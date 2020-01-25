"Реал" афсонаси Отабек Умаровга ўз имзоси туширилган футболка совға қилди (фото)
“Реал” Мадрид ҳамда Испания терма жамоасининг афсонавий ҳужумчиси Рауль Гонзалес Ўзбекистон ММА федерацияси президенти Отабек Умаровга ўз имзоси туширилган “Реал” футболкасини совға қилиб юборди.
Маълумотларга қараганда Отабек Умаров тез орада “Реал” Мадриднинг Ўзбекистондаги расмий элчисига айланиши мумкин.
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