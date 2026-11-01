Атлетик Бильбао — Реал Сосьедад: таркиблар ва жонли матн

·43·Спорт
Атлетик Бильбао — Реал Сосьедад: таркиблар ва жонли матн

Испания Ла Лигаси доирасидаги Атлетик Бильбао — Реал Сосьедад учрашуви 2 ноябр, 01:00 (Тошкент вақти билан) бошланади.

Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.

Атлетик Бильбао бошланғич таркиби: 1. Симон У., 17. Берчиче Ю., 7. Беренгер А., 28. Каналес П., 24. Геренабаррена Б., 14. Лапорт А., 15. Ринкон Х., 21. Саннади М., 3. Вивиан Д., 9. Уильямс И., 10. Уильямс Н.

Атлетик Бильбао захирадагилари: 5. Альварес Й., 12. Аресо Ж., 18. Хаурегисар М., 31. Луи-Жан Ж., 23. Наварро Р., 13. Падилья А., 4. Паредес А., 6. Прадос Диас Б., 20. Рего А., 8. Сансет О., 22. Серрано Н., 34. Вискай Т.

Атлетик Бильбао бош мураббийи: Терзич Э.

Реал Сосьедад бошланғич таркиби: 1. Ремиро А., 2. Арамбуру Ж., 7. Барренечеа А., 17. Гомес С., 4. Горрочатеги Ж., 11. Гедеш Г., 6. Мартин Ж., 10. Оярсабал М., 19. Сарр М., 18. Солер К., 24. Сучич Л.

Реал Сосьедад захирадагилари: 22. Форт Ҳ., . Фрага А., 21. Ҳеррера Й., 14. Кубо Т., 15. Марин П., 13. Марреро У., 3. Муньос А., 12. Очиенг Ж., 9. Оскарссон О., 16. Пачеко Ж., 8. Турриентес Б., 5. Зубелдиа И.

Реал Сосьедад бош мураббийи: Матараццо П.

