Малага — Реал Сосьедад: таркиблар ва жонли матн
Испания Ла Лигаси доирасидаги Малага — Реал Сосьедад учрашуви 18 октябр, 21:30 (Тошкент вақти билан) бошланади.
Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.
Малага бошланғич таркиби: 1. Эрреро А. (капитан), 31. Рафита, 20. Калеро Ф., 15. Ресио А., 12. Салинас Х., 10. Ларрубиа Д., 23. Мерино И., 8. Дотор К., 18. Мартинес П., 21. Ниньо А., 9. Чупе.
Малага захирадагилари: 7. Абаида Х., 39. Азну А., 2. Каюсте Ж., 6. Энрикес Р., 4. Галилеа Э., 17. Хауреги Э., 13. Лопес К., 22. Лоренсо Д., 11. Муньос Х., 5. Пастор А., 3. Пуга К., 14. Родригес Р.
Малага бош мураббийи: Фунес Х.
Реал Сосьедад бошланғич таркиби: 1. Ремиро А., 22. Форт Ҳ., 6. Мартин Ж., 19. Сарр М., 3. Муньос А., 14. Кубо Т., 4. Горрочатеги Ж., 18. Солер К., 7. Барренечеа А., 10. Оярсабал М. (капитан), 9. Оскарссон О.
Реал Сосьедад захирадагилари: 27. Каррера Г., 17. Гомес С., 11. Гедеш Г., 28. Лебарбье А., 29. Марчал А., 13. Марреро У., 12. Очиенг Ж., 16. Пачеко Ж., 24. Сучич Л., 8. Турриентес Б., 23. Захарян А., 5. Зубелдиа И.
Реал Сосьедад бош мураббийи: Матараццо П.
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