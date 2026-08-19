Массимо Мауро: Дуглас Луис кўпроқ югурса, Ювентус учун идеал бўлади
Италиянинг собиқ футболчиси ва таниқли эксперт Массимо Мауро Gazzetta делло Sport нашрига берган интервюсида Ювентус жамоасининг трансфер кампанияси ва таркибдаги ҳолат борасида ўз фикрлари билан ўртоқлашди. Унинг таъкидлашича, Турин клубининг таркиби ҳозирда деярли тўлиқ шаклланган ва ҳар бир чизиқ ишончли захира ўйинчилари билан мустаҳкамланган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Мауро ўз таҳлилида жамоанинг ёзги трансферларини ижобий баҳолаб, таркибдаги ўйинчиларнинг имкониятларига алоҳида тўхталиб ўтди. Унинг сўзларига кўра, таркибни мукаммал қилиш учун яна бир тажрибали ва ишончли таянч яримҳимоячиси керак эди, бироқ мавжуд ресурслар ҳам юқори мақсадлар учун етарли.
Дуглас Луиснинг имкониятлари ва етишмаётган жиҳатлариЭксперт яримҳимоячи Дуглас Луиснинг техник салоҳиятини юқори баҳолаган ҳолда, унинг ўйинига айрим танқидий мулоҳазаларни ҳам билдириб ўтди. Gazzetta делло Sport хабар қилишича, бразилиялик футболчи деярли хатога йўл қўймасдан тўп узатиш қобилиятига эга, аммо унинг ҳаракатчанлиги ва майдондаги фаоллиги талаб даражасида эмас.
«Дуглас Луис техник жиҳатдан жуда кучли ўйинчи, у деярли хато қилмасдан пас беради. Агар у бироз кўпроқ югуриб, динамикроқ ҳаракат қилганида, мураббий талаб қиладиган услуб учун идеал футболчига айланган бўларди», — дейди Мауро. Шунингдек, у футболчи фақат чиройли паслар бериш билан чекланиб қолмасдан, майдонда янада кескинроқ ҳаракат қилиши ва етакчилик хусусиятларини намоён этиши лозимлигини қўшимча қилди.
Таркибдаги рақобат ва келажакдаги режаларДарвоза чизиғи ва бошқа позициялардаги рақобат масаласига тўхталиб ўтар экан, эксперт янги келган футболчилар учун бу ҳолат фақат фойда келтиришини таъкидлади. Маттиа Перин ва бошқа ўртасидаги рақобат жамоадаги умумий спорт формасини бир маромда ушлаб туришга хизмат қилади.
Массимо Мауронинг фикрича, жамоада ҳеч бир футболчи ўз ўрнини кафолатланган деб ўйласлиги керак эмас. Ювентус сафида фақат Кенан Йилдизгина ўзининг асосий таркибдаги ўрнидан қатъий хотиржам бўлиши мумкин, қолган барча футболчилар эса ўз ўрни учун ҳар бир машғулотда курашишга мажбур.
…