Жонли репортаж1-0 ЖОНЛИ
21
Хавфли вазият! Алекс Беренгер (Атлетик Бильбао) жарима майдончаси ичида тўпни қабул қилиб олди ва дарвозани нишонга олди, аммо унинг зарбаси дарвоза тўсинидан анча юқорилаб кетди.
20
Серхио Гомес (Реал Сосьедад) ҳимоя чизиғи орасидан тўпни ўтказишга уринди, аммо шерикларидан бирортасини топа олмади.
19
Реал Сосьедад бурчак зарбасини қисқа узатма билан ўйинга киритди.
16
Роберт Наварро (Атлетик Бильбао) бурчак зарбасидан сўнг тўпга етиб келди, аммо уни дарвоза тўсинидан анча юқорига тепиб юборди. Тўп майдон ташқарисига чиқиб кетди ва Реал Сосьедад дарвозасига дарвоза зарбаси белгиланди.
16
Ён чизиқ ҳаками тўғри қарор қабул қилди ва Атлетик Бильбао бурчак зарбасини амалга оширади.
141-0
Гол! Иньяки Уильямс (Атлетик Бильбао) узатмани қабул қилиб олди ва жарима майдончаси ичидан ўз дарвозасидан чиқиб кетган Алекс Ремиронинг устидан тўпни дарвозага йўллади. Қандай ажойиб зарба! 1:0.
13
Нико Уильямс (Атлетик Бильбао) майдон четидан тўпни жарима майдончасига узатди, аммо унинг узатмаси тўсиб қолинди.
12
Андер Барренечеа (Реал Сосьедад) эҳтиётсизлик билан рақибининг оёғига ташланди ва у жазодан қутулиб қолгани учун омадли бўлди. Алехандро Эрнандес фол учун ҳуштак чалди, аммо бу сафар чўнтагида карточкаларини олиб чиқмади. Атлетик Бильбао фойдасига жарима зарбаси белгиланди.
11
Ҳимоячи томонидан амалга оширилган ажойиб тўсиш Атлетик Бильбао томонидан тепилган бурчак зарбасидан наф чиқмаслигига сабаб бўлди.
11
Роберт Наварро (Атлетик Бильбао) ўзи учун бўш ҳудуд яратди ва тўпни жарима майдончасига узатишга уринди. Бироқ, ҳимоячи муҳим паллада оёғини қўйиб, тўпни қайтарди. Тўп майдон ташқарисига чиқиб кетди. Атлетик Бильбао бурчак зарбасини амалга оширади.
10
Атлетик Бильбаода ўрта масофадан жарима зарбасини амалга ошириш имконияти бор.
10
Жон Мартин (Реал Сосьедад) рақибига нисбатан сирпаниб келиб қўполлик ишлатди. Алехандро Эрнандес ўйинни тўхтатди ва унга карточка кўрсатиши мумкин эди, аммо якунда фақат оғзаки огоҳлантириш билан чекланди.
8
Алехандро Эрнандес ҳуштагини чалди, чунки Андер Барренечеа (Реал Сосьедад) ҳужум вақтида тўп учун курашда қўполлик ишлатди.
6🔁
Ҳакам ўйинни тўхтатди, чунки захирадан ўйинчи майдонга тушиши керак ва Мароан Саннади майдонни тарк этмоқда, унинг ўрнига Роберт Наварро (Атлетик Бильбао) майдонга тушди.
5
Мароан Саннади (Атлетик Бильбао) оғриқли имо-ишоралари билан тиббий ёрдам сўрамоқда. Унинг жароҳати қай даражада эканлиги ҳозирча номаълум.
4
Атлетик Бильбао майдон маркази яқинидан жарима зарбасини амалга оширади.
3
Алехандро Эрнандес Мароан Саннади (Атлетик Бильбао) тўп учун курашда ўта қўпол ҳаракат қилгани учун ҳуштак чалиб, қоидабузарликни қайд этди.
2
Уго Ринкон (Атлетик Бильбао) жарима майдончаси ичига узатилган тўпни қабул қилишда ҳимоячини ортда қолдирди, аммо зарбани назорат қила олмади ва тўп чап устун ёнидан ўтиб кетди.
1
Ўйин эндигина бошланди.
01:05
Ўйинчилар майдонга чиқишди ва учрашув бошланиш арафасида. Атлетик Бильбао ўйинни бошлаб беради.
01:00
Алехандро Эрнандес ушбу ўйин учун бош ҳакам этиб тайинланди.
01:00
Ўйин бошланишидан олдин, бугунги тўқнашув учун бошланғич таркибларни кўришингиз мумкин.
01:00
Хайрли кун, хонимлар ва жаноблар! Бизнинг жонли матнли шарҳимизга хуш келибсиз, унда биз сизга ўйинда содир бўлаётган барча воқеалар ҳақида тезкор маълумотларни тақдим этиб борамиз.
Атлетик БильбаоРеал СосьедадИспания Ла Лигаси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Аброр Шуҳратов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Атлетик Бильбао — Хетафе: таркиблар ва жонли матнАтлетик Бильбао — Хетафе: таркиблар ва жонли матн25 октябр 16:52Реал Сосьедад — Леванте: таркиблар ва жонли матнРеал Сосьедад — Леванте: таркиблар ва жонли матн25 октябр 21:24Леванте — Атлетик Бильбао: таркиблар ва жонли матнЛеванте — Атлетик Бильбао: таркиблар ва жонли матн21 октябр 22:02Валенсия — Атлетик Бильбао: таркиблар ва жонли матнВаленсия — Атлетик Бильбао: таркиблар ва жонли матн17 октябр 22:57Малага — Реал Сосьедад: таркиблар ва жонли матнМалага — Реал Сосьедад: таркиблар ва жонли матн18 октябр 20:23Лиллестрём — Реал Сосьедад: таркиблар ва жонли матнЛиллестрём — Реал Сосьедад: таркиблар ва жонли матн22 октябр 22:47
ЭълонларҲамкорлик учун
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози