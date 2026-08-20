U-20 жаҳон чемпионатида Ўзбекистон делегацияси янги медалларни қўлга киритди

·0·Спорт
U-20 жаҳон чемпионатида Ўзбекистон делегацияси янги медалларни қўлга киритди

Словакияда спорт курашлари бўйича ўтказилаётган 20 ёшгача бўлган (U-20) спортчилар ўртасидаги Жаҳон чемпионатида навбатдаги беллашувлар якунланди. Мусобақанинг навбатдаги кунида Ўзбекистон терма жамоаси аъзолари 1 та кумуш ва 2 та бронза медалини қўлга киритиб, совриндорлар сафини кенгайтирди. Юнон-рум кураши бўйича терма жамоамиз умумжамоа ҳисобида кучли учликдан жой олди.

Қўлга киритилган янги медаллар ва юнон-рум кураши натижалари

Ўзбекистонлик ёш полвонлар шиддатли баҳсларда қуйидаги совринли ўринларни эгаллади:

  • Кумуш медал: Достонбек Орипов (-60 кг)

  • Бронза медали: Нилуфар Нурмуҳаммадова (-50 кг)

  • Бронза медали: Соҳибжамол Эсбўсинова (-53 кг)

Юнон-рум кураши баҳслари якунларига кўра, Ўзбекистон терма жамоаси жами 95 очко жамғарган ҳолда Россия ва Эрон терма жамоаларидан кейин умумжамоа ҳисобида фахрли 3-ўринни эгаллади.

U-20 Жаҳон чемпионати: Ўзбекистон вакилларининг ҳолати ва бугунги беллашувлар

Вазн тоифаси

Спортчи / Босқич

Рақиб ва давлат

Медал мақоми

-60 кг

Достонбек Орипов

Кумуш медал (қўлга киритилди)

-50 кг

Нилуфар Нурмуҳаммадова

Бронза медали (қўлга киритилди)

-53 кг

Соҳибжамол Эсбўсинова

Бронза медали (қўлга киритилди)

-65 кг

Муҳайё Нарзиллоева (Финал)

Маргарита Салназарян (Россия)

Олтин медал учун баҳс

-62 кг

Феруза Кайратдинова / Ў. Ўзмез

Йифан Чжу (Хитой)

Бронза медали учун баҳс

Бугун кечки дастурдаги ҳал қилувчи жанглар

20 август кунги кечки дастурда ўзбекистонлик икки нафар қиз шоҳсупа учун гиламга чиқади:

  • -65 кг вазнда: Муҳайё Нарзиллоева жаҳон чемпионлиги (олтин медал) учун россиялик Маргарита Салназарянга қарши финал беллашувида иштирок этади.

  • -62 кг вазнда: Феруза Кайратдинова бронза медали учун баҳс олиб боради.

Сизнингча, Муҳайё Нарзиллоева финал баҳсида ғалаба қозониб, Ўзбекистон ҳисобига жаҳон чемпионлигининг навбатдаги олтин медалини қўшиб қўя оладими?

Ўз фикр ва тилакларингизни изоҳларда қолдиринг ҳамда ёш полвонларимизни қўллаб-қувватлаш учун ушбу хушхабарни яқинларингизга улашинг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Жоау Палиня Баварияни тарк этиб, Бенфикага ўтмоқдаЖоау Палиня Баварияни тарк этиб, Бенфикага ўтмоқдаБугун, 21:54Ўзбекистонлик қизлар Жаҳон чемпионати учун курашади: рақиблар маълумЎзбекистонлик қизлар Жаҳон чемпионати учун курашади: рақиблар маълумБугун, 21:35«Уларни тўхтатадиган куч йўқ»: Пол Мерсон «Арсенал»нинг АПЛдаги устунлиги ҳақида«Уларни тўхтатадиган куч йўқ»: Пол Мерсон «Арсенал»нинг АПЛдаги устунлиги ҳақидаБугун, 21:25«Барселона»га қайтган Жоау Канселу Чемпионлар Лигасидаги амбицияларни очиқлади«Барселона»га қайтган Жоау Канселу Чемпионлар Лигасидаги амбицияларни очиқладиБугун, 21:16Тарихий тўқнашувга яшил чироқ: WBC Фьюри - Жошуа жангини тасдиқлайдими?Тарихий тўқнашувга яшил чироқ: WBC Фьюри - Жошуа жангини тасдиқлайдими?Бугун, 21:09Дастин Порье Махачевнинг Гэррига қарши қийин ғалабасини таҳлил қилдиДастин Порье Махачевнинг Гэррига қарши қийин ғалабасини таҳлил қилдиБугун, 21:02
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ҳусановнинг бобоси вафот этди: у «Сити» қароргоҳини тарк этди (видео)
Ҳусановнинг бобоси вафот этди: у «Сити» қароргоҳини тарк этди (видео)
«Реал» янги сафар либосини намойиш этди: ранг кутилмаган (фото)
«Реал» янги сафар либосини намойиш этди: ранг кутилмаган (фото)