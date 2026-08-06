Дуглас Луис “Эвертон” таклифини рад этди ва “Ювентус”да қолишни танлади

·61·Спорт
Дуглас Луис “Эвертон” таклифини рад этди ва “Ювентус”да қолишни танлади
Қисқача

Дуглас Луис “Эвертон”нинг жиддий қизиқишига қарамай, “Ювентус”да қолишни танлади. Бундай қарорга бош мураббий Лучано Спаллеттининг ишончи ва футболчини янги мавсум лойиҳасининг муҳим қисмига айлантиргани катта таъсир кўрсатди. У ёзги ўртоқлик учрашувларининг барчасини асосий таркибда бошлаб, Мануэль Локателли билан марказда барқарор жуфтлик ҳосил қилди.

Туриннинг “Ювентус” клуби ярим ҳимоячиси Дуглас Луис фаолиятини Англия Премер-лигасида давом эттиришдан бош тортди. Gazzetta.ит нашри хабар қилишича, бразилиялик футболчи “Эвертон” томонидан қилинган жиддий қизиқишга қатъий рад жавобини берган ва ҳозирча Италияни тарк этиш нияти йўқлигини маълум қилган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Маълумки, футболчининг “Ювентус”даги илк мавсуми кутилганидан пастроқ даражада ўтган, шунингдек, у кейинчалик ижара асосида ҳам тўп сурган эди. Шунга қарамай, собиқ “Астон Вилла” ўйинчиси ҳозирда Туринда ўзига хос янги бошланғич босқични бошдан кечирмоқда ва қолиш унинг фаолиятини қайта жонлантириш учун энг тўғри қарор эканлигига ишончи ортиб бормоқда.

Лучано Спаллетти ишончи ва майдондаги ўзгаришлар

Бундай қарорга келишда бош мураббий Лучано Спаллеттининг қўшган ҳиссаси катта бўлди. Мураббий тайёргарлик машғулотларининг илк кунлариданоқ футболчига ишонч билдириб, уни ёзги ўртоқлик ўйинларида мунтазам равишда майдонга туширди ва янги мавсум лойиҳасининг муҳим қисмига айлантирди.

Дуглас Луис ёзги ўртоқлик учрашувларининг барчасини асосий таркибда бошлаб, Мануэль Локателли билан марказда барқарор жуфтлик ҳосил қилди. Дастлабки ўйинларда Спаллетти ундан юқорироқ интенсивликни талаб қилган бўлса-да, футболчи майдонда ўз ўйинини кучайтириб, 2024-йил ёзида “Ювентус” унга тахминан 50 миллион евро сарфлаганининг сабабларини аста-секин намойиш эта бошлади.

Англия клублари қизиқиши ва келажак режалари

Хусусан, “Челси”га қарши кечган ўйиндаги ишончли ҳаракатлар футболчининг Англия бозоридаги нуфузини қайта тиклади. Англия Премер-лигасидан қизиқишлар ҳамон кучли бўлиб қолмоқда ва “Эвертон” бу борада ҳаракат бошлаган охирги жамоалардан бири бўлди.

Бироқ барча Англия клубларининг таклифларига қарамай, Дуглас Луис учун ҳозирги устувор вазифа “Ювентус”да қолишдир. Ярим ҳимоячи ўтган мавсумдаги қийинчиликларни ортда қолдириб, кўпроқ ўйин амалиётига эга бўлишни ҳамда “бянконерилар” унга қаратган сармояни оқлашни мақсад қилган.

Айни пайтда Спаллетти ҳам футболчини диққат билан кузатиб бормоқда. Мураббий агар у тўғри шароитда ишлатилса, жамоа тизимида жуда қимматли ўйинчига айлана олишига қатъий ишонади. Шу боис бразилиялик футболчи “Ювентус” режалари марказида қолмоқда ва ёзги фаслни ўз фаолиятидаги бурилиш нуқтасига айлантиришга интилмоқда.

Дуглас ЛуисЮвентусЭвертонЛучано СпаллеттиА Серия
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Арсенал Бруно Гимараес трансферини 75 миллион фунтга ҳал қилдиАрсенал Бруно Гимараес трансферини 75 миллион фунтга ҳал қилдиБугун, 18:18Андреа Камбиаско трансфер миш-мишлари ва Ювентусдаги мақсадлари ҳақида гапирдиАндреа Камбиаско трансфер миш-мишлари ва Ювентусдаги мақсадлари ҳақида гапирдиБугун, 18:15Криштиану Роналду Харри Кейн учун огоҳлантиришга айландиКриштиану Роналду Харри Кейн учун огоҳлантиришга айландиБугун, 17:55Челси таркибни кескин қисқартиради: Хаби Алонсо 16 футболчи билан хайрлашмоқдаЧелси таркибни кескин қисқартиради: Хаби Алонсо 16 футболчи билан хайрлашмоқдаБугун, 17:54Барселона юлдузи Ламине Ямал Колумбиядаги таътилини қандай ўтказмоқдаБарселона юлдузи Ламине Ямал Колумбиядаги таътилини қандай ўтказмоқдаБугун, 17:39Ювентус Жҳон Лукумини ўз сафига қўшиб олишга яқин турибдиЮвентус Жҳон Лукумини ўз сафига қўшиб олишга яқин турибдиБугун, 16:54
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)