Массимо Мауро: Дуглас Луис кўпроқ югурса, Ювентус учун идеал бўлади

·0·Спорт
Массимо Мауро: Дуглас Луис кўпроқ югурса, Ювентус учун идеал бўлади

Италиянинг собиқ футболчиси ва таниқли эксперт Массимо Мауро Gazzetta делло Sport нашрига берган интервюсида Ювентус жамоасининг трансфер кампанияси ва таркибдаги ҳолат борасида ўз фикрлари билан ўртоқлашди. Унинг таъкидлашича, Турин клубининг таркиби ҳозирда деярли тўлиқ шаклланган ва ҳар бир чизиқ ишончли захира ўйинчилари билан мустаҳкамланган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Мауро ўз таҳлилида жамоанинг ёзги трансферларини ижобий баҳолаб, таркибдаги ўйинчиларнинг имкониятларига алоҳида тўхталиб ўтди. Унинг сўзларига кўра, таркибни мукаммал қилиш учун яна бир тажрибали ва ишончли таянч яримҳимоячиси керак эди, бироқ мавжуд ресурслар ҳам юқори мақсадлар учун етарли.

Дуглас Луиснинг имкониятлари ва етишмаётган жиҳатлари

Эксперт яримҳимоячи Дуглас Луиснинг техник салоҳиятини юқори баҳолаган ҳолда, унинг ўйинига айрим танқидий мулоҳазаларни ҳам билдириб ўтди. Gazzetta делло Sport хабар қилишича, бразилиялик футболчи деярли хатога йўл қўймасдан тўп узатиш қобилиятига эга, аммо унинг ҳаракатчанлиги ва майдондаги фаоллиги талаб даражасида эмас.

«Дуглас Луис техник жиҳатдан жуда кучли ўйинчи, у деярли хато қилмасдан пас беради. Агар у бироз кўпроқ югуриб, динамикроқ ҳаракат қилганида, мураббий талаб қиладиган услуб учун идеал футболчига айланган бўларди», — дейди Мауро. Шунингдек, у футболчи фақат чиройли паслар бериш билан чекланиб қолмасдан, майдонда янада кескинроқ ҳаракат қилиши ва етакчилик хусусиятларини намоён этиши лозимлигини қўшимча қилди.

Таркибдаги рақобат ва келажакдаги режалар

Дарвоза чизиғи ва бошқа позициялардаги рақобат масаласига тўхталиб ўтар экан, эксперт янги келган футболчилар учун бу ҳолат фақат фойда келтиришини таъкидлади. Маттиа Перин ва бошқа ўртасидаги рақобат жамоадаги умумий спорт формасини бир маромда ушлаб туришга хизмат қилади.

Массимо Мауронинг фикрича, жамоада ҳеч бир футболчи ўз ўрнини кафолатланган деб ўйласлиги керак эмас. Ювентус сафида фақат Кенан Йилдизгина ўзининг асосий таркибдаги ўрнидан қатъий хотиржам бўлиши мумкин, қолган барча футболчилар эса ўз ўрни учун ҳар бир машғулотда курашишга мажбур.

ЮвентусМассимо МауроДуглас ЛуисА СерияТрансферлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Жуд Беллингем ва Жозе Моуринью: янги Френк Лемпард яратиладими?Жуд Беллингем ва Жозе Моуринью: янги Френк Лемпард яратиладими?Бугун, 16:16Диёр Имомхўжаев яна тўрт йил Лига бош директори бўладиДиёр Имомхўжаев яна тўрт йил Лига бош директори бўладиБугун, 16:09«Манчестер Сити» Нико Гонсалесни сотишга тайёрми?«Манчестер Сити» Нико Гонсалесни сотишга тайёрми?Бугун, 16:05Эвертон Джек Грилиш трансфери бўйича Манчестер Сити билан алоқада эканини тасдиқладиЭвертон Джек Грилиш трансфери бўйича Манчестер Сити билан алоқада эканини тасдиқладиБугун, 15:53Жозе Моуринью Килиан Мбаппенинг машғулотлардаги ҳаракатидан ҳайратда қолдиЖозе Моуринью Килиан Мбаппенинг машғулотлардаги ҳаракатидан ҳайратда қолдиБугун, 15:38Ювентусда Спаллетти учун вақт тугади: Жон Элканн фақат ғалаба талаб қилмоқдаЮвентусда Спаллетти учун вақт тугади: Жон Элканн фақат ғалаба талаб қилмоқдаБугун, 15:19
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди