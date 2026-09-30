Айтжан Халмаханов япон рақибини енгиб, Осиё чемпиони бўлди

·31·Спорт
Айтжан Халмаханов япон рақибини енгиб, Осиё чемпиони бўлди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Айтжан Халмаханов юнон-рум кураши бўйича –67 килограмм вазн тоифасида Осиё ўйинлари чемпиони бўлди.
  • У финалда мезбон Япония вакили Кётаро Согабени 3:2 ҳисобида мағлуб этди.
  • Бу ғалаба Ўзбекистон делегацияси учун Аичи–Нагоя Осиё ўйинларидаги яна бир олтин медал бўлди.

Аичи–Нагояда Ўзбекистон делегацияси ҳисобида яна бир олтин медаль пайдо бўлди. Юнон-рум кураши бўйича –67 килограмм вазн тоифасида иштирок этган Айтжан Халмаханов финалда мезбон Япония вакили Кётаро Согабени 3:2 ҳисобида мағлуб этиб, Осиё ўйинлари чемпионига айланди.

Бу ҳақда Ўзбекистон Миллий олимпия қўмитаси хабар берди.

Финалдаги 3:2 — чемпионликка тенг ғалаба

Айтжан Халмаханов учун мусобақанинг энг муҳим беллашуви айнан финалда бўлди. Унинг қаршисида эса нафақат кучли рақиб, балки мезбон мамлакат вакили — Кётаро Согабе турган эди.

Татамидаги баҳс кутилганидек муросасиз кечди. Ҳар бир очко учун жиддий кураш олиб борилган финалда Халмаханов якуний ҳисобда 3:2 устун келди.

Шу бир очколик фарқ ўзбек полвонига Осиё ўйинлари чемпионлигини тақдим этди.

Айтжан Халмаханов — Аичи–Нагоя-2026 Осиё ўйинлари чемпиони!

Мезбон спортчисига қарши катта синов

Япония вакили билан финалда куч синашнинг ўзи Халмаханов учун қўшимча босимни англатарди. Мезбон спортчи ўз мухлислари қаршисида чемпионлик учун курашди.

Бироқ Айтжан Халмаханов ҳал қилувчи паллада ўзини йўқотмади.

3:2 ҳисобидаги ғалаба унинг финалдаги ҳар бир имкониятдан унумли фойдаланганини кўрсатди. Энг муҳими, беллашувнинг охирида устунликни сақлаб қолган ўзбек полвони чемпионликни қўлга киритди.

Ўзбекистон учун яна бир олтин

Аичи–Нагоя Осиё ўйинларида Ўзбекистон спортчилари медаллар учун курашни давом эттирмоқда.

Халмахановнинг чемпионлиги мамлакат делегацияси учун яна бир қимматли натижа бўлди. Айниқса, юнон-рум кураши каби куч ва тактик маҳорат ҳал қилувчи аҳамиятга эга бўлган спорт турида финалда ғалаба қозониш алоҳида эътиборга лойиқ.

Мезбон мамлакат вакили устидан қозонилган 3:2 ҳисобидаги ғалаба эса бу олтин медални янада ёрқин натижа сифатида кўрсатди.

Финалнинг энг муҳим рақами — 3:2

Курашда баъзан катта фарқ билан эмас, айнан битта очко билан қўлга киритилган ғалаба чемпионликни белгилайди.

Айтжан Халмахановнинг финали ҳам шундай беллашувлардан бири бўлди. 3:2 ҳисобидаги натижа баҳс қанчалик кескин кечганини англатади.

Бироқ шоҳсупада ҳисоб эмас, ғалаба қайд этилади. Халмаханов учун эса бу рақам энди Осиё ўйинлари чемпионлиги билан боғланади.

Олтин медаль Ўзбекистонга!

Аичи ва Нагоя шаҳарларида ўтаётган Осиё ўйинларида юртимиз спортчилари учун медаллар пойгаси давом этмоқда.

Айтжан Халмаханов эса бугунги кунда Ўзбекистон байроғини шоҳсупанинг энг юқори поғонасига олиб чиққан навбатдаги спортчилардан бирига айланди.

У финалда мезбон япон полвонини 3:2 ҳисобида енгди ва юнон-рум кураши бўйича –67 килограмм вазн тоифасида Осиё ўйинлари чемпиони бўлди.

Мезбон майдонида, ҳал қилувчи финалда ва атиги бир очколик устунлик билан — Айтжан Халмаханов Ўзбекистонга навбатдаги олтинни тақдим этди.

Айтжан ХалмахановАичи–Нагоя 2026Осиё ўйинлариЮнон-рум кураши
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Самариддин Қўчқоров тожикистонлик рақибини енгиб, бронза олдиСамариддин Қўчқоров тожикистонлик рақибини енгиб, бронза олдиБугун 18:44Жалгасбай Бердимуратов 9:1 билан бронза медалини қўлга киритдиЖалгасбай Бердимуратов 9:1 билан бронза медалини қўлга киритдиБугун 18:52Олти нафар спорт юлдузимиз «Мард ўғлон» мукофоти билан тақдирландиОлти нафар спорт юлдузимиз «Мард ўғлон» мукофоти билан тақдирланди29 июн 18:07Фабио Каннаваро сирни очди: Сурияга қарши кимлар ўйнайди?Фабио Каннаваро сирни очди: Сурияга қарши кимлар ўйнайди?Бугун 19:16Жанни Инфантино Шавкат Мирзиёев билан учрашди: футболда катта режаларЖанни Инфантино Шавкат Мирзиёев билан учрашди: футболда катта режаларБугун 18:58Олтинга бир қадам: Абдураҳим Нутфуллоев Аичи–Нагояда кумуш олдиОлтинга бир қадам: Абдураҳим Нутфуллоев Аичи–Нагояда кумуш олдиБугун 18:55
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди