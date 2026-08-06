Дуглас Луис “Эвертон” таклифини рад этди ва “Ювентус”да қолишни танлади
Дуглас Луис “Эвертон”нинг жиддий қизиқишига қарамай, “Ювентус”да қолишни танлади. Бундай қарорга бош мураббий Лучано Спаллеттининг ишончи ва футболчини янги мавсум лойиҳасининг муҳим қисмига айлантиргани катта таъсир кўрсатди. У ёзги ўртоқлик учрашувларининг барчасини асосий таркибда бошлаб, Мануэль Локателли билан марказда барқарор жуфтлик ҳосил қилди.
Туриннинг “Ювентус” клуби ярим ҳимоячиси Дуглас Луис фаолиятини Англия Премер-лигасида давом эттиришдан бош тортди. Gazzetta.ит нашри хабар қилишича, бразилиялик футболчи “Эвертон” томонидан қилинган жиддий қизиқишга қатъий рад жавобини берган ва ҳозирча Италияни тарк этиш нияти йўқлигини маълум қилган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Маълумки, футболчининг “Ювентус”даги илк мавсуми кутилганидан пастроқ даражада ўтган, шунингдек, у кейинчалик ижара асосида ҳам тўп сурган эди. Шунга қарамай, собиқ “Астон Вилла” ўйинчиси ҳозирда Туринда ўзига хос янги бошланғич босқични бошдан кечирмоқда ва қолиш унинг фаолиятини қайта жонлантириш учун энг тўғри қарор эканлигига ишончи ортиб бормоқда.
Лучано Спаллетти ишончи ва майдондаги ўзгаришларБундай қарорга келишда бош мураббий Лучано Спаллеттининг қўшган ҳиссаси катта бўлди. Мураббий тайёргарлик машғулотларининг илк кунлариданоқ футболчига ишонч билдириб, уни ёзги ўртоқлик ўйинларида мунтазам равишда майдонга туширди ва янги мавсум лойиҳасининг муҳим қисмига айлантирди.
Дуглас Луис ёзги ўртоқлик учрашувларининг барчасини асосий таркибда бошлаб, Мануэль Локателли билан марказда барқарор жуфтлик ҳосил қилди. Дастлабки ўйинларда Спаллетти ундан юқорироқ интенсивликни талаб қилган бўлса-да, футболчи майдонда ўз ўйинини кучайтириб, 2024-йил ёзида “Ювентус” унга тахминан 50 миллион евро сарфлаганининг сабабларини аста-секин намойиш эта бошлади.
Англия клублари қизиқиши ва келажак режалариХусусан, “Челси”га қарши кечган ўйиндаги ишончли ҳаракатлар футболчининг Англия бозоридаги нуфузини қайта тиклади. Англия Премер-лигасидан қизиқишлар ҳамон кучли бўлиб қолмоқда ва “Эвертон” бу борада ҳаракат бошлаган охирги жамоалардан бири бўлди.
Бироқ барча Англия клубларининг таклифларига қарамай, Дуглас Луис учун ҳозирги устувор вазифа “Ювентус”да қолишдир. Ярим ҳимоячи ўтган мавсумдаги қийинчиликларни ортда қолдириб, кўпроқ ўйин амалиётига эга бўлишни ҳамда “бянконерилар” унга қаратган сармояни оқлашни мақсад қилган.
Айни пайтда Спаллетти ҳам футболчини диққат билан кузатиб бормоқда. Мураббий агар у тўғри шароитда ишлатилса, жамоа тизимида жуда қимматли ўйинчига айлана олишига қатъий ишонади. Шу боис бразилиялик футболчи “Ювентус” режалари марказида қолмоқда ва ёзги фаслни ўз фаолиятидаги бурилиш нуқтасига айлантиришга интилмоқда.
…