. Бу сафар 134 кглик кўрсаткич ўзбекистонлик спортчини қитъа шоҳсупасига олиб чиқди.
Ўзбекистон терма жамоаси медалларини кўпайтирмоқда
Мусобақанинг иккинчи куни ҳам Ўзбекистон делегацияси учун муваффақиятли кечди. ЎзА маълумотига кўра, Дадажоновнинг натижаси Осиё чемпионатида терма жамоамиз ҳисобига навбатдаги медални қўшди.
Чемпионатнинг илк кунида ҳам Ўзбекистон вакиллари шоҳсупага кўтарилган эди. Шу тариқа, мезбон спортчилар мусобақанинг дастлабки кунлариданоқ медаллар учун курашда фаол иштирок этмоқда.
Қитъанинг ёш кучлилари Тошкентда жамланган
2026 йилги ўсмирлар ва ёшлар ўртасидаги Осиё чемпионати 7–14 август кунлари Тошкентда ўтказилмоқда. Расмий регламентга кўра, мусобақага Осиёнинг турли мамлакатларидан истиқболли оғир атлетикачилар ташриф буюрган.
Тошкент сўнгги йилларда оғир атлетика бўйича йирик халқаро мусобақаларни қабул қилиб келмоқда. 2021 йилда шаҳарда ҳам ёшлар ўртасидаги жаҳон чемпионати, ҳам катталар ўртасидаги жаҳон чемпионати ташкил этилган.
Дадажонов учун муҳим халқаро натижа
Ёш спортчи учун Осиё чемпионатидаги бронза оддий медалдан кўпроқ аҳамият касб этади. Қитъа миқёсидаги рақобатда шоҳсупага чиқиш кейинги халқаро стартлар олдидан ҳам тажриба, ҳам ишонч беради.
Дадажонов аввал ички мусобақаларда ҳам ўзини кўрсатган. 2025 йилги «Президент Олимпиадаси» доирасида у -55 кг вазн тоифасида ғолиб чиққан эди.
Энди унинг натижалари халқаро майдонда ҳам медалга айланмоқда.
Тошкентдаги кураш ҳали давом этади
Осиё чемпионати 14 августгача давом этади. Демак, Ўзбекистон терма жамоаси олдида медаллар жамғармасини яна бойитиш учун бир қатор имкониятлар бор.
Азизбек Дадажонов эса 134 кглик натижа билан чемпионатнинг дастлабки кунларидаёқ ўз номини совриндорлар қаторига киритди.
Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.
…