Осиё ўйинларида академик эшкак эшувчиларимиз мусобақани шоҳсупада якунлади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- ХХ ёзги Осиё ўйинларида Ўзбекистон академик эшкак эшиш терма жамоаси 2 та кумуш ва 1 та бронза медалини қўлга киритди.
- Аёллар ўртасидаги W2- жуфтлик баҳсларида Айдана Сметуллаева ва Анна Аксёнова кумуш медални, эркаклар ўртасидаги M4- дастурида Дилшод Худойбердиев, Фазлиддин Каримов, Алишер Турдиев ва Максим Голубев экипажи ҳам кумуш медални, M4x дастурида эса Давржон Давронов, Шаҳбоз Холмурзаев, Меҳрожбек Маматқулов ва Павел Сорин квартет бронза медалин…
Япониянинг Аичи ва Нагоя шаҳарлари мезбонлик қилаётган ХХ ёзги Осиё ўйинларида Ўзбекистон академик эшкак эшиш терма жамоаси ўз иштирокини мислсиз жасорат ва навбатдаги медаллар серияси билан муваффақиятли якунлади. Ўзбекистон Миллий олимпия қўмитаси матбуот хизмати маълум қилишича, финал пойгаларининг сўнгги ҳал қилувчи босқичида ҳамюртларимиз бир йўла 2 та кумуш ва 1 та бронза медалига сазовор бўлиб, делегациямиз ғазнасини бойитишди. Аёллар ўртасидаги кечган W2- жуфтлик баҳсларида Айдана Сметуллаева ва Анна Аксёнова тандеми юксак маҳорат намойиш этиб, марра чизиғини иккинчи бўлиб кесиб ўтди ҳамда кумуш медални нақд қилди.
Эркаклар ўртасидаги жамоавий баҳсларда ҳам экипажларимиз шоҳсупага мустаҳкам ўрнашиб олди: тўртлик дастури бўлмиш M4x пойгасида Давржон Давронов, Шаҳбоз Холмурзаев, Меҳрожбек Маматқулов ва Павел Сориндан иборат квартет кучли учликни якунлаб, бронза медалини қўлга киритди. Яна бир эркаклар тўртлиги — M4- дастурида сувга тушган Дилшод Худойбердиев, Фазлиддин Каримов, Алишер Турдиев ва Максим Голубев экипажи эса қитъанинг энг кучли рақиблари билан шиддатли курашда 2-ўринни эгаллаб, Ўзбекистон ҳисобига навбатдаги кумуш медални ёзиб қўйди. Ушбу ғалабалар академик эшкак эшиш бўйича Ўзбекистон миллий мактаби қитъада нафақат яккалик, балки жуфтлик ва тўртлик экипажлари бўйича ҳам мутлақ етакчи эканини яна бир бор исботлади.
Хўш, бир мусобақада бир нечта йўналишда шоҳсупага кўтарилган спортчиларимизнинг феномени нимада, экипажларнинг бундай барқарорлиги келгуси Олимпия циклида қандай имкониятлар очади ва сув спорти делегациямизнинг умумжамоа ҳисобидаги ўрнини қандай мустаҳкамлади?
«2 та кумуш, 1 та бронза ва квартетлар шиддати»: Мусобақа якунининг 5 та асосий нуқтаси
Миллий олимпия қўмитаси тақдим этган якуний натижалардан энг муҳим кўрсаткичлар:
Иштирокни 3 та медаль билан муҳрлаш: Академик эшкак эшувчиларимиз Осиё ўйинларидаги баҳсларни бир кунда 2 та кумуш ва 1 та бронза билан якунлади;
Сметуллаева ва Аксёновадан кумуш финиш: W2- аёллар жуфтлигида ҳамюртларимиз фақатгина ғолибни олдинга ўтказиб, қитъа вице-чемпионига айланди;
M4x квартетининг бронза зафари: Давронов, Холмурзаев, Маматқулов ва Сорин тўртлиги тўхтовсиз рақобатда шоҳсупанинг 3-поғонасини эгаллади;
M4- экипажининг кумуш марраси: Худойбердиев, Каримов, Турдиев ва Голубев тандеми муросасиз кечган финалда 2-ўринни расмийлаштирди;
Универсал маҳорат намойиши: Аввалги кунларда яккалик ва жуфтликда шоҳсупага кўтарилган атлетларимиз тўртликлар таркибида ҳам медаль жамғариб, юқори жисмоний чидамлилигини кўрсатди.
