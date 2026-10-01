Олтинга бир қадам: Алишер Ғаниев Аичи–Нагояда кумуш олди

·0·Спорт
Олтинга бир қадам: Алишер Ғаниев Аичи–Нагояда кумуш олди

Ўзбекистонлик полвон Алишер Ғаниев Аичи–Нагоя–2026 Осиё ўйинларида финалгача бўлган йўлини муваффақиятли босиб ўтди. Бироқ ҳал қилувчи беллашувда қирғизистонлик рақибига қарши кечган муросасиз баҳс якунида ҳамюртимиз кумуш медаль билан кифояланди.

Юнон-рум кураши бўйича Ўзбекистон миллий жамоаси аъзоси шу тариқа мамлакат делегацияси ҳисобини яна бир соврин билан бойитди.

Ғаниев финалгача ишончли йўл босиб ўтди

Алишер Ғаниев Аичи–Нагоя–2026 Осиё ўйинларида -60 килограмм вазн тоифасида юрт шарафини ҳимоя қилди.

У мусобақанинг дастлабки босқичлариданоқ ўзининг жиддий мақсад билан Японияга келганини кўрсатди. Ғаниев финалгача бўлган беллашувларда муваффақиятли иштирок этиб, энг муҳим — олтин медаль учун баҳсда қатнашиш ҳуқуқини қўлга киритди.

Бу натижанинг ўзи ҳам Ўзбекистон юнон-рум кураши учун муҳим кўрсаткич бўлди.

Финалда олтин учун сўнгги баҳс

Ғаниевни ҳал қилувчи баҳсда Қирғизистон вакили қарши олди.

Финал муросасиз курашлар остида ўтди. Икки полвон ҳам Осиё ўйинлари чемпионлиги учун бор имкониятини ишга солди. Ғаниев баҳс давомида рақибига қарши муносиб қаршилик кўрсатган бўлса-да, якунда устунлик қирғизистонлик спортчи томонида бўлди.

Натижада Алишер Ғаниев финални иккинчи ўринда якунлаб, Осиё ўйинларининг кумуш медалига эга чиқди.

Ғаниев учун олтинга бир қадам етмай қолди, аммо финалгача бўлган муваффақиятли иштироки уни Аичи–Нагоя–2026нинг совриндорлари қаторига олиб кирди.

Ўзбекистон делегациясига навбатдаги медаль

Алишер Ғаниевнинг кумуши Ўзбекистон делегацияси учун Аичи–Нагоядаги навбатдаги совринлардан бири бўлди.

Мусобақалар давомида ўзбек спортчилари курашнинг турли йўналишларида, шунингдек, бошқа спорт турларида ҳам медаллар учун кескин баҳс олиб бормоқда.

Ғаниевнинг финалга етиб бориши эса юнон-рум кураши бўйича миллий жамоанинг Осиё ўйинларидаги яна бир эътиборли натижаси сифатида қайд этилди.

Олтин насиб этмади, аммо финалнинг ўзи катта натижа

Спортда баъзан чемпионликка энг яқин келган паллада кумуш медаль билан чекланишга тўғри келади. Алишер Ғаниев учун Аичи–Нагоя–2026даги финал ҳам шундай кечди.

У олтин медални қўлга кирита олмаган бўлса-да, -60 килограмм вазн тоифасида Осиё ўйинлари совриндорига айланди.

Ўзбекистон делегацияси учун эса Ғаниевнинг кумуш медали Аичи–Нагоядаги медаллар хазинасига қўшилган яна бир қимматли соврин бўлди. Мусобақалар ҳали давом этмоқда ва юртдошларимиз олдида янги медаллар учун курашлар бор.

Алишер ҒаниевАичи–Нагоя–2026Осиё ўйинларЮнон-рум кураши
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тўрабек Хабибуллаев Осиё ўйинлари финалига чиқдиТўрабек Хабибуллаев Осиё ўйинлари финалига чиқдиКеча 12:32Жаҳонгир Зокиров Тожикистон вакилига имконият қолдирмадиЖаҳонгир Зокиров Тожикистон вакилига имконият қолдирмади27 сентябр 16:29Жалгасбай Бердимуратов 9:1 билан бронза медалини қўлга киритдиЖалгасбай Бердимуратов 9:1 билан бронза медалини қўлга киритдиКеча 18:52Айтжан Халмаханов япон рақибини енгиб, Осиё чемпиони бўлдиАйтжан Халмаханов япон рақибини енгиб, Осиё чемпиони бўлдиКеча 18:48Ўзбекистоннинг медаллари 34 тага етди: навбатдаги кумуш кимларга насиб қилди?Ўзбекистоннинг медаллари 34 тага етди: навбатдаги кумуш кимларга насиб қилди?26 сентябр 12:58Арина Танатмишева Аичи-Нагояда яна кумуш медални қўлга киритишга муваффақ бўлдиАрина Танатмишева Аичи-Нагояда яна кумуш медални қўлга киритишга муваффақ бўлди26 сентябр 12:53
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди