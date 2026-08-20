U-20 жаҳон чемпионатида Ўзбекистон делегацияси янги медалларни қўлга киритди
Словакияда спорт курашлари бўйича ўтказилаётган 20 ёшгача бўлган (U-20) спортчилар ўртасидаги Жаҳон чемпионатида навбатдаги беллашувлар якунланди. Мусобақанинг навбатдаги кунида Ўзбекистон терма жамоаси аъзолари 1 та кумуш ва 2 та бронза медалини қўлга киритиб, совриндорлар сафини кенгайтирди. Юнон-рум кураши бўйича терма жамоамиз умумжамоа ҳисобида кучли учликдан жой олди.
Қўлга киритилган янги медаллар ва юнон-рум кураши натижалари
Ўзбекистонлик ёш полвонлар шиддатли баҳсларда қуйидаги совринли ўринларни эгаллади:
Кумуш медал: Достонбек Орипов (-60 кг)
Бронза медали: Нилуфар Нурмуҳаммадова (-50 кг)
Бронза медали: Соҳибжамол Эсбўсинова (-53 кг)
Юнон-рум кураши баҳслари якунларига кўра, Ўзбекистон терма жамоаси жами 95 очко жамғарган ҳолда Россия ва Эрон терма жамоаларидан кейин умумжамоа ҳисобида фахрли 3-ўринни эгаллади.
U-20 Жаҳон чемпионати: Ўзбекистон вакилларининг ҳолати ва бугунги беллашувлар
Вазн тоифаси
Спортчи / Босқич
Рақиб ва давлат
Медал мақоми
-60 кг
Достонбек Орипов
—
Кумуш медал (қўлга киритилди)
-50 кг
Нилуфар Нурмуҳаммадова
—
Бронза медали (қўлга киритилди)
-53 кг
Соҳибжамол Эсбўсинова
—
Бронза медали (қўлга киритилди)
-65 кг
Муҳайё Нарзиллоева (Финал)
Маргарита Салназарян (Россия)
Олтин медал учун баҳс
-62 кг
Феруза Кайратдинова / Ў. Ўзмез
Йифан Чжу (Хитой)
Бронза медали учун баҳс
Бугун кечки дастурдаги ҳал қилувчи жанглар
20 август кунги кечки дастурда ўзбекистонлик икки нафар қиз шоҳсупа учун гиламга чиқади:
-65 кг вазнда: Муҳайё Нарзиллоева жаҳон чемпионлиги (олтин медал) учун россиялик Маргарита Салназарянга қарши финал беллашувида иштирок этади.
-62 кг вазнда: Феруза Кайратдинова бронза медали учун баҳс олиб боради.
Сизнингча, Муҳайё Нарзиллоева финал баҳсида ғалаба қозониб, Ўзбекистон ҳисобига жаҳон чемпионлигининг навбатдаги олтин медалини қўшиб қўя оладими?
Ўз фикр ва тилакларингизни изоҳларда қолдиринг ҳамда ёш полвонларимизни қўллаб-қувватлаш учун ушбу хушхабарни яқинларингизга улашинг!
…