«Аичи-Нагоя-2026»: Академик эшкак эшиш дастурлари ва қўлга киритилган медаллар таҳлили
Сўнгги уч дастур, унда иштирок этган таркиблар ва қайд этилган натижалар таққоси:
Йўналиш ва дастур
Иштирок этган экипаж аъзолари
Қўлга киритилган медаль
Баҳснинг хусусияти ва рақобат шиддати
W2- (Аёллар жуфтлик)
Айдана Сметуллаева ва Анна Аксёнова
Кумуш медаль (2-ўрин)
Осиёнинг энг тезкор аёллар жуфтликлари орасида кучли финиш
M4- (Эркаклар тўртлик)
Д. Худойбердиев, Ф. Каримов, А. Турдиев, М. Голубев
Кумуш медаль (2-ўрин)
Мукаммал синхронлик ва юқори тезликда кечган кумуш пойга
M4x (Эркаклар тўртлик)
Д. Давронов, Ш. Холмурзаев, М. Маматқулов, П. Сорин
Бронза медаль (3-ўрин)
Тўртлик парвоз: кескин курашда олинган қимматли бронза
Якуний умумий кўрсаткич
Барча 3 та финал дастури кесимида
3 та медаль (2 кумуш, 1 бронза)
Ўзбекистон эшкак эшиш мактабининг мусобақадаги муваффақиятли нуқтаси
Спорт экспертизаси ва таҳлил: Нега тўртликлар ва жуфтликлар натижаси стратегик муваффақият саналади?
Халқаро спорт таҳлилчилари ва миллий мураббийлар штабининг хулосалари:
Квартетлар бирдамлиги — мактаб камолоти белгиси: Яккалик қайиқларда спортчи фақат ўз кучига таянса, M4- ва M4x каби тўрт кишилик қайиқларда тўрт спортчининг бир нафас, бир сония ва бир тезликда ҳаракатланиши талаб этилади; иккита тўртлигимизнинг ҳам бирданига шоҳсупага чиқиши жамоавий синхронлик энг юқори нуқтага чиққанини исботлайди;
Етакчиларнинг икки карра қаҳрамонлиги: Шаҳбоз Холмурзаев (яккаликда кумуш олган), Маматқулов ва Сорин (жуфтликда кумуш олган), Турдиев ва Голубев (жуфтликда бронза олган) каби спортчиларнинг қисқа вақт ичида яна катта тўртликлар сафида рингга (пойгага) тушиб совриндор бўлиши уларнинг мислсиз жисмоний тикланиш қобилиятини намоён этди;
Аёллар эшкак эшишидаги муҳим ютуқ: Айдана Сметуллаева ва Анна Аксёнованинг кумуш медали аёллар ўртасидаги дастурларда ҳам Ўзбекистон Осиё элитаси билан тенгма-тенг кураша оладиган янги авлодни тарбиялаб чиқарганини яққол кўрсатди;
ХХ Осиё ўйинларида умумжамоа пойдевори: Академик эшкак эшувчиларимизнинг ушбу мусобақани бир нечта олтин, кумуш ва бронзалар пакети билан якунлаши делегациямизнинг медаллар сифати ва умумий жадвалдаги ўрнини топ-10 таликда мустаҳкам сақлаб қолишда бош омиллардан бирига айланди.
Япония сув ҳавзаларида мардонавор кураш олиб борган эшкак эшувчиларимиз «Аичи-Нагоя-2026» баҳсларида миллий байроғимизни яна уч бор сарбаланд қилди.
Сизнингча, академик эшкак эшувчиларимизнинг бир кунда бир нечта дастурда шоҳсупага чиқиши ва 3 та медаль жамғариши Ўзбекистон сув спортининг келгуси Олимпия ўйинларидаги истиқболини қанчалик кафолатлайди? Квартетларимиз ва қизларимизнинг кумуш-бронза марраларига шахсан қандай баҳо берасиз? Ўз фикр-мулоҳазаларингиз ва чемпионларга тилакларингизни изоҳларда қолдиринг ҳамда миллий ғурур бағишловчи ушбу мақолани барча спорт ихлосмандлари билан баҳам кўринг!
Изоҳлар 0
…