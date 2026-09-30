Жалгасбай Бердимуратов 9:1 билан бронза медалини қўлга киритди

·36·Спорт
Жалгасбай Бердимуратов 9:1 билан бронза медалини қўлга киритди

Аичи–Нагояда Ўзбекистон делегацияси яна бир медалга эга чиқди. Юнон-рум кураши бўйича –87 килограмм вазн тоифасида иштирок этган Жалгасбай Бердимуратов бронза медали учун баҳсда қозоғистонлик Шамил Ожаевни 9:1 ҳисобида мағлуб этди.

Бу ҳақда Ўзбекистон Республикаси Спорт вазирлиги хабар берди.

Бронза учун ҳал қилувчи баҳс

Бердимуратов учун беллашув шоҳсупага чиқиш имконини берадиган муҳим тўқнашув эди. Қозоғистон вакили Шамил Ожаевга қарши баҳсда ҳамюртимиз устунликни қўлга олди ва якунда 9:1 ҳисобида ғалаба қозонди.

Шу тариқа, Жалгасбай Бердимуратов Аичи–Нагоя Осиё ўйинларининг бронза медали соҳибига айланди.

–87 кг вазнда Ўзбекистон вакили шоҳсупага кўтарилди.

Ўзбекистон учун навбатдаги соврин

Бердимуратовнинг медали Аичи–Нагояда юнон-рум кураши бўйича Ўзбекистон делегацияси учун яна бир муҳим натижа бўлди.

Айниқса, бронза учун кечган баҳсдаги 9:1 ҳисобидаги ишончли ғалаба ўзбек полвонининг мусобақани муносиб натижа билан якунлаганини кўрсатди.

Аичи ва Нагоядаги Осиё ўйинлари давом этмоқда. Ўзбекистон спортчилари олдида янги медаллар учун кураш ҳали олдинда.

Жалгасбай Бердимуратов эса бугун ўз номини мусобақанинг бронза медалдорлари қаторига ёзди.

Жалгасбай БердимуратовАичи–Нагоя Осиё ўйинлариЮнон-рум курашиЎзбекистон спорт вазирлиги
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Сита Қадамбоева финалда ғалаба қозониб, Осиё чемпиони бўлди!Сита Қадамбоева финалда ғалаба қозониб, Осиё чемпиони бўлди!Бугун 18:46Айтжан Халмаханов япон рақибини енгиб, Осиё чемпиони бўлдиАйтжан Халмаханов япон рақибини енгиб, Осиё чемпиони бўлдиБугун 18:48Тўртинчи кун драмаси ва 4 та янги бронза: Ўзбекистон Осиё ўйинларида 14-ўринга тушдиТўртинчи кун драмаси ва 4 та янги бронза: Ўзбекистон Осиё ўйинларида 14-ўринга тушди23 сентябр 19:37Шоҳиста Назарова Аичи–Нагоя-2026да бронза медаль олдиШоҳиста Назарова Аичи–Нагоя-2026да бронза медаль олди28 сентябр 14:56Осиё ўйинларида академик эшкак эшувчиларимиз мусобақани шоҳсупада якунладиОсиё ўйинларида академик эшкак эшувчиларимиз мусобақани шоҳсупада якунлади24 сентябр 17:24Анвар Анваров Осиё ўйинларида бронза медалини қўлга киритдиАнвар Анваров Осиё ўйинларида бронза медалини қўлга киритди28 сентябр 17:57
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди