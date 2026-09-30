Айтжан Халмаханов япон рақибини енгиб, Осиё чемпиони бўлди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Айтжан Халмаханов юнон-рум кураши бўйича –67 килограмм вазн тоифасида Осиё ўйинлари чемпиони бўлди.
- У финалда мезбон Япония вакили Кётаро Согабени 3:2 ҳисобида мағлуб этди.
- Бу ғалаба Ўзбекистон делегацияси учун Аичи–Нагоя Осиё ўйинларидаги яна бир олтин медал бўлди.
Аичи–Нагояда Ўзбекистон делегацияси ҳисобида яна бир олтин медаль пайдо бўлди. Юнон-рум кураши бўйича –67 килограмм вазн тоифасида иштирок этган Айтжан Халмаханов финалда мезбон Япония вакили Кётаро Согабени 3:2 ҳисобида мағлуб этиб, Осиё ўйинлари чемпионига айланди.
Бу ҳақда Ўзбекистон Миллий олимпия қўмитаси хабар берди.
Финалдаги 3:2 — чемпионликка тенг ғалаба
Айтжан Халмаханов учун мусобақанинг энг муҳим беллашуви айнан финалда бўлди. Унинг қаршисида эса нафақат кучли рақиб, балки мезбон мамлакат вакили — Кётаро Согабе турган эди.
Татамидаги баҳс кутилганидек муросасиз кечди. Ҳар бир очко учун жиддий кураш олиб борилган финалда Халмаханов якуний ҳисобда 3:2 устун келди.
Шу бир очколик фарқ ўзбек полвонига Осиё ўйинлари чемпионлигини тақдим этди.
Айтжан Халмаханов — Аичи–Нагоя-2026 Осиё ўйинлари чемпиони!
Мезбон спортчисига қарши катта синов
Япония вакили билан финалда куч синашнинг ўзи Халмаханов учун қўшимча босимни англатарди. Мезбон спортчи ўз мухлислари қаршисида чемпионлик учун курашди.
Бироқ Айтжан Халмаханов ҳал қилувчи паллада ўзини йўқотмади.
3:2 ҳисобидаги ғалаба унинг финалдаги ҳар бир имкониятдан унумли фойдаланганини кўрсатди. Энг муҳими, беллашувнинг охирида устунликни сақлаб қолган ўзбек полвони чемпионликни қўлга киритди.
Ўзбекистон учун яна бир олтин
Аичи–Нагоя Осиё ўйинларида Ўзбекистон спортчилари медаллар учун курашни давом эттирмоқда.
Халмахановнинг чемпионлиги мамлакат делегацияси учун яна бир қимматли натижа бўлди. Айниқса, юнон-рум кураши каби куч ва тактик маҳорат ҳал қилувчи аҳамиятга эга бўлган спорт турида финалда ғалаба қозониш алоҳида эътиборга лойиқ.
Мезбон мамлакат вакили устидан қозонилган 3:2 ҳисобидаги ғалаба эса бу олтин медални янада ёрқин натижа сифатида кўрсатди.
Финалнинг энг муҳим рақами — 3:2
Курашда баъзан катта фарқ билан эмас, айнан битта очко билан қўлга киритилган ғалаба чемпионликни белгилайди.
Айтжан Халмахановнинг финали ҳам шундай беллашувлардан бири бўлди. 3:2 ҳисобидаги натижа баҳс қанчалик кескин кечганини англатади.
Бироқ шоҳсупада ҳисоб эмас, ғалаба қайд этилади. Халмаханов учун эса бу рақам энди Осиё ўйинлари чемпионлиги билан боғланади.
Олтин медаль Ўзбекистонга!
Аичи ва Нагоя шаҳарларида ўтаётган Осиё ўйинларида юртимиз спортчилари учун медаллар пойгаси давом этмоқда.
Айтжан Халмаханов эса бугунги кунда Ўзбекистон байроғини шоҳсупанинг энг юқори поғонасига олиб чиққан навбатдаги спортчилардан бирига айланди.
У финалда мезбон япон полвонини 3:2 ҳисобида енгди ва юнон-рум кураши бўйича –67 килограмм вазн тоифасида Осиё ўйинлари чемпиони бўлди.
Мезбон майдонида, ҳал қилувчи финалда ва атиги бир очколик устунлик билан — Айтжан Халмаханов Ўзбекистонга навбатдаги олтинни тақдим этди.
Изоҳлар 0
…