Кабел бактериялари ўзида металл-органик симлар етиштириши маълум бўлди

·25·Техно
Кабел бактериялари ўзида металл-органик симлар етиштириши маълум бўлди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Антверпен университети олимлари кабел бактерияларининг ўзида металл-органик каркас — лабораторияда синтез қилинадиган материални табиатан ўстириши мумкинлигини аниқладилар.
  • Бу бактериялар ўз танасидан минглаб марта узун масофага электр токини ўтказа олади ва бу ўтказувчанлик маркази НиБиД деб номланган комплекс эканлиги исботланган.

Антверпен университети олимлари дарё ва денгиз илида яшовчи кў ҳужайрали кабел бактериялари ўзида металл-органик каркас — инсонлар лабораторияда синтез қиладиган материални табиатан ўстирганини аниқладилар. ixbt.com маълумотига кўра, бу каби тирик тизимлар илгари бундай хусусиятга эга эмас деб ҳисобланган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ўн йилдан буён тадқиқотчилар бу микроорганизмлар электр токини ўз танасидан минглаб марта узун масофага — сантиметрлаб ўтказа олишидан ҳайратда эдилар. Бундай узоқ масофага электронлар кўчиши биологик механизмларга хос эмаслиги сир сақланиб келинаётганди.

Янги илмий ишда мутахассислар атомар даражада текширув ўтказиб, бактериялар ичида оддий оқсиллар ёки темир-олтингугурт кластерлари эмас, балки аниқ тартибланган никел-органик структура борлигини кашф этдилар. Ушбу ипли организмлар кислородли ва кислородсиз зоналарнинг чегарасида яшаб, чуқур қисмдаги ҳужайралар водород сульфиддан электронларни ушлайди ва сиртидагилар уларни кислородга ташлайди.

Ноёб ўтказувчанлик ва унинг сири

Мазкур ўтказувчи толаларнинг электр ўтказувчанлиги 500 См/см гача етиши аввалроқ исботланган эди. Олимлар электрон микроскопия, рентген спектроскопияси ва компьютер моделлаштириш ёрдамида ўтказувчанлик маркази НиБиД деб номланган комплекс эканини кўрсатишди.

Ҳар бир ўтказувчи тола марказий каналида қалинлиги 1,4 нанометр бўлган 11 та нанолентани сақлайди ва улар кўп толали мис сим каби ўралган. Никел атоми органик молекуладаги тўрт олтингугурт атоми билан ушлаб турилади ҳамда электрон булутларининг қопланишини ҳосил қилади.

Амалий қўлланиш истиқболлари

Бактериялар бундай тартибли наноленталарни хона ҳароратида ва сувли муҳитда ўз-ўзидан йиғиш орқали ҳосил қилади. Бу синтетик ўсимлик полимерлари талаб қиладиган энергиякўп жараёнларга қарама-қарши ўлароқ жуда тежамкордир.

Тадқиқотчиларнинг таъкидлашича, энг реал қўлланиш соҳаси бу эгилувчан босма электроника бўлиши мумкин. Бунда ўтказувчи сиёҳлар схемалар ва сенсорларни яратиш учун қатламларга суртилади.

Технологияни жорий этишдаги асосий тўсиқ бу масштаблаш қиймати ҳисобланади. Мутахассислар аввало биоматериални иқтисодий жиҳатдан оқланган усулда ишлаб чиқариш мумкинлигини ва унинг хусусиятлари жорий электрон сиёҳлардан кам эмаслигини исботлашлари лозим.

БактерияларНанотехнологияИлмий кашфиётБиотехнологияЭлектроника
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Жибути NASAнинг Artemis битимларига қўшилган 72-давлатга айландиЖибути NASAнинг Artemis битимларига қўшилган 72-давлатга айландиБугун, 18:28Буюк Британия фермаларида Starlink интернети синовдан ўтказиладиБуюк Британия фермаларида Starlink интернети синовдан ўтказиладиБугун, 17:25Xiaomi компанияси 107 фоиз фойдали иш коэффициентига эга янги сув иситгичини чиқардиXiaomi компанияси 107 фоиз фойдали иш коэффициентига эга янги сув иситгичини чиқардиБугун, 16:58MediaTek Dimensity 9600 Pro тақдим этилди: 2 нм технологияли янги флагман процессорMediaTek Dimensity 9600 Pro тақдим этилди: 2 нм технологияли янги флагман процессорБугун, 16:30Xiaomi раҳбари ҳуманоид робот билан кутилмаган спарринг ўтказдиXiaomi раҳбари ҳуманоид робот билан кутилмаган спарринг ўтказдиБугун, 15:54Янги Snapdragon чипига эга Honor флагмани тақдимот олдидан синовдан ўтдиЯнги Snapdragon чипига эга Honor флагмани тақдимот олдидан синовдан ўтдиБугун, 15:27
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океани устида диаметри бир метр бўлган осмон жисми қулади
Ҳинд океани устида диаметри бир метр бўлган осмон жисми қулади