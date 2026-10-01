Олтинга бир қадам: Алишер Ғаниев Аичи–Нагояда кумуш олди
Ўзбекистонлик полвон Алишер Ғаниев Аичи–Нагоя–2026 Осиё ўйинларида финалгача бўлган йўлини муваффақиятли босиб ўтди. Бироқ ҳал қилувчи беллашувда қирғизистонлик рақибига қарши кечган муросасиз баҳс якунида ҳамюртимиз кумуш медаль билан кифояланди.
Юнон-рум кураши бўйича Ўзбекистон миллий жамоаси аъзоси шу тариқа мамлакат делегацияси ҳисобини яна бир соврин билан бойитди.
Ғаниев финалгача ишончли йўл босиб ўтди
Алишер Ғаниев Аичи–Нагоя–2026 Осиё ўйинларида -60 килограмм вазн тоифасида юрт шарафини ҳимоя қилди.
У мусобақанинг дастлабки босқичлариданоқ ўзининг жиддий мақсад билан Японияга келганини кўрсатди. Ғаниев финалгача бўлган беллашувларда муваффақиятли иштирок этиб, энг муҳим — олтин медаль учун баҳсда қатнашиш ҳуқуқини қўлга киритди.
Бу натижанинг ўзи ҳам Ўзбекистон юнон-рум кураши учун муҳим кўрсаткич бўлди.
Финалда олтин учун сўнгги баҳс
Ғаниевни ҳал қилувчи баҳсда Қирғизистон вакили қарши олди.
Финал муросасиз курашлар остида ўтди. Икки полвон ҳам Осиё ўйинлари чемпионлиги учун бор имкониятини ишга солди. Ғаниев баҳс давомида рақибига қарши муносиб қаршилик кўрсатган бўлса-да, якунда устунлик қирғизистонлик спортчи томонида бўлди.
Натижада Алишер Ғаниев финални иккинчи ўринда якунлаб, Осиё ўйинларининг кумуш медалига эга чиқди.
Ғаниев учун олтинга бир қадам етмай қолди, аммо финалгача бўлган муваффақиятли иштироки уни Аичи–Нагоя–2026нинг совриндорлари қаторига олиб кирди.
Ўзбекистон делегациясига навбатдаги медаль
Алишер Ғаниевнинг кумуши Ўзбекистон делегацияси учун Аичи–Нагоядаги навбатдаги совринлардан бири бўлди.
Мусобақалар давомида ўзбек спортчилари курашнинг турли йўналишларида, шунингдек, бошқа спорт турларида ҳам медаллар учун кескин баҳс олиб бормоқда.
Ғаниевнинг финалга етиб бориши эса юнон-рум кураши бўйича миллий жамоанинг Осиё ўйинларидаги яна бир эътиборли натижаси сифатида қайд этилди.
Олтин насиб этмади, аммо финалнинг ўзи катта натижа
Спортда баъзан чемпионликка энг яқин келган паллада кумуш медаль билан чекланишга тўғри келади. Алишер Ғаниев учун Аичи–Нагоя–2026даги финал ҳам шундай кечди.
У олтин медални қўлга кирита олмаган бўлса-да, -60 килограмм вазн тоифасида Осиё ўйинлари совриндорига айланди.
Ўзбекистон делегацияси учун эса Ғаниевнинг кумуш медали Аичи–Нагоядаги медаллар хазинасига қўшилган яна бир қимматли соврин бўлди. Мусобақалар ҳали давом этмоқда ва юртдошларимиз олдида янги медаллар учун курашлар бор.
Изоҳлар 0
…