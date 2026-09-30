Жалгасбай Бердимуратов 9:1 билан бронза медалини қўлга киритди
Аичи–Нагояда Ўзбекистон делегацияси яна бир медалга эга чиқди. Юнон-рум кураши бўйича –87 килограмм вазн тоифасида иштирок этган Жалгасбай Бердимуратов бронза медали учун баҳсда қозоғистонлик Шамил Ожаевни 9:1 ҳисобида мағлуб этди.
Бу ҳақда Ўзбекистон Республикаси Спорт вазирлиги хабар берди.
Бронза учун ҳал қилувчи баҳс
Бердимуратов учун беллашув шоҳсупага чиқиш имконини берадиган муҳим тўқнашув эди. Қозоғистон вакили Шамил Ожаевга қарши баҳсда ҳамюртимиз устунликни қўлга олди ва якунда 9:1 ҳисобида ғалаба қозонди.
Шу тариқа, Жалгасбай Бердимуратов Аичи–Нагоя Осиё ўйинларининг бронза медали соҳибига айланди.
–87 кг вазнда Ўзбекистон вакили шоҳсупага кўтарилди.
Ўзбекистон учун навбатдаги соврин
Бердимуратовнинг медали Аичи–Нагояда юнон-рум кураши бўйича Ўзбекистон делегацияси учун яна бир муҳим натижа бўлди.
Айниқса, бронза учун кечган баҳсдаги 9:1 ҳисобидаги ишончли ғалаба ўзбек полвонининг мусобақани муносиб натижа билан якунлаганини кўрсатди.
Аичи ва Нагоядаги Осиё ўйинлари давом этмоқда. Ўзбекистон спортчилари олдида янги медаллар учун кураш ҳали олдинда.
Жалгасбай Бердимуратов эса бугун ўз номини мусобақанинг бронза медалдорлари қаторига ёзди.
Изоҳлар 0
…