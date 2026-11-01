Атлетик Бильбао — Реал Сосьедад: таркиблар ва жонли матн
Испания Ла Лигаси доирасидаги Атлетик Бильбао — Реал Сосьедад учрашуви 2 ноябр, 01:00 (Тошкент вақти билан) бошланади.
Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.
Атлетик Бильбао бошланғич таркиби: 1. Симон У., 17. Берчиче Ю., 7. Беренгер А., 28. Каналес П., 24. Геренабаррена Б., 14. Лапорт А., 15. Ринкон Х., 21. Саннади М., 3. Вивиан Д., 9. Уильямс И., 10. Уильямс Н.
Атлетик Бильбао захирадагилари: 5. Альварес Й., 12. Аресо Ж., 18. Хаурегисар М., 31. Луи-Жан Ж., 23. Наварро Р., 13. Падилья А., 4. Паредес А., 6. Прадос Диас Б., 20. Рего А., 8. Сансет О., 22. Серрано Н., 34. Вискай Т.
Атлетик Бильбао бош мураббийи: Терзич Э.
Реал Сосьедад бошланғич таркиби: 1. Ремиро А., 2. Арамбуру Ж., 7. Барренечеа А., 17. Гомес С., 4. Горрочатеги Ж., 11. Гедеш Г., 6. Мартин Ж., 10. Оярсабал М., 19. Сарр М., 18. Солер К., 24. Сучич Л.
Реал Сосьедад захирадагилари: 22. Форт Ҳ., . Фрага А., 21. Ҳеррера Й., 14. Кубо Т., 15. Марин П., 13. Марреро У., 3. Муньос А., 12. Очиенг Ж., 9. Оскарссон О., 16. Пачеко Ж., 8. Турриентес Б., 5. Зубелдиа И.
Реал Сосьедад бош мураббийи: Матараццо П.
Изоҳлар 0
…